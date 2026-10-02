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"Mets une cagoule, une capuche" : une élue de Saint-Priest se vante d'avoir aidé des lycéens-casseurs à échapper à la police

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"Mets une cagoule, une capuche" : une élue de Saint-Priest se vante d'avoir aidé des lycéens-casseurs à échapper à la police

De nombreux élus de la France insoumise ont rejoint les blocages de lycées un peu partout en France, souvent pour constater que la situation leur échappait totalement. A Saint-Priest, Emilie Rekik-Kara a réalisé un live dans lequel elle dévoile une position ambiguë sur les casseurs.

Mise à jour : La France Insoumise a informé LyonMag qu'Emilie Rekik-Kara avait été exclu de ses rangs en 2024.

Article initial : Dans l'agglomération lyonnaise, de nombreux lycées mobilisent les forces de l'ordre depuis mardi et le début du mouvement de contestation auquel s'agrègent des casseurs.

Le lycée Condorcet de Saint-Priest n'y échappe pas. Et il semble que tous les conseillers municipaux ne luttent pas pour un retour au calme.

Emilie Rekik-Kara, élue d'opposition, s'est ainsi rendue sur place comme elle l'affirme dans un live TikTok réalisé en pleine livraison nocturne. Celle qui est également surveillante dans un établissement a notamment critiqué "les profs qui filmaient pour donner les images aux flics". "C'est pas censé être ça l'Education nationale", réagissait-elle.

Celle qui se revendique encore comme insoumise dévoilait aussi le contenu de ses échanges avec les lycéens. Après leur avoir promis de leur "ramener un mégaphone", elle passait au cas des casseurs : "Les gens qui foutaient le bordel, ils venaient d'autres lycées. Mais je leur ai dit : 'Wallah, quand tu sais que tu vas faire un truc comme ça, mets pas ta tête… Mets une cagoule, une capuche !'"

Selon elle, "les jeunes étaient bien contents que je sois là, sinon ils auraient ramassé".

Enfin, durant ce live que nous avons pu visionner, Emilie Rekik-Kara évoque aussi le cas de son propre fils, à qui elle a interdit de se rendre au lycée pour bloquer. Mais pas parce qu'elle n'adhèrerait pas au mouvement : "Mon fils, je ne lui ai pas fait faire (le blocus ndlr). Il m'a dit 'demain réveille-moi, maman, comme ça j'irai bloquer mon lycée'. Il ne voulait pas que moi j'y aille. Son problème, c'est que sa CPE, c'est l'ancienne CPE de son collège où il avait été renvoyé définitivement, donc elle l'a dans sa ligne de mire. S'il se passe quoi que ce soit, c'est lui qui va ramasser. Donc je n'ai pas voulu qu'il y aille".

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Emilie Rekik-Kara

saint-priest

lycéens

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Jérémy le 02/10/2026 à 16:43
comment détourner l'attention a écrit le 02/10/2026 à 15h58

Franchement, ce qui me fait sourire dans cette histoire, c’est de voir certains à droite s’en donner à cœur joie sur les réseaux dès qu’il y a une polémique avec des jeunes.

Par contre, quand il s’agit de parler des moyens dans les lycées, des conditions dans lesquelles les jeunes étudient, des difficultés des familles ou simplement d’écouter leurs revendications… là, beaucoup moins de monde.

On peut très bien dire que casser du mobilier ou dégrader des bâtiments publics, ce n’est pas acceptable, sans pour autant faire semblant que le problème s’arrête là.

Les jeunes ont aussi le droit d’être entendus. Et les élus devraient peut-être passer un peu moins de temps à jubiler devant chaque polémique et un peu plus de temps à se demander pourquoi ces jeunes sont dans la rue et quelles réponses on leur apporte.

Parce que s’indigner derrière son écran, c’est facile. S’occuper des problèmes de fond, c’est autre chose.

Sentiments d'impunité + Flemme d'aller en cours + Excuses fournies clef en main par des manipulateurs pour une justification morale de leurs désirs donnent comme résultat de la violence certainement pas un désir d'étudier dans de bonnes conditions.

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Indicateur Idéologique le 02/10/2026 à 16:41

Wallah le niveau et la mentalité ! Digne d'une militante LFI.

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Sidérant le 02/10/2026 à 16:20

Là, on a en live le comble de la bêtise ! Hé bé…..

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tous les mm ces politiques le 02/10/2026 à 15:59

Moi j’adore 😂

C’est la députée qui saisit cette polémique comme une formidable opportunité pour faire sa communication.

Quelle exemplarité, ! 👏

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comment détourner l'attention le 02/10/2026 à 15:58

Franchement, ce qui me fait sourire dans cette histoire, c’est de voir certains à droite s’en donner à cœur joie sur les réseaux dès qu’il y a une polémique avec des jeunes.

Par contre, quand il s’agit de parler des moyens dans les lycées, des conditions dans lesquelles les jeunes étudient, des difficultés des familles ou simplement d’écouter leurs revendications… là, beaucoup moins de monde.

On peut très bien dire que casser du mobilier ou dégrader des bâtiments publics, ce n’est pas acceptable, sans pour autant faire semblant que le problème s’arrête là.

Les jeunes ont aussi le droit d’être entendus. Et les élus devraient peut-être passer un peu moins de temps à jubiler devant chaque polémique et un peu plus de temps à se demander pourquoi ces jeunes sont dans la rue et quelles réponses on leur apporte.

Parce que s’indigner derrière son écran, c’est facile. S’occuper des problèmes de fond, c’est autre chose.

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Effectivement le 02/10/2026 à 15:50

L'éducation nationale est au plus bas en employant cette surveillante du lycee Paul Eluard à Venissieux !
Un véritable danger pour l'éducation des enfants, une traitre a son devoir de réserve.

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fredoLy le 02/10/2026 à 15:25
Surprise a écrit le 02/10/2026 à 11h50

Lfi est l’ultra gauche ils sont tellement à gauche qu’ils ont fait un tour de cadran et sont maintenant à droite de l’extrême droite anti tous ceux qui ne sont pas de leur bord. Ils prônent l’anarchie et le chaos, mais surtout la loi du plus violent !

bien dit !

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Solidarité 69 le 02/10/2026 à 15:14
Jérémy a écrit le 02/10/2026 à 11h47

Tout est dit.
On ne va pas reprocher à LFI de faire du LFI.
C'est exactement pour cela qu'ils attirent autant d'électeurs de mêmes profils, comme un étron qui attire les mouches.

A ce rythme, il y aura plus d'étrons que de mouches.

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Encore un exemple le 02/10/2026 à 15:11

Qui prouve que cette gauche veut la destruction de la France.

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Ex Précisions le 02/10/2026 à 15:06
INSOUMINABLES a écrit le 02/10/2026 à 13h42

Quand c'est pourri, c'est LFI

Je la ressortirai celle-là ;-)

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Privadois le 02/10/2026 à 14:56

Whallaaaa cela résume la personne.

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Critique un systeme qu’elle profite le 02/10/2026 à 14:55

C’est une surveillante au lycee Paul Eluard à Venissieux ! qu’est-ce que wallah vient faire dans ces propos ? blesser les musulmans c’est doublement honteux

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Désolé j'ai craqué le 02/10/2026 à 14:44

🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Fous ta cagoule Fous ta cagoule
Ou t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules
Fous ta cagoule, ouais
Fous ta cagoule
La chair de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule
Fous ta cagoule
Fous ta cagoule
Du nord au sud, de l'est à l'ouest, même à Vesoul
Fous ta cagoule, ouais
Fous ta cagoule
Sauf à Kaboul (sauf à Kaboul), sauf à Kaboul (sauf à Kaboul)🎶🎶🎶🎶 Mickael Youn

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On va la retrouver le 02/10/2026 à 14:37

Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas
Elle va un jour se retrouver en face des personnes qui ont subi des violences ou dégats, faudra alors s'expliquer

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babol le 02/10/2026 à 14:26

Vous avez regardé la vidéo ? À chaque phrase, il y a un "wesh" ou un "wallah"… On n'est vraiment pas tirés d'affaire avec des spécimens pareils !

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lr le 02/10/2026 à 14:17
Claquettechaussettes du 69 a écrit le 02/10/2026 à 11h57

Mdr la cas sos en claquettes chaussettes frère !

je vois que tu la connais bien ,effectivement elle habite Mions

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roco le 02/10/2026 à 14:06

une élue de la République qui se comporte de cette façon n a plus le droit au respect de sa fonction et mérite donc d être déchue de son rôle somme toute maléfique !

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Sans voile le 02/10/2026 à 14:05

"Elle dévoile une passion embigu pour les casseur"
Que neni
Ne nous voilons pas
Cette passion n'a rien d'ambigu
Elle est reelle
Car depuis toujours les voyous ont fait rêver la bourgeoise

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Gabin69 le 02/10/2026 à 14:04
Une CHANCE pour la France a écrit le 02/10/2026 à 12h46

Plutôt à Gaza

Non non, on est bien en France, la preuve ils font ce qu'ils veulent, ils feraient sûrement pas ça à Gaza ou en Iran ou même ailleurs..

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Bien dit le 02/10/2026 à 13:55
Calahann a écrit le 02/10/2026 à 12h11

Toujours est-il que la droite et les fachos du RN ne s'expriment pas trop ́faveur du soutien des lycéens et universitaires bientôt !
Vous sentez vraiment mauvais à droite !

ça pue la droite !
Seul un programme économique de gauche réussira ! ça a réussi partout dans le monde et en tout temps.
Y pas de raison que ça ne réussisse pas en france : Viva la révoluccccccciiiiiooooooooon ! Mélenchon Président !

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temoins le 02/10/2026 à 13:53

Ma belle-soeur qui bosse dans une crèche m'a dit que la situation devenait intenable y'a tous les gamins qui passent leur temps à pleurer et à se chier dessus sous l'influence de LFI les médias sont en roue libre

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l’histoire se repete le 02/10/2026 à 13:50

en Mai 68 les médias et l’état été contre la jeunesse heureusement que des partis politiques on pris le devant pour transformer la société la crise économique est pour très bientôt vous allez être content que LFI soit la parce Macron et l’extrême droite vont lâcher les français

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Perdu d'avance le 02/10/2026 à 13:48
Bon a écrit le 02/10/2026 à 13h06

Le problème c’est que le monde politique etait auparavant composé de personnes avec une certaine culture, crédibilité et un minimum intellectuel. Aujourd’hui n’importe quel voyou, debile entre en politique.
C’est comme l’école , nivellement par le bas

Tout les partis ne sont à mettre à la même enseigne.
Les voyous et les incompétents en politique sont plutôt présents dans les partis extrême, LFI et Mélenchonsphère en tête.

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INSOUMINABLES le 02/10/2026 à 13:42

Quand c'est pourri, c'est LFI

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Probleme morphologique le 02/10/2026 à 13:42
Calahann a écrit le 02/10/2026 à 12h11

Toujours est-il que la droite et les fachos du RN ne s'expriment pas trop ́faveur du soutien des lycéens et universitaires bientôt !
Vous sentez vraiment mauvais à droite !

L origine de votre probleme est que vous avez le nez placé trop pres de la bouche.

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il faut se réveiller le 02/10/2026 à 13:42
ColyseeV a écrit le 02/10/2026 à 12h48

Comment les Français votent pour ce pseudo parti ? ou ils ne se sentent pas français ?? à vomir 🤮

Bah non, la plupart sifflent la Marseillaise et exhibe le drapeau Algérien ou Palestinien !!!!

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Euphémisme le 02/10/2026 à 13:36

Sans même parler du fond, il faut pas être très futé, ni très au fait des règles de vie communes, pour filmer et mettre en ligne ce genre de chose. A fortiori quand on est élu et à 6 mois d’élections majeures…

On connaissait les élus déconnectés parce qu’appartenant à une minorité de privilégiés. Voici d’autres types de déconnectés… Complètement à côté de la plaque.

La seule présence d’esprit qu’elle a, c’est de protéger son fils alors qu’elle encourage les autres en leur expliquant comment échapper à la police. Quelle éthique !

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No pasaran le 02/10/2026 à 13:34
saco697 a écrit le 02/10/2026 à 12h49

LCI aux ordres de qui pour déstabiliser la France ??? servent ils les intérêts de Poutine ou de Trump ? Melenchon et sa bande de politicards n’ayant aucune chance d’avoir le pouvoir ils préfèrent inciter les jeunes à brûler les bâtiments publics et les voitures des français … pour servir les intérêts de ceux qui veulent voir couler la France

c'est vrai que pour MLP on ne pose pas la question c'est trump et poutine. et bibi. n'oublions pas le bouclier des juifs.

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oui,et le 02/10/2026 à 13:32
Bon a écrit le 02/10/2026 à 13h06

Le problème c’est que le monde politique etait auparavant composé de personnes avec une certaine culture, crédibilité et un minimum intellectuel. Aujourd’hui n’importe quel voyou, debile entre en politique.
C’est comme l’école , nivellement par le bas

c'est grâve

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ok avec vous le 02/10/2026 à 13:26
Bon a écrit le 02/10/2026 à 13h06

Le problème c’est que le monde politique etait auparavant composé de personnes avec une certaine culture, crédibilité et un minimum intellectuel. Aujourd’hui n’importe quel voyou, debile entre en politique.
C’est comme l’école , nivellement par le bas

mais c'est a l'image du pays, le niveau baisse globalement ( mon orthographe pour prouvé mes propos d ailleurs) un peu d autodérision sa fait pas de mal.
Mais ses politiciens sont élus c'est les électeurs qui font l'élection. On voit bien chez LFI le niveau des élues et ses pareil d en d'autres parties ses juste moins flagrant. Mais globalement le niveau baisse et sa commence par notre president.
Courage à tous avec ses prix d essence les loyers les galères aux quotidien, espérons de jours meilleurs pour tous le monde bon week-end a tous les lecteurs !

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Bon le 02/10/2026 à 13:06

Le problème c’est que le monde politique etait auparavant composé de personnes avec une certaine culture, crédibilité et un minimum intellectuel. Aujourd’hui n’importe quel voyou, debile entre en politique.
C’est comme l’école , nivellement par le bas

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Moon88 le 02/10/2026 à 13:02

A partir de quel moment on leur fait sauter leur mandat en les rendant inéligibles derriere ces pseudos deputés ?

Ce pays est devenu pire qu'une république bananiere, quelle honte à l'internationale.

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LFI La france islamiste .. le 02/10/2026 à 12:52

LFI ouvre la voie royale au RN tel est son objectif ! Foutre encore plus de désordre et casser ce qu’ils peuvent !

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saco697 le 02/10/2026 à 12:49

LCI aux ordres de qui pour déstabiliser la France ??? servent ils les intérêts de Poutine ou de Trump ? Melenchon et sa bande de politicards n’ayant aucune chance d’avoir le pouvoir ils préfèrent inciter les jeunes à brûler les bâtiments publics et les voitures des français … pour servir les intérêts de ceux qui veulent voir couler la France

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ColyseeV le 02/10/2026 à 12:48

Comment les Français votent pour ce pseudo parti ? ou ils ne se sentent pas français ?? à vomir 🤮

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Une CHANCE pour la France le 02/10/2026 à 12:46
philenice a écrit le 02/10/2026 à 09h47

on est en France?

Plutôt à Gaza

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Rlb le 02/10/2026 à 12:40

Continuez à voter la france des Imbéciles, avec des commentaires comme celui-ci, ce parti est vraiment à éliminer.
Elle n'a pas précisé pourquoi son agneau a été renvoyé. (il est gentil mon fils)

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Honte absolue !shame le 02/10/2026 à 12:40

c’est une planète de haine ! il faut arrêter les membres du LFI melanchon compris car les directives viennent d’en haut même mode opératoire que le HamasS.. LFI veut mettre notre pays à genoux mais les français ne sont plus dupes

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La Bestiole le 02/10/2026 à 12:37

Bonjour

Elle n'est pas élue de la France Insoumise.
La France Insoumise n'avait aucune liste sur St Priest

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c'est celui qui dit qui est le 02/10/2026 à 12:17
--Forza EELV-- a écrit le 02/10/2026 à 12h00

ça ne vaudra jamais les doudounes "made in Bangladesh" de Doudou ! 🤣🤣

ou les tshirt de bardella made in Bengladesh mais j'enlève l'étiquette.

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Lfirn le 02/10/2026 à 12:17

LFI travaille pour le vote RN de l’année prochaine.

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Gabrielle Marie le 02/10/2026 à 12:11

Déjà pour être dans cette secte gauchiste il faut vraiment avoir les fils qui se touchent, ce sont entre autre des sédicieux, menteurs et fénéants en.plus de ne vivre que dans la haine et la violence.

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Calahann le 02/10/2026 à 12:11
L art de pisser a coté a écrit le 02/10/2026 à 11h59

En meme temps, personne ne dit ( à part LFI) que la LFI est responsable de la colère des lycéens !
Par contre tout le monde dit (sauf la LFI et les muets cela va de soi) que la LFI se raccroche aux Lyceens pour "fout la merde- fout la merde" tout en se dissimulant .

Toujours est-il que la droite et les fachos du RN ne s'expriment pas trop ́faveur du soutien des lycéens et universitaires bientôt !
Vous sentez vraiment mauvais à droite !

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Ex Précisions le 02/10/2026 à 12:10

Qu'est ce que la police attend pour l'interpeler il y a toutes les preuves ???
Remboursement de la casse + Prison + Inéligibilité.
Son fils renvoyé de l'école, pas étonnant avec une mère pareille.
.
Interdire ce pseudo parti comme l'a suggéré le nain LR serait une bonne chose, il faut aussi ficher S tous ses dirigeants...

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Bento le 02/10/2026 à 12:03
Bien fait a écrit le 02/10/2026 à 11h37

Le maire ne laissera pas passer. J’espère qu’elle sera condamnée pour ses propos. Et si elle est fonctionnaire, elle risque également une sanction.

Et surtout qu'elle démissionne de son mandat d'élu.
On n’a pas besoin d'individu de ce type dans la commune.

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--Forza EELV-- le 02/10/2026 à 12:00
Calahann a écrit le 02/10/2026 à 11h16

@ Kool,
Le drapeau Palestinien est en vente libre sur Lugdunum et vous en avez plein en plus avec des choix et de tailles différentes.
Après, le Bronx c'est loin d'ici aussiiiiii,
Reste avec nous sur Lugdunum stoplet😘😘😘

ça ne vaudra jamais les doudounes "made in Bangladesh" de Doudou ! 🤣🤣

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L art de pisser a coté le 02/10/2026 à 11:59
Calahann a écrit le 02/10/2026 à 10h47

Que dire de plus si la colère des étudiants était de la mouvance RN ?
LFI => La Force Intérieur ;
RN => Rassemblement Nazis.....
En bref, le jour où le RN serait responsable de l'éducation nationale, il ferait que des révisions historiques et Htlériques 🤔
Dans tous les cas, la LFI n'est pas responsable de la colère des lycéens et encore moins des intempéries, du ciel bleu... et de l' antisémitisme de Jordan Bardella.

En meme temps, personne ne dit ( à part LFI) que la LFI est responsable de la colère des lycéens !
Par contre tout le monde dit (sauf la LFI et les muets cela va de soi) que la LFI se raccroche aux Lyceens pour "fout la merde- fout la merde" tout en se dissimulant .

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Claquettechaussettes du 69 le 02/10/2026 à 11:57

Mdr la cas sos en claquettes chaussettes frère !

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Non!! le 02/10/2026 à 11:55

Elle habite mions c’est ma voisine en plus dans ma ville 🫣 je suis choqué , je vais avertir le maire de mions . C’est grave quand même

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Calahann le 02/10/2026 à 11:54
Bien dit a écrit le 02/10/2026 à 11h24

Tout est dit....La LFI a ses brebis galeuses. Comme le RN. Étonnant non ?

La LFI n'a pas de brebis galeuses, nous sommes clairement soudés et véridiques.
En revanche, chez tes copines du RN, c'est super-méga-hyper très compliqué en ce moment... Non seulement c'est rempli de brebis galeuses et Jordan Bardella va perdre en crédibilité sur son autorité sur cette porcherie nationaliste 🤣🤣
Après, chépa !

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