"Mets une cagoule, une capuche" : une élue de Saint-Priest se vante d'avoir aidé des lycéens-casseurs à échapper à la police

Mise à jour : La France Insoumise a informé LyonMag qu'Emilie Rekik-Kara avait été exclu de ses rangs en 2024.
Article initial : Dans l'agglomération lyonnaise, de nombreux lycées mobilisent les forces de l'ordre depuis mardi et le début du mouvement de contestation auquel s'agrègent des casseurs.
Le lycée Condorcet de Saint-Priest n'y échappe pas. Et il semble que tous les conseillers municipaux ne luttent pas pour un retour au calme.
Emilie Rekik-Kara, élue d'opposition, s'est ainsi rendue sur place comme elle l'affirme dans un live TikTok réalisé en pleine livraison nocturne. Celle qui est également surveillante dans un établissement a notamment critiqué "les profs qui filmaient pour donner les images aux flics". "C'est pas censé être ça l'Education nationale", réagissait-elle.
Celle qui se revendique encore comme insoumise dévoilait aussi le contenu de ses échanges avec les lycéens. Après leur avoir promis de leur "ramener un mégaphone", elle passait au cas des casseurs : "Les gens qui foutaient le bordel, ils venaient d'autres lycées. Mais je leur ai dit : 'Wallah, quand tu sais que tu vas faire un truc comme ça, mets pas ta tête… Mets une cagoule, une capuche !'"
Selon elle, "les jeunes étaient bien contents que je sois là, sinon ils auraient ramassé".
Enfin, durant ce live que nous avons pu visionner, Emilie Rekik-Kara évoque aussi le cas de son propre fils, à qui elle a interdit de se rendre au lycée pour bloquer. Mais pas parce qu'elle n'adhèrerait pas au mouvement : "Mon fils, je ne lui ai pas fait faire (le blocus ndlr). Il m'a dit 'demain réveille-moi, maman, comme ça j'irai bloquer mon lycée'. Il ne voulait pas que moi j'y aille. Son problème, c'est que sa CPE, c'est l'ancienne CPE de son collège où il avait été renvoyé définitivement, donc elle l'a dans sa ligne de mire. S'il se passe quoi que ce soit, c'est lui qui va ramasser. Donc je n'ai pas voulu qu'il y aille".
Saint-Priest : dans un live TikTok, l'élue LFI Emilie Rekik-Kara raconte avoir conseillé à des jeunes impliqués dans les incidents autour du lycée Condorcet de dissimuler leur visage.— Lyon Mag (@lyonmag) October 2, 2026
"Mets une cagoule, une capuche", explique-t-elle leur avoir dit.#LFI pic.twitter.com/fOxew6ACsE
Sentiments d'impunité + Flemme d'aller en cours + Excuses fournies clef en main par des manipulateurs pour une justification morale de leurs désirs donnent comme résultat de la violence certainement pas un désir d'étudier dans de bonnes conditions.Signaler Répondre
Wallah le niveau et la mentalité ! Digne d'une militante LFI.Signaler Répondre
Là, on a en live le comble de la bêtise ! Hé bé…..Signaler Répondre
Moi j’adore 😂Signaler Répondre
C’est la députée qui saisit cette polémique comme une formidable opportunité pour faire sa communication.
Quelle exemplarité, ! 👏
Franchement, ce qui me fait sourire dans cette histoire, c’est de voir certains à droite s’en donner à cœur joie sur les réseaux dès qu’il y a une polémique avec des jeunes.Signaler Répondre
Par contre, quand il s’agit de parler des moyens dans les lycées, des conditions dans lesquelles les jeunes étudient, des difficultés des familles ou simplement d’écouter leurs revendications… là, beaucoup moins de monde.
On peut très bien dire que casser du mobilier ou dégrader des bâtiments publics, ce n’est pas acceptable, sans pour autant faire semblant que le problème s’arrête là.
Les jeunes ont aussi le droit d’être entendus. Et les élus devraient peut-être passer un peu moins de temps à jubiler devant chaque polémique et un peu plus de temps à se demander pourquoi ces jeunes sont dans la rue et quelles réponses on leur apporte.
Parce que s’indigner derrière son écran, c’est facile. S’occuper des problèmes de fond, c’est autre chose.
L'éducation nationale est au plus bas en employant cette surveillante du lycee Paul Eluard à Venissieux !Signaler Répondre
Un véritable danger pour l'éducation des enfants, une traitre a son devoir de réserve.
bien dit !Signaler Répondre
A ce rythme, il y aura plus d'étrons que de mouches.Signaler Répondre
Qui prouve que cette gauche veut la destruction de la France.Signaler Répondre
Je la ressortirai celle-là ;-)Signaler Répondre
Whallaaaa cela résume la personne.Signaler Répondre
C’est une surveillante au lycee Paul Eluard à Venissieux ! qu’est-ce que wallah vient faire dans ces propos ? blesser les musulmans c’est doublement honteuxSignaler Répondre
🎶🎶🎶🎶🎶🎶Signaler Répondre
Fous ta cagoule Fous ta cagoule
Ou t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules
Fous ta cagoule, ouais
Fous ta cagoule
La chair de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule
Fous ta cagoule
Fous ta cagoule
Du nord au sud, de l'est à l'ouest, même à Vesoul
Fous ta cagoule, ouais
Fous ta cagoule
Sauf à Kaboul (sauf à Kaboul), sauf à Kaboul (sauf à Kaboul)🎶🎶🎶🎶 Mickael Youn
Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pasSignaler Répondre
Elle va un jour se retrouver en face des personnes qui ont subi des violences ou dégats, faudra alors s'expliquer
Vous avez regardé la vidéo ? À chaque phrase, il y a un "wesh" ou un "wallah"… On n'est vraiment pas tirés d'affaire avec des spécimens pareils !Signaler Répondre
je vois que tu la connais bien ,effectivement elle habite MionsSignaler Répondre
une élue de la République qui se comporte de cette façon n a plus le droit au respect de sa fonction et mérite donc d être déchue de son rôle somme toute maléfique !Signaler Répondre
"Elle dévoile une passion embigu pour les casseur"Signaler Répondre
Que neni
Ne nous voilons pas
Cette passion n'a rien d'ambigu
Elle est reelle
Car depuis toujours les voyous ont fait rêver la bourgeoise
Non non, on est bien en France, la preuve ils font ce qu'ils veulent, ils feraient sûrement pas ça à Gaza ou en Iran ou même ailleurs..Signaler Répondre
ça pue la droite !Signaler Répondre
Seul un programme économique de gauche réussira ! ça a réussi partout dans le monde et en tout temps.
Y pas de raison que ça ne réussisse pas en france : Viva la révoluccccccciiiiiooooooooon ! Mélenchon Président !
Ma belle-soeur qui bosse dans une crèche m'a dit que la situation devenait intenable y'a tous les gamins qui passent leur temps à pleurer et à se chier dessus sous l'influence de LFI les médias sont en roue libreSignaler Répondre
en Mai 68 les médias et l’état été contre la jeunesse heureusement que des partis politiques on pris le devant pour transformer la société la crise économique est pour très bientôt vous allez être content que LFI soit la parce Macron et l’extrême droite vont lâcher les françaisSignaler Répondre
Tout les partis ne sont à mettre à la même enseigne.Signaler Répondre
Les voyous et les incompétents en politique sont plutôt présents dans les partis extrême, LFI et Mélenchonsphère en tête.
Quand c'est pourri, c'est LFISignaler Répondre
L origine de votre probleme est que vous avez le nez placé trop pres de la bouche.Signaler Répondre
Bah non, la plupart sifflent la Marseillaise et exhibe le drapeau Algérien ou Palestinien !!!!Signaler Répondre
Sans même parler du fond, il faut pas être très futé, ni très au fait des règles de vie communes, pour filmer et mettre en ligne ce genre de chose. A fortiori quand on est élu et à 6 mois d’élections majeures…Signaler Répondre
On connaissait les élus déconnectés parce qu’appartenant à une minorité de privilégiés. Voici d’autres types de déconnectés… Complètement à côté de la plaque.
La seule présence d’esprit qu’elle a, c’est de protéger son fils alors qu’elle encourage les autres en leur expliquant comment échapper à la police. Quelle éthique !
c'est vrai que pour MLP on ne pose pas la question c'est trump et poutine. et bibi. n'oublions pas le bouclier des juifs.Signaler Répondre
c'est grâveSignaler Répondre
mais c'est a l'image du pays, le niveau baisse globalement ( mon orthographe pour prouvé mes propos d ailleurs) un peu d autodérision sa fait pas de mal.Signaler Répondre
Mais ses politiciens sont élus c'est les électeurs qui font l'élection. On voit bien chez LFI le niveau des élues et ses pareil d en d'autres parties ses juste moins flagrant. Mais globalement le niveau baisse et sa commence par notre president.
Courage à tous avec ses prix d essence les loyers les galères aux quotidien, espérons de jours meilleurs pour tous le monde bon week-end a tous les lecteurs !
Le problème c’est que le monde politique etait auparavant composé de personnes avec une certaine culture, crédibilité et un minimum intellectuel. Aujourd’hui n’importe quel voyou, debile entre en politique.Signaler Répondre
C’est comme l’école , nivellement par le bas
A partir de quel moment on leur fait sauter leur mandat en les rendant inéligibles derriere ces pseudos deputés ?Signaler Répondre
Ce pays est devenu pire qu'une république bananiere, quelle honte à l'internationale.
LFI ouvre la voie royale au RN tel est son objectif ! Foutre encore plus de désordre et casser ce qu’ils peuvent !Signaler Répondre
LCI aux ordres de qui pour déstabiliser la France ??? servent ils les intérêts de Poutine ou de Trump ? Melenchon et sa bande de politicards n’ayant aucune chance d’avoir le pouvoir ils préfèrent inciter les jeunes à brûler les bâtiments publics et les voitures des français … pour servir les intérêts de ceux qui veulent voir couler la FranceSignaler Répondre
Comment les Français votent pour ce pseudo parti ? ou ils ne se sentent pas français ?? à vomir 🤮Signaler Répondre
Plutôt à GazaSignaler Répondre
Continuez à voter la france des Imbéciles, avec des commentaires comme celui-ci, ce parti est vraiment à éliminer.Signaler Répondre
Elle n'a pas précisé pourquoi son agneau a été renvoyé. (il est gentil mon fils)
c’est une planète de haine ! il faut arrêter les membres du LFI melanchon compris car les directives viennent d’en haut même mode opératoire que le HamasS.. LFI veut mettre notre pays à genoux mais les français ne sont plus dupesSignaler Répondre
BonjourSignaler Répondre
Elle n'est pas élue de la France Insoumise.
La France Insoumise n'avait aucune liste sur St Priest
ou les tshirt de bardella made in Bengladesh mais j'enlève l'étiquette.Signaler Répondre
LFI travaille pour le vote RN de l’année prochaine.Signaler Répondre
Déjà pour être dans cette secte gauchiste il faut vraiment avoir les fils qui se touchent, ce sont entre autre des sédicieux, menteurs et fénéants en.plus de ne vivre que dans la haine et la violence.Signaler Répondre
Toujours est-il que la droite et les fachos du RN ne s'expriment pas trop ́faveur du soutien des lycéens et universitaires bientôt !Signaler Répondre
Vous sentez vraiment mauvais à droite !
Qu'est ce que la police attend pour l'interpeler il y a toutes les preuves ???Signaler Répondre
Remboursement de la casse + Prison + Inéligibilité.
Son fils renvoyé de l'école, pas étonnant avec une mère pareille.
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Interdire ce pseudo parti comme l'a suggéré le nain LR serait une bonne chose, il faut aussi ficher S tous ses dirigeants...
Et surtout qu'elle démissionne de son mandat d'élu.Signaler Répondre
On n’a pas besoin d'individu de ce type dans la commune.
ça ne vaudra jamais les doudounes "made in Bangladesh" de Doudou ! 🤣🤣Signaler Répondre
En meme temps, personne ne dit ( à part LFI) que la LFI est responsable de la colère des lycéens !Signaler Répondre
Par contre tout le monde dit (sauf la LFI et les muets cela va de soi) que la LFI se raccroche aux Lyceens pour "fout la merde- fout la merde" tout en se dissimulant .
Mdr la cas sos en claquettes chaussettes frère !Signaler Répondre
Elle habite mions c’est ma voisine en plus dans ma ville 🫣 je suis choqué , je vais avertir le maire de mions . C’est grave quand mêmeSignaler Répondre
La LFI n'a pas de brebis galeuses, nous sommes clairement soudés et véridiques.Signaler Répondre
En revanche, chez tes copines du RN, c'est super-méga-hyper très compliqué en ce moment... Non seulement c'est rempli de brebis galeuses et Jordan Bardella va perdre en crédibilité sur son autorité sur cette porcherie nationaliste 🤣🤣
Après, chépa !