"Mets une cagoule, une capuche" : une élue de Saint-Priest se vante d'avoir aidé des lycéens-casseurs à échapper à la police

Mise à jour : La France Insoumise a informé LyonMag qu'Emilie Rekik-Kara avait été exclu de ses rangs en 2024.

Article initial : Dans l'agglomération lyonnaise, de nombreux lycées mobilisent les forces de l'ordre depuis mardi et le début du mouvement de contestation auquel s'agrègent des casseurs.

Le lycée Condorcet de Saint-Priest n'y échappe pas. Et il semble que tous les conseillers municipaux ne luttent pas pour un retour au calme.

Emilie Rekik-Kara, élue d'opposition, s'est ainsi rendue sur place comme elle l'affirme dans un live TikTok réalisé en pleine livraison nocturne. Celle qui est également surveillante dans un établissement a notamment critiqué "les profs qui filmaient pour donner les images aux flics". "C'est pas censé être ça l'Education nationale", réagissait-elle.

Celle qui se revendique encore comme insoumise dévoilait aussi le contenu de ses échanges avec les lycéens. Après leur avoir promis de leur "ramener un mégaphone", elle passait au cas des casseurs : "Les gens qui foutaient le bordel, ils venaient d'autres lycées. Mais je leur ai dit : 'Wallah, quand tu sais que tu vas faire un truc comme ça, mets pas ta tête… Mets une cagoule, une capuche !'"

Selon elle, "les jeunes étaient bien contents que je sois là, sinon ils auraient ramassé".

Enfin, durant ce live que nous avons pu visionner, Emilie Rekik-Kara évoque aussi le cas de son propre fils, à qui elle a interdit de se rendre au lycée pour bloquer. Mais pas parce qu'elle n'adhèrerait pas au mouvement : "Mon fils, je ne lui ai pas fait faire (le blocus ndlr). Il m'a dit 'demain réveille-moi, maman, comme ça j'irai bloquer mon lycée'. Il ne voulait pas que moi j'y aille. Son problème, c'est que sa CPE, c'est l'ancienne CPE de son collège où il avait été renvoyé définitivement, donc elle l'a dans sa ligne de mire. S'il se passe quoi que ce soit, c'est lui qui va ramasser. Donc je n'ai pas voulu qu'il y aille".