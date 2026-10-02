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Muse annonce deux concerts à la LDLC Arena de Décines en 2027

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Muse annonce deux concerts à la LDLC Arena de Décines en 2027
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Muse va faire son retour dans la métropole lyonnaise. 

Le célèbre groupe de rock britannique se produira deux soirs consécutifs à la LDLC Arena de Décines, les 16 et 17 janvier 2027. Le groupe emmené par Matthew Bellamy vient d'annoncer de nouvelles dates européennes pour prolonger sa tournée intitulée The Wow! Signal Europa Tour.

Parmi les villes retenues figure Lyon, avec deux concerts programmés les samedi 16 et dimanche 17 janvier à la LDLC Arena de Décines.

Ces deux rendez-vous font partie des huit nouvelles dates ajoutées à la tournée européenne. En France, Muse passera également par l'Arkéa Arena de Bordeaux les 12 et 13 janvier. Le trio britannique doit auparavant se produire à Paris La Défense Arena le 27 novembre 2026, puis à Montpellier les 3 et 4 décembre.

Muse s'était notamment produit au Groupama Stadium en juin 2023. 

Les préventes sont annoncées mardi 6 octobre à 9 heures, avant une mise en vente générale jeudi 8 octobre à 9 heures.

Tags :

MUSE

LDLC Arena

3 commentaires
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jo le 02/10/2026 à 16:37

Et tous les pauvres de France qui n'ont pas de quoi bouffer seront là 😂😂

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quelle le 02/10/2026 à 15:15
CQQFD69! a écrit le 02/10/2026 à 15h04

Des Muses Allemand ou Anglais ? Ils ont un Bellamy, mais il ne s'agit pas de notre François-Xavier.

BUSE...

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CQQFD69! le 02/10/2026 à 15:04

Des Muses Allemand ou Anglais ? Ils ont un Bellamy, mais il ne s'agit pas de notre François-Xavier.

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