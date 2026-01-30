À Saint-Priest, une mobilisation annoncée contre la venue d’Éric Zemmour

Plusieurs formations de gauche et collectifs citoyens appellent à se rassembler pour dénoncer la venue d’Éric Zemmour, attendu ce jour-là à 17 heures à l’espace Mosaïque. L’appel a été relayé par la liste d’opposition municipale Saint-Priest Ensemble, qui regroupe notamment des élus écologistes et des représentants du Rassemblement citoyen pour Saint-Priest.

Dans un communiqué commun, les signataires expliquent vouloir "exprimer leur indignation" face à la présence du président du parti Reconquête!, qualifié de porteur d’"un discours de division, de stigmatisation et d’exclusion". Ils rappellent que l’essayiste et homme politique a été condamné à plusieurs reprises par la justice, notamment pour provocation à la haine raciale et injures racistes ou homophobes.

Les organisations signataires estiment que ces positions sont incompatibles avec les valeurs qu’elles revendiquent pour la commune, décrite comme une ville qui "priorise l’Humain". Tout en réaffirmant leur attachement à la liberté d’expression, elles considèrent que celle-ci "ne saurait être le prétexte à diffuser des propos insultants ou discriminatoires".

Parmi les signataires figurent la section san-priote du Parti socialiste, le collectif local de Place publique, Les Écologistes de Saint-Priest, la fédération du Rhône du Parti communiste français, le Café citoyen san-priot ainsi que le Rassemblement citoyen pour Saint-Priest. Tous appellent à une présence unitaire à proximité du lieu de la réunion publique d'Eric Zemmour, sans préciser à ce stade la forme exacte que prendra le rassemblement.