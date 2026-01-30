Politique

À Saint-Priest, une mobilisation annoncée contre la venue d’Éric Zemmour

Les tensions politiques locales pourraient monter d’un cran à Saint-Priest le samedi 7 février.

Plusieurs formations de gauche et collectifs citoyens appellent à se rassembler pour dénoncer la venue d’Éric Zemmour, attendu ce jour-là à 17 heures à l’espace Mosaïque. L’appel a été relayé par la liste d’opposition municipale Saint-Priest Ensemble, qui regroupe notamment des élus écologistes et des représentants du Rassemblement citoyen pour Saint-Priest.

Dans un communiqué commun, les signataires expliquent vouloir "exprimer leur indignation" face à la présence du président du parti Reconquête!, qualifié de porteur d’"un discours de division, de stigmatisation et d’exclusion". Ils rappellent que l’essayiste et homme politique a été condamné à plusieurs reprises par la justice, notamment pour provocation à la haine raciale et injures racistes ou homophobes.

Les organisations signataires estiment que ces positions sont incompatibles avec les valeurs qu’elles revendiquent pour la commune, décrite comme une ville qui "priorise l’Humain". Tout en réaffirmant leur attachement à la liberté d’expression, elles considèrent que celle-ci "ne saurait être le prétexte à diffuser des propos insultants ou discriminatoires".

Parmi les signataires figurent la section san-priote du Parti socialiste, le collectif local de Place publique, Les Écologistes de Saint-Priest, la fédération du Rhône du Parti communiste français, le Café citoyen san-priot ainsi que le Rassemblement citoyen pour Saint-Priest. Tous appellent à une présence unitaire à proximité du lieu de la réunion publique d'Eric Zemmour, sans préciser à ce stade la forme exacte que prendra le rassemblement.

c'est celui qui dit qui est le 30/01/2026 à 12:34
La bête immonde a écrit le 30/01/2026 à 12h04

S'exprimer contre c'est le débat politique, vouloir interdire ou censurer c'est l'expression du totalitarisme.

"sans préciser à ce stade la forme exacte que prendra le rassemblement."
mais vous vous savez.

GAD le 30/01/2026 à 12:26

Les Grands Démocrates sont de sortie ...

La gauche a peur le 30/01/2026 à 12:05

Bientôt cette gauche ne représentera plus rien. Les français sont de plus en plus inquiets de ce qui se passe en France et leurs votes penchent de plus en plus à droite..

La bête immonde le 30/01/2026 à 12:04
c'est celui qui dit qui est a écrit le 30/01/2026 à 11h45

et la liberté de s'exprimer contre...
l'intolérance de l'extrême droite comme d'habitude

S'exprimer contre c'est le débat politique, vouloir interdire ou censurer c'est l'expression du totalitarisme.

Lyon avec Zemmour vite le 30/01/2026 à 11:59

Il faut se mobiliser contre les habitants de saint Priest qui ont fait là un choix funeste et odieux de boycotter la personnalité politique préfèree des français

Chris6969699 le 30/01/2026 à 11:49
c'est celui qui dit qui est a écrit le 30/01/2026 à 11h45

et la liberté de s'exprimer contre...
l'intolérance de l'extrême droite comme d'habitude

Dans le respect de l'ordre public et des personnes....

A l'extrême gauche on oublie systématiquement le respect de l'ordre public et des opposants...

c'est celui qui dit qui est le 30/01/2026 à 11:45
Chris6969699 a écrit le 30/01/2026 à 11h29

L'intolérance de l'extrême gauche comme d'habitude...

et la liberté de s'exprimer contre...
l'intolérance de l'extrême droite comme d'habitude

Chris6969699 le 30/01/2026 à 11:45
Condamnation a écrit le 30/01/2026 à 11h35

Cet individu a été condamné pour propos racistes !!!
C’est un délinquant qui prétend nous gouverner !
Trop drôle

Condamné ou pas, il a le droit de soutenir son candidat dans une élection municipale sereinement....

Seule l'extrême gauche dans son intolérance notoire et magnanime veut lui refuser ce droit fondamental d'être humain....

La Meute le 30/01/2026 à 11:42

La gauche est caractérisée par son intolérance, son antisémitisme, sa violence, et son fameux deux poids deux mesures.

Ah, j'oubliais, par la corruption.

Condamnation le 30/01/2026 à 11:35

Cet individu a été condamné pour propos racistes !!!
C’est un délinquant qui prétend nous gouverner !
Trop drôle

jéjé de la Duchère le 30/01/2026 à 11:31

Il arrive même pas a savoir sourire ce type .
Il a vraiment une vie pourri le mec

Chris6969699 le 30/01/2026 à 11:29

L'intolérance de l'extrême gauche comme d'habitude...

