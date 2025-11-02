Féminicide à Saint-Priest : une marche blanche organisée ce dimanche pour Claudine

Le drame avait provoqué l'émotion.

Son mari, de nationalité rwandaise comme la victime, avait été interpellé quelques heures plus tard à Meyzieu, où il s’était réfugié chez un membre de sa famille. Il a été depuis placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue.

Une enquête ouverte se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce féminicide, commis à l'aide d'un couteau selon les premiers éléments, sur fond de jalousie.

Une marche blanche est organisée une semaine après les faits, ce dimanche 2 novembre à 14h, rue Judith-Gautier, en hommage à Claudine et en soutien à sa famille. Cette aide à domicile laisse derrière elle trois enfants.

La marche blanche est organisée par les associations Union Nationale des Familles de Féminicide (UNFF) et Les mamas qui déchirent.

Le cortège empruntera la rue Judith-Gautier et s’achèvera devant le domicile de la victime dans le quartier de Bel-Air, où une minute de silence est prévue, ainsi qu’un dépôt de fleurs et une prise de parole.