Saint-Priest : une femme tuée à coups de couteau, son mari interpellé

Une femme de 39 ans a été tuée à coups de couteau ce dimanche 26 octobre dans la soirée à Saint-Priest dans l'Est lyonnais.

Le drame s’est produit aux alentours de 21 heures, rapporte BFM Lyon. Les secours, rapidement sur place, n’ont rien pu faire pour la réanimer pour sauver la victime, mère de trois enfants.

Son mari, du même âge, a été interpellé quelques heures plus tard à Meyzieu, où il s’était réfugié chez un membre de sa famille.

Le conjoint a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce féminicide dans le Rhône.

Le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, a réagi ce lundi matin : "Une immense tristesse après le féminicide survenu dans notre commune. Mes pensées vont à cette femme, à sa famille, à ses proches, à ses enfants surtout. Je me suis rendu sur place hier soir pour m’assurer qu’ils étaient pris en charge et en sécurité. Ces tragédies trop nombreuses nous bouleversent et nous rappellent, une fois encore, combien il est urgent de poursuivre sans relâche la lutte contre les féminicides et de soutenir toutes les victimes de violences."