Métropole de Lyon : LFI appelle à fusionner les listes avec Bruno Bernard pour barrer la route à la droite

La France insoumise relance l’idée d’un rassemblement de la gauche avant le second tour des élections métropolitaines dans la Métropole de Lyon. Dans un communiqué publié ce lundi matin, les listes insoumises affirment avoir proposé une fusion avec celles de la coalition Avancer Ensemble, conduite par le président écologiste sortant Bruno Bernard.

La France insoumise de Florestan Groult estime que l’issue du scrutin reste incertaine à l’approche du second tour.

Dans son communiqué, LFI met en garde contre la possibilité de voir émerger une majorité de droite autour de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas au sein de l’assemblée métropolitaine.

"À l’approche du second tour, le risque est réel : la droite incarnée par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas pourrait disposer d’une majorité au conseil métropolitain dimanche prochain", affirme le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

Une proposition de fusion avec la majorité sortante

Florestan Groult, vice-président de la Métropole auprès de Bruno Bernard, indique avoir formulé une proposition de fusion avec les listes Avancer Ensemble, qui rassemblent notamment les écologistes, le Parti socialiste, Place Publique et le Parti communiste.

Le mouvement affirme vouloir construire une alliance "dans le respect du résultat du premier tour" afin de constituer un front commun face à la droite.

À ce stade, La France insoumise affirme qu’aucune proposition concrète n’a encore été formulée pour organiser ce rassemblement au second tour.

Le mouvement regrette une situation qu’il juge "pas à la hauteur des enjeux" et assure rester disponible pour construire une fusion équilibrée des listes dans l’ensemble des circonscriptions de la Métropole de Lyon.

Selon LFI, l’objectif est de poursuivre des politiques publiques axées sur la justice sociale et la transition écologique, tout en empêchant l’arrivée d’une majorité de droite à la tête de la collectivité.

Les tractations entre les différentes forces politiques devraient se poursuivre dans les prochains jours, alors que le second tour des élections métropolitaines est prévu dimanche 22 mars.