Emmanuel Hamelin : "Recours d'Aulas ? Quand on porte une espérance, on joue le match jusqu'au bout"

Ce dimanche soir, l'ambiance a fait le yo-yo chez Coeur Lyonnais. Il y a d'abord eu l'annonce de la large défaite de Jean-Michel Aulas, puis celle de la victoire de Véronique Sarselli à la Métropole et enfin le resserrement du score avec Grégory Doucet.

A Lyon, "le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait pu imaginer", reconnaît Emmanuel Hamelin.

Jean-Michel Aulas veut déposer un recours. "S'il le dépose, c'est qu'il y a matière à déposer un recours, sinon il ne le ferait pas comme ça. Et ce n'est pas parce qu'il est bon ou mauvais perdant. Je pense qu'il est porteur d'une espérance et quand on est porteur d'une espérance, eh bien on joue le match jusqu'au bout", poursuit l'ancien député, qui va intégrer le conseil municipal et le conseil métropolitain cette semaine.

Emmanuel Hamelin salue la victoire de Véronique Sarselli aux métropolitaines. "Elle aura à travailler avec l'ensemble des maires de la métropole. C'est ce qui va faire sa plus-value d'ailleurs, car jusqu'à maintenant la Métropole a été dirigée de manière un peu brutale. Les maires, on le sait, se sont tous exprimés sur le sujet, étaient très peu associés aux décisions", poursuit-il.

"Si les listes grand cœur lyonnais ont eu ce succès qu'on connaît c'est aussi en partie grâce à Jean-Michel Aulas parce que quand il s'est déplacé sur l'ensemble des territoires hors de Lyon", prévient-il, appelant de ses voeux à ce que JMA soit largement associé au futur exécutif métropolitain.

A Lyon, LFI aura son groupe au conseil municipal. Une perspective qui effraie Emmanuel Hamelin : "Je suis très inquiet de la place que Grégory Doucet leur a donné, parce que Lyon, ce n'est pas une ville d'extrême. Lyon c'est une ville humaniste, une ville mesurée et Grégory Doucet nous a mis dans les pattes un parti d'extrême gauche violent associé à des groupuscules comme la Jeune Garde".

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