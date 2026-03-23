Emmanuel Hamelin : "Recours d'Aulas ? Quand on porte une espérance, on joue le match jusqu'au bout"

Ce dimanche soir, l'ambiance a fait le yo-yo chez Coeur Lyonnais. Il y a d'abord eu l'annonce de la large défaite de Jean-Michel Aulas, puis celle de la victoire de Véronique Sarselli à la Métropole et enfin le resserrement du score avec Grégory Doucet.
A Lyon, "le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait pu imaginer", reconnaît Emmanuel Hamelin.
Jean-Michel Aulas veut déposer un recours. "S'il le dépose, c'est qu'il y a matière à déposer un recours, sinon il ne le ferait pas comme ça. Et ce n'est pas parce qu'il est bon ou mauvais perdant. Je pense qu'il est porteur d'une espérance et quand on est porteur d'une espérance, eh bien on joue le match jusqu'au bout", poursuit l'ancien député, qui va intégrer le conseil municipal et le conseil métropolitain cette semaine.
Emmanuel Hamelin salue la victoire de Véronique Sarselli aux métropolitaines. "Elle aura à travailler avec l'ensemble des maires de la métropole. C'est ce qui va faire sa plus-value d'ailleurs, car jusqu'à maintenant la Métropole a été dirigée de manière un peu brutale. Les maires, on le sait, se sont tous exprimés sur le sujet, étaient très peu associés aux décisions", poursuit-il.
"Si les listes grand cœur lyonnais ont eu ce succès qu'on connaît c'est aussi en partie grâce à Jean-Michel Aulas parce que quand il s'est déplacé sur l'ensemble des territoires hors de Lyon", prévient-il, appelant de ses voeux à ce que JMA soit largement associé au futur exécutif métropolitain.
A Lyon, LFI aura son groupe au conseil municipal. Une perspective qui effraie Emmanuel Hamelin : "Je suis très inquiet de la place que Grégory Doucet leur a donné, parce que Lyon, ce n'est pas une ville d'extrême. Lyon c'est une ville humaniste, une ville mesurée et Grégory Doucet nous a mis dans les pattes un parti d'extrême gauche violent associé à des groupuscules comme la Jeune Garde".
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Pauvre chéri, vous avez subi des embouteillage s, votre vie est trop dure et tout ça à cause de Aulas ???Signaler Répondre
Si il y a eu des bidouilles, il y a certainement eu des constats qui ont été faits et peuvent être produits pour faire valoir. Dans ce cas la justice se prononcera et dira ou non la suite à donnerSignaler Répondre
JMA doit faire valoir ses droits s' il considère que l'élection a été tronquée. En revanche, la métropole n'a pas été gagné par JMA mais par Véronique Sarselli qui a fait campagne dans toutes les circonscriptions. Toutes les circonscriptions périphériques ont gagné en la plutard avec les maires sortants. Un peu de classe et reconnaître l'évidence ne serait pas de trop. Aulas doit se retirer avec classe, il a joué, il a perdu. J'espère qu'il ne va pas demander la présidence car techniquement tout est possible. Et Vincendet aux dents longues, n'est pas en reste. Bien venue dans ce monde pourri de la politique.Signaler Répondre
Ca fissure déjà chez le bloc central élu à la METROPOLE pour la Présidence entre la légitime SARSELLI, VINCENDET , et AULAS Lui même quelle image !!!!Signaler Répondre
bien sûr Aulas est mauvais perdant il accepte pas la défaite sans programme sans convictionSignaler Répondre
Hier, à Decines, on a pu constater le bordel organisé par Aulas. 2 événements en même temps, match et Arena,des embouteillages sur toutes les routes menant au stade ,les mensonges d'Aulas apparaissent au grand jour, il ne devait pas y avoir de concomitance entre ces 2 événements, on ne devait pas avoir de stationnement dans les espaces publics, pire toujours du parking sauvage. La métropole tombe dans la sarcelle d'Aulas, catastrophe, car il ne faut pas demander à ceux qui ont créé les problèmes de les résoudre.Une chose est sûre , ce n'est pas un ecolo!!!Signaler Répondre
Aulas doit penser qu’une élection c’est comme un match de foot ça se gagne sur le tapi vert,Signaler Répondre
Du coup les bobos ils veulent quoi en matière de sécurité avec eelv et lfi????Signaler Répondre
J’aimerais savoir
Les matchs se gagnent parfois dans les prolongations ....Signaler Répondre