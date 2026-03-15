Dimanche 15 Mars 2026 à 21h00
Municipales à Lyon et dans le Rhône : les résultats en temps réel (carte interactive)
La rédaction de LyonMag vous propose de suivre les résultats du premier tour des élections municipales du Rhône en temps réel avec notre carte interactive. Elle va se colorer au fur et à mesure de la soirée ce dimanche 15 mars.
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Alors les aigris de LyonMag ? Aulas se prend une belle déculotté face à notre maire !Signaler Répondre
Sortez vos mouchoirs !!!
La métropole va très probablement passer chez grand cœur lyonnais. Aulas y sera très bien, et il y aura beaucoup plus de pouvoir qu’à la mairie.Signaler Répondre
Doucet veut être dans l’opposition. Et bien son vœu sera peut-être exaucé.
Bon débarrasSignaler Répondre
Oui, bon... c'est le blabla habituel de l'entre-soi des rageux de LyonMag qui croient que leur vision de Lyon est partagée par tous. La vérité du peuple est différente !Signaler Répondre
c’est décidé en septembre Byby Lyon . j’en peu plus de vous !!! restez avec vos assassins smicardSignaler Répondre
Ou sont passés les lyonnais de droite, je ne comprend pas non plusSignaler Répondre
Tu veu un peu de quinoa ? 🙃Signaler Répondre
esquinté quoi concrètement ? Votre place de parking ?Signaler Répondre
non !! non!!! C’est pas possible comment vous pouvez réélire quelqu’un qui n’a rien dans la tête, qui nous a esquinté notre belle ville c’est pas possible !!!!!!!! réagissez les lyonnais !!!Signaler Répondre
dans mes relationsSignaler Répondre
escrologiste soutenu par les bobos feignassesSignaler Répondre
sortons Doucet qui va s’allier avec la peste dehors!!Signaler Répondre
Que me vaut ce tutoiement ? Nous nous connaissons ?Signaler Répondre
nous te dégagerons de toute manièreSignaler Répondre
C'est l'heure de l'EHPAD pour l'expert comptable !Signaler Répondre
Bravo Doucet !