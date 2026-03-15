Politique

Municipales à Lyon et dans le Rhône : les résultats en temps réel (carte interactive)

Municipales à Lyon et dans le Rhône : les résultats en temps réel (carte interactive)

La rédaction de LyonMag vous propose de suivre les résultats du premier tour des élections municipales du Rhône en temps réel avec notre carte interactive. Elle va se colorer au fur et à mesure de la soirée ce dimanche 15 mars.

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municipales 2026 à Lyon

municipales 2026

14 commentaires
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TCHAO Aulas le 15/03/2026 à 22:14

Alors les aigris de LyonMag ? Aulas se prend une belle déculotté face à notre maire !
Sortez vos mouchoirs !!!

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Je rigole le 15/03/2026 à 21:57

La métropole va très probablement passer chez grand cœur lyonnais. Aulas y sera très bien, et il y aura beaucoup plus de pouvoir qu’à la mairie.
Doucet veut être dans l’opposition. Et bien son vœu sera peut-être exaucé.

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popot le 15/03/2026 à 21:56
mdr a écrit le 15/03/2026 à 21h50

c’est décidé en septembre Byby Lyon . j’en peu plus de vous !!! restez avec vos assassins smicard

Bon débarras

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Oui bon... le 15/03/2026 à 21:51
lolive06 a écrit le 15/03/2026 à 21h32

escrologiste soutenu par les bobos feignasses

Oui, bon... c'est le blabla habituel de l'entre-soi des rageux de LyonMag qui croient que leur vision de Lyon est partagée par tous. La vérité du peuple est différente !

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mdr le 15/03/2026 à 21:50
Levro a écrit le 15/03/2026 à 21h47

esquinté quoi concrètement ? Votre place de parking ?

c’est décidé en septembre Byby Lyon . j’en peu plus de vous !!! restez avec vos assassins smicard

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Tinou69 le 15/03/2026 à 21:48
sauve ton lyon a écrit le 15/03/2026 à 21h35

non !! non!!! C’est pas possible comment vous pouvez réélire quelqu’un qui n’a rien dans la tête, qui nous a esquinté notre belle ville c’est pas possible !!!!!!!! réagissez les lyonnais !!!

Ou sont passés les lyonnais de droite, je ne comprend pas non plus

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Mourir a bas prix le 15/03/2026 à 21:48
sauve ton lyon a écrit le 15/03/2026 à 21h35

non !! non!!! C’est pas possible comment vous pouvez réélire quelqu’un qui n’a rien dans la tête, qui nous a esquinté notre belle ville c’est pas possible !!!!!!!! réagissez les lyonnais !!!

Tu veu un peu de quinoa ? 🙃

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Levro le 15/03/2026 à 21:47
sauve ton lyon a écrit le 15/03/2026 à 21h35

non !! non!!! C’est pas possible comment vous pouvez réélire quelqu’un qui n’a rien dans la tête, qui nous a esquinté notre belle ville c’est pas possible !!!!!!!! réagissez les lyonnais !!!

esquinté quoi concrètement ? Votre place de parking ?

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sauve ton lyon le 15/03/2026 à 21:35

non !! non!!! C’est pas possible comment vous pouvez réélire quelqu’un qui n’a rien dans la tête, qui nous a esquinté notre belle ville c’est pas possible !!!!!!!! réagissez les lyonnais !!!

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pas de gochard le 15/03/2026 à 21:34
Bye bye Aulas a écrit le 15/03/2026 à 21h27

Que me vaut ce tutoiement ? Nous nous connaissons ?

dans mes relations

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lolive06 le 15/03/2026 à 21:32

escrologiste soutenu par les bobos feignasses

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erick13300 le 15/03/2026 à 21:28
pauvre bobo a écrit le 15/03/2026 à 21h25

nous te dégagerons de toute manière

sortons Doucet qui va s’allier avec la peste dehors!!

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Bye bye Aulas le 15/03/2026 à 21:27
pauvre bobo a écrit le 15/03/2026 à 21h25

nous te dégagerons de toute manière

Que me vaut ce tutoiement ? Nous nous connaissons ?

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pauvre bobo le 15/03/2026 à 21:25
Bye bye Aulas a écrit le 15/03/2026 à 21h19

C'est l'heure de l'EHPAD pour l'expert comptable !
Bravo Doucet !

nous te dégagerons de toute manière

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Bye bye Aulas le 15/03/2026 à 21:19

C'est l'heure de l'EHPAD pour l'expert comptable !
Bravo Doucet !

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