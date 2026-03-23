Municipales à Lyon : comment l'électorat de gauche a en partie abandonné Grégory Doucet au second tour

Et si la très courte victoire de Grégory Doucet aux élections municipales à Lyon reposait aussi sur son choix très personnel de fusionner sa liste avec celle d'Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) après le premier tour ? Ce dimanche 22 mars, le maire écologiste a été réélu avec 50,67% des voix, devant Jean-Michel Aulas (49,33%).

Pourtant, sur le papier, Grégory Doucet semblait être le grand favori du second tour, puisque de nombreuses listes de gauche ayant échoué à se maintenir allaient lui offrir leurs voix.

Or, entre le premier et le second tour, l'édile sortant a gagné 28 384 voix, pour un réservoir théorique de gauche (de Georges Képénékian au NPA et à LO ndlr) de 38 366 voix. Soit un taux de captation de moins de 75%. Il y a donc eu une fuite d'environ 10 000 électeurs, qui sont soit restés chez eux, soit ont voté pour Jean-Michel Aulas.

Car l'ancien président de l'OL a lui gagné 26 806 voix entre le 15 et le 22 mars, pour un réservoir naturel de 14 451 voix, celles des électeurs du candidat UDR-RN Alexandre Dupalais. En partant du principe que ces derniers ont tous voté pour Jean-Michel Aulas au second tour, il y a encore 12 355 voix supplémentaires obtenues dont l'origine doit être déterminée.

Il peut évidemment s'agir de personnes restées muettes au premier tour, puisque la participation a augmenté au second (+2383 votes). Un impact limité qui ne suffit pas à expliquer les gains.

Il est logique de penser que l'électorat de gauche modérée de Georges Képénékian et de Nathalie Perrin-Gilbert a pu se tourner vers lui en partie, voire même des fidèles de Grégory Doucet échaudés par la "fusion technique" avec les insoumis.

Il y a donc eu circulation d'électeurs entre les deux camps, ce qui arrive généralement rarement pour une élection dans une ville d'une telle taille, aux enjeux et programmes bien définis et souvent très opposés.

Grégory Doucet aurait-il gagné plus largement en refusant l'union avec LFI, obligeant Anaïs Belouassa-Cherifi à choisir entre le retrait de sa liste comme Sébastien Delogu à Marseille ou le maintien pour un score famélique comme Sophia Chikirou à Paris ?