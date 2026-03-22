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Municipales à Lyon et dans le Rhône : les résultats complets (carte interactive)

Municipales à Lyon et dans le Rhône : les résultats complets (carte interactive)

Retrouvez les résultats complets du second tour des élections municipales du Rhône avec notre carte interactive.

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municipales 2026 à Lyon

municipales 2026

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Qui perd gagne ! le 23/03/2026 à 10:25
Oui bon... a écrit le 15/03/2026 à 21h51

Oui, bon... c'est le blabla habituel de l'entre-soi des rageux de LyonMag qui croient que leur vision de Lyon est partagée par tous. La vérité du peuple est différente !

"La vérité du peuple est différente" un bobo à vélo a écrit ! La métropole a un budget 4 fois supérieur à celui de la ville. CQFD !

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Qui perd gagne ! le 23/03/2026 à 10:22
kourross a écrit le 22/03/2026 à 22h34

sa suffit les ragots vous avez perdu aller a la niche

Le khmer dans le niche avec LFI. Et la métropole au budget 4 fois supérieur à celui de la ville !

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peut mieux faire le 22/03/2026 à 22:59
kourross a écrit le 22/03/2026 à 22h34

sa suffit les ragots vous avez perdu aller a la niche

pour être méprisant avec efficacité, il faut commencer par écrire sans fautes d'orthographe.

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kourross le 22/03/2026 à 22:34

sa suffit les ragots vous avez perdu aller a la niche

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Zen le 22/03/2026 à 15:46
TCHAO Aulas a écrit le 15/03/2026 à 22h14

Alors les aigris de LyonMag ? Aulas se prend une belle déculotté face à notre maire !
Sortez vos mouchoirs !!!

Hello, tu as déjà les résultats ?
Si oui, comment te sens-tu pour la metropole ?
Tu connais un peu les compétences de ces 2 collectivités ? Je sais pas, s'il y aura un article dans mediapart pour t'expliquer.
Ah, OK... Et oui, je sais que ça fait un peu de travail pour un gauchiste, mais bon. Sinon, tu peux ton maintenir à ton petit niveau de connaissance et continuer à aboyer ici et ailleurs.

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Quoi que le 22/03/2026 à 15:23
TCHAO Aulas a écrit le 15/03/2026 à 22h14

Alors les aigris de LyonMag ? Aulas se prend une belle déculotté face à notre maire !
Sortez vos mouchoirs !!!

Aulas le petit vieux qui n existait pas i y a un an sur la scène politique et qui fait le même score que Doucet?
Est ce vraiment un succès pour le maire sortant ?
Heu... c estpas terrible en vrai,,,

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La securite un enjeux important .. pas pour doucet le 22/03/2026 à 15:04

Doucet et chiri n’ont strictement rien fait en matière de sécurité à lyon entre 2020 et 2025 Son programme est encore pire ! Voila pourquoi Aulas prend de l’avance dans son programme car il veut renforcer la sécurité à lyon et créer un Hôtel de police je suis très surpris de ce chiffres homicides à lyon jugez plutôt • 2023 : hausse notable 28 • 2024 : forte hausse 31 • 2025 :41 ! Pour info • 2018 : ≈ 14-18 homicides • 2019 : ≈ 18–20 homicides • 2020 : ≈ 17–19 homicides vol et agressions entre 2020 et 2025 + entre 50 et 70 pour cent info ChatGPT

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Bribri2 le 22/03/2026 à 14:58

Ceux qui votent Doucet ont l'esprit limité aux plantations de fleurs, d'arbres, aux autoroutes à vélo. Mais c'est oublier aussi que le maire est responsable de la sécurité sur son territoire. Alors là parlons en . Bilan catastrophique, des agressions quasi quotidiennes, une anarchie totale dans les règles de circulation, le terrible meurtre de Quentin
Quand vous irez voter pensez y. En face il y a un projet bien moins sectaire et arrogant.

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AntiLFI le 22/03/2026 à 14:34
Hakim a écrit le 16/03/2026 à 14h21

Non merci
On veut pas d’Aulas le macroniste

Je ne veux pas de Doucet le gauchiste. Front sanitaire contre LFI, parti non républicain et antisémite.

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Chitane 69 le 18/03/2026 à 10:25
Banlieue rouge a écrit le 16/03/2026 à 11h52

Lyon devient la banlieue rouge de la France periph' roue bleue. Allez Aulas !

Dans le Rhône, la ville à gauche ou ce qu'il en reste et la périphérie à droite ou ce qu'il en reste. Idem en IDF ! Voir 2° tour ?

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lahdon le 18/03/2026 à 07:01

le fameux syndrome de Stockholm : les français ont la mémoire courte sur les détournements d’argent de Doucet et sa politique wokiste escrolo-bobos… continuez a tendre les fesses

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Xav69 le 17/03/2026 à 18:11
ignorant a écrit le 16/03/2026 à 07h46

Aulas prendra la metropole, ce qui limitera les monstre dans le rhone, les installation hors de prix sur bellecour.

tout comme, l'opposition de Doucet limitera les projets pharaonique et impossible de Aulas.

Si il ne passe pas leur temps ( et notre argent) a se bouffer le nez, alors, on pourrait avoir une gestion intelligente

je suis du même avis que vous, ça promet :-/

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le gone de Lyon le 16/03/2026 à 19:19
Hakim a écrit le 16/03/2026 à 14h21

Non merci
On veut pas d’Aulas le macroniste

On ne veut pas d’une alliance avec les islamo gauchiste c’est honteux 🤮

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Bast69 le 16/03/2026 à 18:40
Mirabeille a écrit le 16/03/2026 à 10h46

Reste dans ta banlieue dortoir et laisse les Lyonnais vivre. Ils ont revoté Doucet, pleure !

quel dédain !!

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le gone de Lyon le 16/03/2026 à 18:39
le gone de lyon... vraiment? a écrit le 16/03/2026 à 14h03

tu connais tellement bien ta ville que tu ne sais même pas que c'est déjà le cas depuis 2020.

LFI a la Mairie de lyon non ? je suis lyonnais mon ami et le pacte signer va être terrible ! il faut boycotter ce gars et voter blanc ou Aulas

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Apaisement par l'urine le 16/03/2026 à 15:06
Hakim a écrit le 16/03/2026 à 14h21

Non merci
On veut pas d’Aulas le macroniste

On veut pas non plus Doucet, le botaniste

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Hakim le 16/03/2026 à 14:21
le gone de lyon... vraiment? a écrit le 16/03/2026 à 14h03

tu connais tellement bien ta ville que tu ne sais même pas que c'est déjà le cas depuis 2020.

Non merci
On veut pas d’Aulas le macroniste

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bonnes nouvelles! le 16/03/2026 à 14:11
le gone de Lyon a écrit le 16/03/2026 à 13h12

Les lyonnais allez voter dimanche Doucet va s’allier à le diable le LFI sera à la mairie ! Après ça sera trop tard lyon va devenir le Queens .. Aulas peut gagner et sauver notre ville

Le quartier de Queens est-il sûr la nuit ?
Oui, la plupart des quartiers du Queens sont très sûrs . Des zones comme Astoria, Forest Hills et Long Island City sont particulièrement sûres, tandis que d'autres, comme Jamaica, évoluent et s'améliorent progressivement.

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le gone de lyon... vraiment? le 16/03/2026 à 14:03
le gone de Lyon a écrit le 16/03/2026 à 13h12

Les lyonnais allez voter dimanche Doucet va s’allier à le diable le LFI sera à la mairie ! Après ça sera trop tard lyon va devenir le Queens .. Aulas peut gagner et sauver notre ville

tu connais tellement bien ta ville que tu ne sais même pas que c'est déjà le cas depuis 2020.

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ca fait un an pourtant qu'on vous explique le 16/03/2026 à 13:45
Moi a écrit le 16/03/2026 à 12h56

Rien ne va plus à Lyon mais apparemment certains se contentent de pistes cyclables et de terres pleins pour planter des bulbes afin d'exciter les verres de terre. Bizarrerie électorale.

ou alors on s'intéresse aux besoins des gens
exemple: les lyonnais veulent ils du périscolaire gratuit?
non car c'est normal de payer quand on utilise un service.
par contre ils veulent un accueil pour les enfants plus développé le mercredi après midi

plus de pistes cyclables moins de voiture meilleure qualité de l'air pour mes enfants, moins de bruit...

et les fleurs c'est jolies

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moi le 16/03/2026 à 13:27
popot a écrit le 15/03/2026 à 21h56

Bon débarras

les lyonnais auront ce qu’ils méritent !! mouaaaaaaa .

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le gone de Lyon le 16/03/2026 à 13:12

Les lyonnais allez voter dimanche Doucet va s’allier à le diable le LFI sera à la mairie ! Après ça sera trop tard lyon va devenir le Queens .. Aulas peut gagner et sauver notre ville

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Moi le 16/03/2026 à 12:56

Rien ne va plus à Lyon mais apparemment certains se contentent de pistes cyclables et de terres pleins pour planter des bulbes afin d'exciter les verres de terre. Bizarrerie électorale.

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Banlieue rouge le 16/03/2026 à 11:52

Lyon devient la banlieue rouge de la France periph' roue bleue. Allez Aulas !

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Salubrité publique le 16/03/2026 à 11:36
dane58 a écrit le 16/03/2026 à 10h36

Ce doucet, il faudra aller chercher jusque dans ses chiottes.

C'est tellement bon voir tous les droitards gémir de douleur ce matin. Jouissif !

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OH le 16/03/2026 à 11:24
LéoChater a écrit le 16/03/2026 à 10h56

Il est loin d'avoir gagner le cycliste !! 1 100 voix d'écarts sur + de 200 000 votants et vous criez déjà victoire !
De plus si JMA gagne la métropole, il s'occupera des voiries, des transports, de l'urbanisme, de l'économie, du social, de la culture ect ect ...
Il restera plus qu'a Doucet la plantation de pommier et l'installation de toilette non genrée.

Merci d'interdire à cette personne de voter.

JMA ne se présente pas aux élections métropolitaines.

C'est grave d'aller voter sans comprendre. Comme sûrement beaucoup d'autres... malheureusement.

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ecologie mon amour le 16/03/2026 à 11:16
LéoChater a écrit le 16/03/2026 à 10h56

Il est loin d'avoir gagner le cycliste !! 1 100 voix d'écarts sur + de 200 000 votants et vous criez déjà victoire !
De plus si JMA gagne la métropole, il s'occupera des voiries, des transports, de l'urbanisme, de l'économie, du social, de la culture ect ect ...
Il restera plus qu'a Doucet la plantation de pommier et l'installation de toilette non genrée.

JMA ne se présente pas à la métropole.
revoyez les compétences de chacun. c'est quand même fou d'aller voter et de ne pas savoir comment fonctionne le système.

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LéoChater le 16/03/2026 à 10:56
Mirabeille a écrit le 16/03/2026 à 10h46

Reste dans ta banlieue dortoir et laisse les Lyonnais vivre. Ils ont revoté Doucet, pleure !

Il est loin d'avoir gagner le cycliste !! 1 100 voix d'écarts sur + de 200 000 votants et vous criez déjà victoire !
De plus si JMA gagne la métropole, il s'occupera des voiries, des transports, de l'urbanisme, de l'économie, du social, de la culture ect ect ...
Il restera plus qu'a Doucet la plantation de pommier et l'installation de toilette non genrée.

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Mirabeille le 16/03/2026 à 10:46
antoine.caladois a écrit le 16/03/2026 à 07h39

c'est quelque peu surprenant et avant de commenter cela pose beaucoup de question quand on constate à quel point les Lyonnais sont perturbés par la destruction de la ville et de la métropole par l'écologie punitive

Reste dans ta banlieue dortoir et laisse les Lyonnais vivre. Ils ont revoté Doucet, pleure !

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dane58 le 16/03/2026 à 10:36
erick13300 a écrit le 15/03/2026 à 21h28

sortons Doucet qui va s’allier avec la peste dehors!!

Ce doucet, il faudra aller chercher jusque dans ses chiottes.

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Yes le 16/03/2026 à 10:19
Lyonnais Droitard a écrit le 16/03/2026 à 07h43

Beaucoup de lyonnais "de droite " ont des résidences secondaires, et ils votes dans les villages de residence.

de plus, avec la nouvelle reforme, la réflexion n'est plus la meme.

Ce qui me derange le plus avec DOUCET, c'est la Grenoblisation de Lyon. Quand au niveau nationale, tout comme communale, la demande de sécurité est si forte, il est peut explicable que devant un dogme de bien pensante, on ne s'autorise meme pas à la réflection.

Lyon est depuis 3 mois ( intensément, mais régulièrement depuis 4 ans) tres présente dans les faits divers, devant cela, on ne peut pas simplement traiter l'écologie, ou le transport....
Il faut de la sécurité

Vous avez raison, et pourtant, entre ce qu'il se passe réellement à Lyon et ce qui est porté à la connaissance de tous par les médias, c'est de l'ordre de 1/10

Je pense que si la plupart savait réellement, ça flipperait sévère, et reconsidérerait peut-être son vote, y compris pour les idéologues purs et durs avec œillères ...

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Apaisement par la forêt de la Part Dieu le 16/03/2026 à 10:13

Monsieur Doucet joue la survie : se faire tenir tête par un mec de 76 ans qui n'a jamais fait de politique, dans une région majoritairement remportée par Coeur Lyonnais, et 5 arrondissements sur 9 qui passent côté Aulas.

Et en plus, il tend la main à l'extrême gauche, là où Payan garde la tête haute à Marseille.

Monsieur Doucet, je ne cautionne ni vos valeurs, ni votre politique, ni même votre façon d'être : vous m'écœurez.

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RN_FN_69 le 16/03/2026 à 08:55
pauvre bobo a écrit le 15/03/2026 à 21h25

nous te dégagerons de toute manière

Le vote aux lyonnais pas aux réseaux sociaux. Ne jamais vendre la peu de l'ours.

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ignorant le 16/03/2026 à 07:46
TCHAO Aulas a écrit le 15/03/2026 à 22h14

Alors les aigris de LyonMag ? Aulas se prend une belle déculotté face à notre maire !
Sortez vos mouchoirs !!!

Aulas prendra la metropole, ce qui limitera les monstre dans le rhone, les installation hors de prix sur bellecour.

tout comme, l'opposition de Doucet limitera les projets pharaonique et impossible de Aulas.

Si il ne passe pas leur temps ( et notre argent) a se bouffer le nez, alors, on pourrait avoir une gestion intelligente

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Lyonnais Droitard le 16/03/2026 à 07:43
Tinou69 a écrit le 15/03/2026 à 21h48

Ou sont passés les lyonnais de droite, je ne comprend pas non plus

Beaucoup de lyonnais "de droite " ont des résidences secondaires, et ils votes dans les villages de residence.

de plus, avec la nouvelle reforme, la réflexion n'est plus la meme.

Ce qui me derange le plus avec DOUCET, c'est la Grenoblisation de Lyon. Quand au niveau nationale, tout comme communale, la demande de sécurité est si forte, il est peut explicable que devant un dogme de bien pensante, on ne s'autorise meme pas à la réflection.

Lyon est depuis 3 mois ( intensément, mais régulièrement depuis 4 ans) tres présente dans les faits divers, devant cela, on ne peut pas simplement traiter l'écologie, ou le transport....
Il faut de la sécurité

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antoine.caladois le 16/03/2026 à 07:39

c'est quelque peu surprenant et avant de commenter cela pose beaucoup de question quand on constate à quel point les Lyonnais sont perturbés par la destruction de la ville et de la métropole par l'écologie punitive

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camionneur le 16/03/2026 à 05:02

c'est une escroquerie si on te remettre un maire comme ça d'où ça dégage

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FCLYON6 le 15/03/2026 à 23:58

Doucet est prêt à tout pour éclater ce qu’il n’a pas finit de faire en 1 mandat

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Metasetom le 15/03/2026 à 22:52
TCHAO Aulas a écrit le 15/03/2026 à 22h14

Alors les aigris de LyonMag ? Aulas se prend une belle déculotté face à notre maire !
Sortez vos mouchoirs !!!

Rien n’est fait.

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TCHAO Aulas le 15/03/2026 à 22:14

Alors les aigris de LyonMag ? Aulas se prend une belle déculotté face à notre maire !
Sortez vos mouchoirs !!!

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Je rigole le 15/03/2026 à 21:57

La métropole va très probablement passer chez grand cœur lyonnais. Aulas y sera très bien, et il y aura beaucoup plus de pouvoir qu’à la mairie.
Doucet veut être dans l’opposition. Et bien son vœu sera peut-être exaucé.

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popot le 15/03/2026 à 21:56
mdr a écrit le 15/03/2026 à 21h50

c’est décidé en septembre Byby Lyon . j’en peu plus de vous !!! restez avec vos assassins smicard

Bon débarras

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Oui bon... le 15/03/2026 à 21:51
lolive06 a écrit le 15/03/2026 à 21h32

escrologiste soutenu par les bobos feignasses

Oui, bon... c'est le blabla habituel de l'entre-soi des rageux de LyonMag qui croient que leur vision de Lyon est partagée par tous. La vérité du peuple est différente !

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mdr le 15/03/2026 à 21:50
Levro a écrit le 15/03/2026 à 21h47

esquinté quoi concrètement ? Votre place de parking ?

c’est décidé en septembre Byby Lyon . j’en peu plus de vous !!! restez avec vos assassins smicard

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Tinou69 le 15/03/2026 à 21:48
sauve ton lyon a écrit le 15/03/2026 à 21h35

non !! non!!! C’est pas possible comment vous pouvez réélire quelqu’un qui n’a rien dans la tête, qui nous a esquinté notre belle ville c’est pas possible !!!!!!!! réagissez les lyonnais !!!

Ou sont passés les lyonnais de droite, je ne comprend pas non plus

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Mourir a bas prix le 15/03/2026 à 21:48
sauve ton lyon a écrit le 15/03/2026 à 21h35

non !! non!!! C’est pas possible comment vous pouvez réélire quelqu’un qui n’a rien dans la tête, qui nous a esquinté notre belle ville c’est pas possible !!!!!!!! réagissez les lyonnais !!!

Tu veu un peu de quinoa ? 🙃

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Levro le 15/03/2026 à 21:47
sauve ton lyon a écrit le 15/03/2026 à 21h35

non !! non!!! C’est pas possible comment vous pouvez réélire quelqu’un qui n’a rien dans la tête, qui nous a esquinté notre belle ville c’est pas possible !!!!!!!! réagissez les lyonnais !!!

esquinté quoi concrètement ? Votre place de parking ?

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sauve ton lyon le 15/03/2026 à 21:35

non !! non!!! C’est pas possible comment vous pouvez réélire quelqu’un qui n’a rien dans la tête, qui nous a esquinté notre belle ville c’est pas possible !!!!!!!! réagissez les lyonnais !!!

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pas de gochard le 15/03/2026 à 21:34
Bye bye Aulas a écrit le 15/03/2026 à 21h27

Que me vaut ce tutoiement ? Nous nous connaissons ?

dans mes relations

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lolive06 le 15/03/2026 à 21:32

escrologiste soutenu par les bobos feignasses

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