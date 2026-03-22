Dimanche 22 Mars 2026 à 14h00
Municipales à Lyon et dans le Rhône : les résultats complets (carte interactive)
Retrouvez les résultats complets du second tour des élections municipales du Rhône avec notre carte interactive.
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"La vérité du peuple est différente" un bobo à vélo a écrit ! La métropole a un budget 4 fois supérieur à celui de la ville. CQFD !Signaler Répondre
Le khmer dans le niche avec LFI. Et la métropole au budget 4 fois supérieur à celui de la ville !Signaler Répondre
pour être méprisant avec efficacité, il faut commencer par écrire sans fautes d'orthographe.Signaler Répondre
sa suffit les ragots vous avez perdu aller a la nicheSignaler Répondre
Hello, tu as déjà les résultats ?Signaler Répondre
Si oui, comment te sens-tu pour la metropole ?
Tu connais un peu les compétences de ces 2 collectivités ? Je sais pas, s'il y aura un article dans mediapart pour t'expliquer.
Ah, OK... Et oui, je sais que ça fait un peu de travail pour un gauchiste, mais bon. Sinon, tu peux ton maintenir à ton petit niveau de connaissance et continuer à aboyer ici et ailleurs.
Aulas le petit vieux qui n existait pas i y a un an sur la scène politique et qui fait le même score que Doucet?Signaler Répondre
Est ce vraiment un succès pour le maire sortant ?
Heu... c estpas terrible en vrai,,,
Doucet et chiri n’ont strictement rien fait en matière de sécurité à lyon entre 2020 et 2025 Son programme est encore pire ! Voila pourquoi Aulas prend de l’avance dans son programme car il veut renforcer la sécurité à lyon et créer un Hôtel de police je suis très surpris de ce chiffres homicides à lyon jugez plutôt • 2023 : hausse notable 28 • 2024 : forte hausse 31 • 2025 :41 ! Pour info • 2018 : ≈ 14-18 homicides • 2019 : ≈ 18–20 homicides • 2020 : ≈ 17–19 homicides vol et agressions entre 2020 et 2025 + entre 50 et 70 pour cent info ChatGPTSignaler Répondre
Ceux qui votent Doucet ont l'esprit limité aux plantations de fleurs, d'arbres, aux autoroutes à vélo. Mais c'est oublier aussi que le maire est responsable de la sécurité sur son territoire. Alors là parlons en . Bilan catastrophique, des agressions quasi quotidiennes, une anarchie totale dans les règles de circulation, le terrible meurtre de QuentinSignaler Répondre
Quand vous irez voter pensez y. En face il y a un projet bien moins sectaire et arrogant.
Je ne veux pas de Doucet le gauchiste. Front sanitaire contre LFI, parti non républicain et antisémite.Signaler Répondre
Dans le Rhône, la ville à gauche ou ce qu'il en reste et la périphérie à droite ou ce qu'il en reste. Idem en IDF ! Voir 2° tour ?Signaler Répondre
le fameux syndrome de Stockholm : les français ont la mémoire courte sur les détournements d’argent de Doucet et sa politique wokiste escrolo-bobos… continuez a tendre les fessesSignaler Répondre
je suis du même avis que vous, ça promet :-/Signaler Répondre
On ne veut pas d’une alliance avec les islamo gauchiste c’est honteux 🤮Signaler Répondre
quel dédain !!Signaler Répondre
LFI a la Mairie de lyon non ? je suis lyonnais mon ami et le pacte signer va être terrible ! il faut boycotter ce gars et voter blanc ou AulasSignaler Répondre
On veut pas non plus Doucet, le botanisteSignaler Répondre
Non merciSignaler Répondre
On veut pas d’Aulas le macroniste
Le quartier de Queens est-il sûr la nuit ?Signaler Répondre
Oui, la plupart des quartiers du Queens sont très sûrs . Des zones comme Astoria, Forest Hills et Long Island City sont particulièrement sûres, tandis que d'autres, comme Jamaica, évoluent et s'améliorent progressivement.
tu connais tellement bien ta ville que tu ne sais même pas que c'est déjà le cas depuis 2020.Signaler Répondre
ou alors on s'intéresse aux besoins des gensSignaler Répondre
exemple: les lyonnais veulent ils du périscolaire gratuit?
non car c'est normal de payer quand on utilise un service.
par contre ils veulent un accueil pour les enfants plus développé le mercredi après midi
plus de pistes cyclables moins de voiture meilleure qualité de l'air pour mes enfants, moins de bruit...
et les fleurs c'est jolies
les lyonnais auront ce qu’ils méritent !! mouaaaaaaa .Signaler Répondre
Les lyonnais allez voter dimanche Doucet va s’allier à le diable le LFI sera à la mairie ! Après ça sera trop tard lyon va devenir le Queens .. Aulas peut gagner et sauver notre villeSignaler Répondre
Rien ne va plus à Lyon mais apparemment certains se contentent de pistes cyclables et de terres pleins pour planter des bulbes afin d'exciter les verres de terre. Bizarrerie électorale.Signaler Répondre
Lyon devient la banlieue rouge de la France periph' roue bleue. Allez Aulas !Signaler Répondre
C'est tellement bon voir tous les droitards gémir de douleur ce matin. Jouissif !Signaler Répondre
Merci d'interdire à cette personne de voter.Signaler Répondre
JMA ne se présente pas aux élections métropolitaines.
C'est grave d'aller voter sans comprendre. Comme sûrement beaucoup d'autres... malheureusement.
JMA ne se présente pas à la métropole.Signaler Répondre
revoyez les compétences de chacun. c'est quand même fou d'aller voter et de ne pas savoir comment fonctionne le système.
Il est loin d'avoir gagner le cycliste !! 1 100 voix d'écarts sur + de 200 000 votants et vous criez déjà victoire !Signaler Répondre
De plus si JMA gagne la métropole, il s'occupera des voiries, des transports, de l'urbanisme, de l'économie, du social, de la culture ect ect ...
Il restera plus qu'a Doucet la plantation de pommier et l'installation de toilette non genrée.
Reste dans ta banlieue dortoir et laisse les Lyonnais vivre. Ils ont revoté Doucet, pleure !Signaler Répondre
Ce doucet, il faudra aller chercher jusque dans ses chiottes.Signaler Répondre
Vous avez raison, et pourtant, entre ce qu'il se passe réellement à Lyon et ce qui est porté à la connaissance de tous par les médias, c'est de l'ordre de 1/10Signaler Répondre
Je pense que si la plupart savait réellement, ça flipperait sévère, et reconsidérerait peut-être son vote, y compris pour les idéologues purs et durs avec œillères ...
Monsieur Doucet joue la survie : se faire tenir tête par un mec de 76 ans qui n'a jamais fait de politique, dans une région majoritairement remportée par Coeur Lyonnais, et 5 arrondissements sur 9 qui passent côté Aulas.Signaler Répondre
Et en plus, il tend la main à l'extrême gauche, là où Payan garde la tête haute à Marseille.
Monsieur Doucet, je ne cautionne ni vos valeurs, ni votre politique, ni même votre façon d'être : vous m'écœurez.
Le vote aux lyonnais pas aux réseaux sociaux. Ne jamais vendre la peu de l'ours.Signaler Répondre
Aulas prendra la metropole, ce qui limitera les monstre dans le rhone, les installation hors de prix sur bellecour.Signaler Répondre
tout comme, l'opposition de Doucet limitera les projets pharaonique et impossible de Aulas.
Si il ne passe pas leur temps ( et notre argent) a se bouffer le nez, alors, on pourrait avoir une gestion intelligente
Beaucoup de lyonnais "de droite " ont des résidences secondaires, et ils votes dans les villages de residence.Signaler Répondre
de plus, avec la nouvelle reforme, la réflexion n'est plus la meme.
Ce qui me derange le plus avec DOUCET, c'est la Grenoblisation de Lyon. Quand au niveau nationale, tout comme communale, la demande de sécurité est si forte, il est peut explicable que devant un dogme de bien pensante, on ne s'autorise meme pas à la réflection.
Lyon est depuis 3 mois ( intensément, mais régulièrement depuis 4 ans) tres présente dans les faits divers, devant cela, on ne peut pas simplement traiter l'écologie, ou le transport....
Il faut de la sécurité
c'est quelque peu surprenant et avant de commenter cela pose beaucoup de question quand on constate à quel point les Lyonnais sont perturbés par la destruction de la ville et de la métropole par l'écologie punitiveSignaler Répondre
c'est une escroquerie si on te remettre un maire comme ça d'où ça dégageSignaler Répondre
Doucet est prêt à tout pour éclater ce qu’il n’a pas finit de faire en 1 mandatSignaler Répondre
Rien n’est fait.Signaler Répondre
Alors les aigris de LyonMag ? Aulas se prend une belle déculotté face à notre maire !Signaler Répondre
Sortez vos mouchoirs !!!
La métropole va très probablement passer chez grand cœur lyonnais. Aulas y sera très bien, et il y aura beaucoup plus de pouvoir qu’à la mairie.Signaler Répondre
Doucet veut être dans l’opposition. Et bien son vœu sera peut-être exaucé.
Bon débarrasSignaler Répondre
Oui, bon... c'est le blabla habituel de l'entre-soi des rageux de LyonMag qui croient que leur vision de Lyon est partagée par tous. La vérité du peuple est différente !Signaler Répondre
c’est décidé en septembre Byby Lyon . j’en peu plus de vous !!! restez avec vos assassins smicardSignaler Répondre
Ou sont passés les lyonnais de droite, je ne comprend pas non plusSignaler Répondre
Tu veu un peu de quinoa ? 🙃Signaler Répondre
esquinté quoi concrètement ? Votre place de parking ?Signaler Répondre
non !! non!!! C’est pas possible comment vous pouvez réélire quelqu’un qui n’a rien dans la tête, qui nous a esquinté notre belle ville c’est pas possible !!!!!!!! réagissez les lyonnais !!!Signaler Répondre
dans mes relationsSignaler Répondre
escrologiste soutenu par les bobos feignassesSignaler Répondre