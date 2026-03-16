Battus aux municipales à Lyon, Georges Képénékian et Nathalie Perrin-Gilbert perdent leur dernier mandat

Dans la nuit de dimanche à lundi, la sentence est tombée. Sans surprise, Georges Képénékian et Nathalie Perrin-Gilbert ont échoué à se maintenir au second tour de l'élection municipale lyonnaise. Et comme le prédisaient les derniers sondages, les deux candidats ont même fini sous la barre fatidique des 5%.

Cela signifie que l'ancien maire de Lyon et que l'ex-maire du 1er arrondissement ne pourront pas fusionner avec une liste qualifiée au second tour, et surtout qu'ils ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne, au même titre que les candidats LO, NPA et du Parti des Travailleurs.

Incapables de s'entendre pour une candidature unique, butés à aller jusqu'au bout, auteurs de campagnes ne parvenant pas imprimer dans les médias et sur les réseaux sociaux, NPG et Képé ont fini respectivement avec 3,64% et 3,53% des voix. Un éparpillement qui leur coûte cher aujourd'hui, puisqu'ils perdent leur dernier mandat.

Nathalie Perrin-Gilbert, qui se présentait également dans le 4e arrondissement de Lyon, est passée à deux doigts de s'inviter au second tour à la Croix-Rousse et garder un mandat non rémunéré de conseillère d'arrondissement. Mais avec 9,30% des voix, elle est condamnée à espérer un coup de fil de Rémi Zinck et Grégory Doucet ou bien de passer à autre chose. Même chose aux métropolitaines où elle a obtenu 5,71% dans la circonscription Lyon-Sud-Est, lui permettant de rejoindre les écologistes et Marie-Charlotte Garin si cette dernière lui fait signe.

Cette défaite cuisante entraînera-t-elle la fin de la carrière politique des deux anciens proches de Gérard Collomb ? Ni l'un ni l'autre n'a pris la parole depuis dimanche, évitant soigneusement la préfecture du Rhône où se réunissent candidats et journalistes.