Open Sopra Steria : Félix Balshaw défait en finale à Lyon par David Jorda Sanchis

Devant le public du Tennis Club de Lyon à Villeurbanne, David Jorda Sanchis s'est offert la 10e édition de l'Open Sopra Steria. En finale, l'Espagnol de 32 ans a battu, le jour de son anniversaire, Félix Balshaw en deux sets (6-4, 7-6).

Le jeune Français de 19 ans, 412e mondial, n'a pas fait le poids face à son adversaire, classé 258e. Comme Moïse Kouamé, d'ailleurs forfait pour le tournoi lyonnais, Félix Balshaw aura éclaboussé les courts de l'Hexagone de sa fraîcheur. Un nom que l'on reverra forcément !