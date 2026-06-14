Sports

Open Sopra Steria : Félix Balshaw défait en finale à Lyon par David Jorda Sanchis

Open Sopra Steria : Félix Balshaw défait en finale à Lyon par David Jorda Sanchis

Ce dimanche 14 juin, l'espagnol David Jorda Sanchis s'est adjugé la finale de l'Open Sopra Steria. Il a battu Félix Balshaw en deux sets (6-4, 7-6) à Lyon.

Devant le public du Tennis Club de Lyon à Villeurbanne, David Jorda Sanchis s'est offert la 10e édition de l'Open Sopra Steria. En finale, l'Espagnol de 32 ans a battu, le jour de son anniversaire, Félix Balshaw en deux sets (6-4, 7-6).

Le jeune Français de 19 ans, 412e mondial, n'a pas fait le poids face à son adversaire, classé 258e. Comme Moïse Kouamé, d'ailleurs forfait pour le tournoi lyonnais, Félix Balshaw aura éclaboussé les courts de l'Hexagone de sa fraîcheur. Un nom que l'on reverra forcément !

Tags :

open sopra steria

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.