Tennis : découvrez le vainqueur de la neuvième édition de l’Open Sopra Steria

Le Tennis Club de Lyon, situé à Villeurbanne, accueillait la neuvième édition de l’Open Sopra Steria toute la semaine dernière. Plusieurs tennismen de renom étaient de la partie, comme Pablo Carreno Busta, Pedro Cachin, ou encore Arthur Cazaux et Luca Van Assche côté français.

Malheureusement, aucun Tricolore n’a réussi à se hisser en finale. Le Lyonnais Kyrian Jacquet était également en lice, mais s’est fait sortir d’entrée de jeu. Clément Tabur, qualifié dans le dernier carré, n’a rien pu faire contre le futur vainqueur de la compétition, l’argentin Marco Trungelliti. Le 154e mondial a su prendre le dessus sur l’espagnol Daniel Mérida en trois sets (6-3 ; 4-6 ; 6-3) pour soulever le trophée ce dimanche 15 juin.

Il succède ainsi à Hugo Gaston, qui avait été contraint de déclarer forfait suite à sa blessure survenue au premier tour de Roland-Garros.

Marco Trungelliti a été ravi de l'ambiance lyonnaise : "Superbe. Vraiment, j’ai adoré. C’était plein, le public était très impliqué. Je pense qu’ils ont eu une finale pleine d’émotions. Le niveau était correct, pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Et avec toutes ces balles de match, ça a ajouté du suspense, du spectacle".