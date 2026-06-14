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Lyon 7e : un vélo électrique à plus de 2 000 euros volé dans un garage, la méthode employée inquiète les riverains

Lyon 7e : un vélo électrique à plus de 2 000 euros volé dans un garage, la méthode employée inquiète les riverains
Lyon 7e : un vélo électrique à plus de 2 000 euros volé dans un garage, la méthode employée inquiète les riverains - DR

Mauvaise surprise pour une habitante de Lyon 7e.

Sur les réseaux sociaux, cette dernière a indiqué avoir découvert le vol de son vélo électrique, un Neomouv Ekia 2 dont le prix neuf dépasse les 2 000 euros, alors qu'il était stationné dans un box de parking fermé.

Selon son témoignage, les faits se seraient produits dans la nuit du 10 au 11 juin, rue Michel-Félizat. "Vers minuit a priori rue Michel Felizat", précise-t-elle.

La victime lance également un appel à d'éventuels témoins : "Si jamais quelqu'un a été témoin, merci d'avance de m'en faire part."

Les photographies diffusées par la victime montrent l'ampleur des dégradations. Sur celles-ci, la partie supérieure de la porte du garage apparaît découpée en forme de rectangle. Une ouverture qui aurait ensuite permis de faire basculer la tôle afin d'accéder à l'intérieur du box.  La victime conclut son message par une phrase qui résume son incompréhension face à cette méthode d'effraction : "Stay safe, la police n'avait encore jamais vu ça…"

Des habitants inquiets

Les images laissent également penser qu'un extincteur aurait pu être utilisé lors de l'effraction. Une pratique parfois évoquée dans certains méfaits afin de perturber la recherche de traces exploitables par les enquêteurs. À ce stade toutefois, aucun élément officiel ne permet de confirmer les circonstances exactes de l'intrusion.

Sous la publication de la victime, les réactions n'ont pas tardé à affluer. Entre soutien, résignation et inquiétude, plusieurs internautes évoquent un phénomène qui toucherait régulièrement le secteur.

Certains ont même tenté d'apporter une touche d'humour malgré la situation : "C'est bien pensé la technique de l'ouvre-boîte. Désolé pour votre vélo."

D'autres se montrent beaucoup plus préoccupés : "Une épidémie, le pire, c'est que même avec les vidéos, on n’a pas de retour de la police actuellement…", écrit un riverain. Un autre affirme que "le quartier est clairement ciblé."

Contactés, les services de police n'ont, pour l'heure, pas apporté de précisions sur cette affaire.

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Vol de vélo

28 commentaires
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Goupille le 14/06/2026 à 18:35
la droite nos raquette a écrit le 14/06/2026 à 18h01

je rappelle que 60 pourcents des villes et des Villages en France sont gérées par la droite ou avec un influence d’extrême droite la gouvernement de Macron est composé de droite Darmain Retallieu et Mozart de l’économie Bruno Lemaire et que la France a été gouverné quasiment tout le temps par la droite depuis 1945 la droite a ruiner se pays et a fait rentrer la France dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie soit de retour aux pouvoirs pour sauver notre belle France

Apprends à écrire avant de dire n’importe quoi !

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Un peu amateur le 14/06/2026 à 18:25

Il sont nunuche, il y en a qu'ils valent plus chères voir x2 ou x3 le prix de ce vélo.

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Cmoi le 14/06/2026 à 18:18
Le droitardé jauni s'égare a écrit le 14/06/2026 à 16h38

Et donc quand ils volent les petits vieux, c'est la preuve que les petits vieux n'ont rien à faire en ville, ou à la campagne. T'es un génie, toi.

En fait,tout est la faute des victimes. Bientôt, seuls les voyous pourront circuler sans risque.

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Cmoi le 14/06/2026 à 18:14
Gui a écrit le 14/06/2026 à 18h08

Pas étonnant, les bobos EELV friment sur leur vélo a plusieurs milliers d'euros. Ca attire forcément les convoitises de la classe populaire.

Donc plus de bijoux plus de vélos. Bientôt il faudra faire attention à nos chaussures. Le pire ,c’est que vous trouvez ça normal !!

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Gui le 14/06/2026 à 18:08

Pas étonnant, les bobos EELV friment sur leur vélo a plusieurs milliers d'euros. Ca attire forcément les convoitises de la classe populaire.

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la droite nos raquette le 14/06/2026 à 18:01

je rappelle que 60 pourcents des villes et des Villages en France sont gérées par la droite ou avec un influence d’extrême droite la gouvernement de Macron est composé de droite Darmain Retallieu et Mozart de l’économie Bruno Lemaire et que la France a été gouverné quasiment tout le temps par la droite depuis 1945 la droite a ruiner se pays et a fait rentrer la France dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie soit de retour aux pouvoirs pour sauver notre belle France

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Y volent aussi le 14/06/2026 à 17:39
Y volent les oiseaux a écrit le 14/06/2026 à 16h18

Y volent aussi les voitures, la nuit, le jour, tous le temps partout en France, c'est bien la preuve que la voiture n'a rien a faire en France.

Y volent aussi les trottinettes, y volent aussi les portables, y volent aussi les fleurs, y volent aussi ta femme, y volent aussi ton âme si y a , y volent aussi ta dignité, y volent aussi ton fric et y ont volé aussi ton cerveau il y a longtemps
Bisous 👄

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C'est la priorité à l'écologie le 14/06/2026 à 17:20

La sécurité des habitants, c'est manifestement déjà trop de Droite pour les écolos...

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Solidarité 69 le 14/06/2026 à 17:06
BON À SAVOIR a écrit le 14/06/2026 à 16h14

Si la personne a son assurance habitation en règle, il peut logiquement se faire rembourser.

C'est vrai ça.
Incroyable de se plaindre.
D'autant que c'est peut-être un défavorisé qui souhaite s'entraîner pour le Tour de France et qui sait quand demain il le gagnera sous les couleurs de la nouvelle France on sera fier... Ou pas.

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ecolopipo le 14/06/2026 à 16:56

Vu l'emplacement, il est sûrement au village mobile rue pré gaudry, sinon le petit campement avenue général frère. Je les ai déjà vu à l'oeuvre. Ils envoient leurs mineurs faire les voitures et les garages du quartier

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LFI 69 le 14/06/2026 à 16:52

Fanny Dubot dira qu'il fallait garer le vélo sur le trottoir

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Jpp le 14/06/2026 à 16:50
BON À SAVOIR a écrit le 14/06/2026 à 16h14

Si la personne a son assurance habitation en règle, il peut logiquement se faire rembourser.

Oui, mais ensuite sa prime mensuelle ou annuelle est multipliée par trois à cause du malus.

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Le droitardé jauni s'égare le 14/06/2026 à 16:38
johnny a écrit le 14/06/2026 à 15h59

Y volent attaché aux arceaux a vélo en pleines journée ou la nuit alors dans un garage. C'est bien la preuve que les vélos on rien a foutre en ville

Et donc quand ils volent les petits vieux, c'est la preuve que les petits vieux n'ont rien à faire en ville, ou à la campagne. T'es un génie, toi.

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Y volent les oiseaux le 14/06/2026 à 16:18
johnny a écrit le 14/06/2026 à 15h59

Y volent attaché aux arceaux a vélo en pleines journée ou la nuit alors dans un garage. C'est bien la preuve que les vélos on rien a foutre en ville

Y volent aussi les voitures, la nuit, le jour, tous le temps partout en France, c'est bien la preuve que la voiture n'a rien a faire en France.

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BON À SAVOIR le 14/06/2026 à 16:14

Si la personne a son assurance habitation en règle, il peut logiquement se faire rembourser.

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johnny le 14/06/2026 à 15:59

Y volent attaché aux arceaux a vélo en pleines journée ou la nuit alors dans un garage. C'est bien la preuve que les vélos on rien a foutre en ville

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Vous avez voté pour Doucet le 14/06/2026 à 15:48

Pour moins de police et la désarmer, non au caméras, accueillir toujours plus de migrants. Alors ne vous plaignez pas, les bobos !

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Jack001 le 14/06/2026 à 15:48

Il y a env. 30 ans ,2 fois 2 vélos ont été volé sans si c était qui est comment.

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Parfaitement d'accord le 14/06/2026 à 15:48
bien fait en fait a écrit le 14/06/2026 à 14h55

ils ont voté pour fanny dubot donc la police les laisse face à leur responsabilité, c'est tout à fait normal

Les bobos de Doucet doivent assumer les voleurs

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Solidarité avec les 2-neurones le 14/06/2026 à 15:33
Solidarité 69 a écrit le 14/06/2026 à 14h19

La nouvelle France sportive by LFI.

Deux neurones mais un seul commentaire, tous les jours. Et dire qu'il a le droit de vote...

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Moi le 14/06/2026 à 15:01

L'insécurité est de partout, même si c'est un box fermé il faut pas être très intelligent pour laisser un vélo à 2000 euros dans un box facile à ouvrir.
Ils sont capables d'ouvrir des voitures alors un box... trop facile pour eux.

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absolument le 14/06/2026 à 15:00
Cookie the first a écrit le 14/06/2026 à 14h28

Ils ont voté pour une ville ouverte... L'enrichissement culturel c'est pour tout le monde

Tout le monde en mange et certains en redemandent !

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bien fait en fait le 14/06/2026 à 14:55

ils ont voté pour fanny dubot donc la police les laisse face à leur responsabilité, c'est tout à fait normal

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Allez les bleus le 14/06/2026 à 14:50

Le vélo Jacking bientôt mdrr, non il y a sûrement un toxicomane dans les parages qui l' a repérée avec son vélo.

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Vélo chic, business à la clé le 14/06/2026 à 14:28

En quoi le sujet est nouveau, intéressant ?
Des Biens de valeur sont d intérêt

Même si c est certifié bobo, ça coûte quand même 2 000 € et ça se revend

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Cookie the first le 14/06/2026 à 14:28

Ils ont voté pour une ville ouverte... L'enrichissement culturel c'est pour tout le monde

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mimine le 14/06/2026 à 14:27

Malheureusement, les Lyonnais ont préféré reprendre le maire écolo bobo qui se fiche complètement de la sécurité. Donc, il ne faut plus vous plaindre.
Il faut fuir Lyon où l'insécurité règne.

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Solidarité 69 le 14/06/2026 à 14:19

La nouvelle France sportive by LFI.

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