Lyon 7e : un vélo électrique à plus de 2 000 euros volé dans un garage, la méthode employée inquiète les riverains

Sur les réseaux sociaux, cette dernière a indiqué avoir découvert le vol de son vélo électrique, un Neomouv Ekia 2 dont le prix neuf dépasse les 2 000 euros, alors qu'il était stationné dans un box de parking fermé.

Selon son témoignage, les faits se seraient produits dans la nuit du 10 au 11 juin, rue Michel-Félizat. "Vers minuit a priori rue Michel Felizat", précise-t-elle.

La victime lance également un appel à d'éventuels témoins : "Si jamais quelqu'un a été témoin, merci d'avance de m'en faire part."

Les photographies diffusées par la victime montrent l'ampleur des dégradations. Sur celles-ci, la partie supérieure de la porte du garage apparaît découpée en forme de rectangle. Une ouverture qui aurait ensuite permis de faire basculer la tôle afin d'accéder à l'intérieur du box. La victime conclut son message par une phrase qui résume son incompréhension face à cette méthode d'effraction : "Stay safe, la police n'avait encore jamais vu ça…"

Des habitants inquiets

Les images laissent également penser qu'un extincteur aurait pu être utilisé lors de l'effraction. Une pratique parfois évoquée dans certains méfaits afin de perturber la recherche de traces exploitables par les enquêteurs. À ce stade toutefois, aucun élément officiel ne permet de confirmer les circonstances exactes de l'intrusion.

Sous la publication de la victime, les réactions n'ont pas tardé à affluer. Entre soutien, résignation et inquiétude, plusieurs internautes évoquent un phénomène qui toucherait régulièrement le secteur.

Certains ont même tenté d'apporter une touche d'humour malgré la situation : "C'est bien pensé la technique de l'ouvre-boîte. Désolé pour votre vélo."

D'autres se montrent beaucoup plus préoccupés : "Une épidémie, le pire, c'est que même avec les vidéos, on n’a pas de retour de la police actuellement…", écrit un riverain. Un autre affirme que "le quartier est clairement ciblé."

Contactés, les services de police n'ont, pour l'heure, pas apporté de précisions sur cette affaire.