Lyon 7e : un vélo électrique à plus de 2 000 euros volé dans un garage, la méthode employée inquiète les riverains

Sur les réseaux sociaux, cette dernière a indiqué avoir découvert le vol de son vélo électrique, un Neomouv Ekia 2 dont le prix neuf dépasse les 2 000 euros, alors qu'il était stationné dans un box de parking fermé.
Selon son témoignage, les faits se seraient produits dans la nuit du 10 au 11 juin, rue Michel-Félizat. "Vers minuit a priori rue Michel Felizat", précise-t-elle.
La victime lance également un appel à d'éventuels témoins : "Si jamais quelqu'un a été témoin, merci d'avance de m'en faire part."
Les photographies diffusées par la victime montrent l'ampleur des dégradations. Sur celles-ci, la partie supérieure de la porte du garage apparaît découpée en forme de rectangle. Une ouverture qui aurait ensuite permis de faire basculer la tôle afin d'accéder à l'intérieur du box. La victime conclut son message par une phrase qui résume son incompréhension face à cette méthode d'effraction : "Stay safe, la police n'avait encore jamais vu ça…"
Des habitants inquiets
Les images laissent également penser qu'un extincteur aurait pu être utilisé lors de l'effraction. Une pratique parfois évoquée dans certains méfaits afin de perturber la recherche de traces exploitables par les enquêteurs. À ce stade toutefois, aucun élément officiel ne permet de confirmer les circonstances exactes de l'intrusion.
Sous la publication de la victime, les réactions n'ont pas tardé à affluer. Entre soutien, résignation et inquiétude, plusieurs internautes évoquent un phénomène qui toucherait régulièrement le secteur.
Certains ont même tenté d'apporter une touche d'humour malgré la situation : "C'est bien pensé la technique de l'ouvre-boîte. Désolé pour votre vélo."
D'autres se montrent beaucoup plus préoccupés : "Une épidémie, le pire, c'est que même avec les vidéos, on n’a pas de retour de la police actuellement…", écrit un riverain. Un autre affirme que "le quartier est clairement ciblé."
Contactés, les services de police n'ont, pour l'heure, pas apporté de précisions sur cette affaire.
Apprends à écrire avant de dire n’importe quoi !Signaler Répondre
Il sont nunuche, il y en a qu'ils valent plus chères voir x2 ou x3 le prix de ce vélo.Signaler Répondre
En fait,tout est la faute des victimes. Bientôt, seuls les voyous pourront circuler sans risque.Signaler Répondre
Donc plus de bijoux plus de vélos. Bientôt il faudra faire attention à nos chaussures. Le pire ,c’est que vous trouvez ça normal !!Signaler Répondre
Pas étonnant, les bobos EELV friment sur leur vélo a plusieurs milliers d'euros. Ca attire forcément les convoitises de la classe populaire.Signaler Répondre
je rappelle que 60 pourcents des villes et des Villages en France sont gérées par la droite ou avec un influence d’extrême droite la gouvernement de Macron est composé de droite Darmain Retallieu et Mozart de l’économie Bruno Lemaire et que la France a été gouverné quasiment tout le temps par la droite depuis 1945 la droite a ruiner se pays et a fait rentrer la France dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie soit de retour aux pouvoirs pour sauver notre belle FranceSignaler Répondre
Y volent aussi les trottinettes, y volent aussi les portables, y volent aussi les fleurs, y volent aussi ta femme, y volent aussi ton âme si y a , y volent aussi ta dignité, y volent aussi ton fric et y ont volé aussi ton cerveau il y a longtempsSignaler Répondre
Bisous 👄
La sécurité des habitants, c'est manifestement déjà trop de Droite pour les écolos...Signaler Répondre
C'est vrai ça.Signaler Répondre
Incroyable de se plaindre.
D'autant que c'est peut-être un défavorisé qui souhaite s'entraîner pour le Tour de France et qui sait quand demain il le gagnera sous les couleurs de la nouvelle France on sera fier... Ou pas.
Vu l'emplacement, il est sûrement au village mobile rue pré gaudry, sinon le petit campement avenue général frère. Je les ai déjà vu à l'oeuvre. Ils envoient leurs mineurs faire les voitures et les garages du quartierSignaler Répondre
Fanny Dubot dira qu'il fallait garer le vélo sur le trottoirSignaler Répondre
Oui, mais ensuite sa prime mensuelle ou annuelle est multipliée par trois à cause du malus.Signaler Répondre
Et donc quand ils volent les petits vieux, c'est la preuve que les petits vieux n'ont rien à faire en ville, ou à la campagne. T'es un génie, toi.Signaler Répondre
Y volent aussi les voitures, la nuit, le jour, tous le temps partout en France, c'est bien la preuve que la voiture n'a rien a faire en France.Signaler Répondre
Si la personne a son assurance habitation en règle, il peut logiquement se faire rembourser.Signaler Répondre
Y volent attaché aux arceaux a vélo en pleines journée ou la nuit alors dans un garage. C'est bien la preuve que les vélos on rien a foutre en villeSignaler Répondre
Pour moins de police et la désarmer, non au caméras, accueillir toujours plus de migrants. Alors ne vous plaignez pas, les bobos !Signaler Répondre
Il y a env. 30 ans ,2 fois 2 vélos ont été volé sans si c était qui est comment.Signaler Répondre
Les bobos de Doucet doivent assumer les voleursSignaler Répondre
Deux neurones mais un seul commentaire, tous les jours. Et dire qu'il a le droit de vote...Signaler Répondre
L'insécurité est de partout, même si c'est un box fermé il faut pas être très intelligent pour laisser un vélo à 2000 euros dans un box facile à ouvrir.Signaler Répondre
Ils sont capables d'ouvrir des voitures alors un box... trop facile pour eux.
Tout le monde en mange et certains en redemandent !Signaler Répondre
ils ont voté pour fanny dubot donc la police les laisse face à leur responsabilité, c'est tout à fait normalSignaler Répondre
Le vélo Jacking bientôt mdrr, non il y a sûrement un toxicomane dans les parages qui l' a repérée avec son vélo.Signaler Répondre
En quoi le sujet est nouveau, intéressant ?Signaler Répondre
Des Biens de valeur sont d intérêt
Même si c est certifié bobo, ça coûte quand même 2 000 € et ça se revend
Ils ont voté pour une ville ouverte... L'enrichissement culturel c'est pour tout le mondeSignaler Répondre
Malheureusement, les Lyonnais ont préféré reprendre le maire écolo bobo qui se fiche complètement de la sécurité. Donc, il ne faut plus vous plaindre.Signaler Répondre
Il faut fuir Lyon où l'insécurité règne.
La nouvelle France sportive by LFI.Signaler Répondre