Faits Divers

Les gendarmes lancent une opération de contrôle massive sur cette commune près de Lyon : le résultat est sans appel

Les gendarmes lancent une opération de contrôle massive sur cette commune près de Lyon : le résultat est sans appel
DR : Gendarmerie du Rhône

Une opération de contrôle routier d’ampleur a été menée au nord-ouest de Lyon.

6 commentaires
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ey ouiiiiiiiii le 15/03/2026 à 17:25
French connection a écrit le 15/03/2026 à 17h18

Y-a-t-il encore des conducteurs qui conduisent sans alcool sans drogue avec assurance, avec permis et avec contrôle technique valide ?

Oui, moi!!!! assurance ok, CT ok permis OK, je paie mes impôts, je bosse!!!! Ouh la j'a tout faux 🤣🤣🤣🤔

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Psb 1846 le 15/03/2026 à 17:23
Obsdu9 a écrit le 15/03/2026 à 15h32

Et des contrôles de ce type à Vaulx-en-Velin, Vénissieux, St Priest, on en a aussi souvent ? Même s'ils sont hélas fondés, ce serait bien qu'on en fasse autant PARTOUT, non ?

Pas solvables...

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Technocrate le 15/03/2026 à 17:18

Pas une seule ceinture ? Bizarre, comme c'est bizarre.

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French connection le 15/03/2026 à 17:18

Y-a-t-il encore des conducteurs qui conduisent sans alcool sans drogue avec assurance, avec permis et avec contrôle technique valide ?

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Calahann le 15/03/2026 à 17:14

Tout çà pour si peu de résultats.
C'est navrant !

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ah bon le 15/03/2026 à 17:13
Ali a écrit le 15/03/2026 à 16h45

tu rentres du boulot et ils sont là pour te rappeler que tu es juste un esclave qui bosse et paye pour des violeurs et assassins d'enfants, les gendarmes sont les larbins du pouvoir qui nous rackette légalement. Honte à vous lorsque vous voyez les gens au pouvoir sont des monstres amis d epstein et votre hierarchie qui s'en branle de vous, juste des stats et emmerder les gens même s'il y a de ptites infractions.

parce que conduire sous stupéfiant , ou sans assurance ou sans permis , c'est anodin ?

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antoine.caladois le 15/03/2026 à 17:12

déclaration bizarre ! l'Arbresle n'est pas connue pour être bourgeois !

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Ali le 15/03/2026 à 16:45

tu rentres du boulot et ils sont là pour te rappeler que tu es juste un esclave qui bosse et paye pour des violeurs et assassins d'enfants, les gendarmes sont les larbins du pouvoir qui nous rackette légalement. Honte à vous lorsque vous voyez les gens au pouvoir sont des monstres amis d epstein et votre hierarchie qui s'en branle de vous, juste des stats et emmerder les gens même s'il y a de ptites infractions.

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J6 le 15/03/2026 à 16:40
Obsdu9 a écrit le 15/03/2026 à 15h32

Et des contrôles de ce type à Vaulx-en-Velin, Vénissieux, St Priest, on en a aussi souvent ? Même s'ils sont hélas fondés, ce serait bien qu'on en fasse autant PARTOUT, non ?

Surtout pas de vague cela risquerait de dégénérer

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Ex Précisions le 15/03/2026 à 16:28

C'est très souvent dans ces secteurs les contrôles, ça doit remplir les caisses et il ne doit doit pas y avoir trop de délit de fuite dans l'ouest bourgeois.

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Obsdu9 le 15/03/2026 à 15:32

Et des contrôles de ce type à Vaulx-en-Velin, Vénissieux, St Priest, on en a aussi souvent ? Même s'ils sont hélas fondés, ce serait bien qu'on en fasse autant PARTOUT, non ?

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