Les gendarmes lancent une opération de contrôle massive sur cette commune près de Lyon : le résultat est sans appel

Une opération de contrôle routier a été menée mercredi 11 mars entre 17 heures et 19 heures sur la commune de L’Arbresle, dans le Rhône. Les gendarmes de la compagnie de L’Arbresle, appuyés par l’Escadron départemental de contrôle des flux du Rhône (ex EDSR), ont déployé plusieurs postes afin de couvrir l’ensemble du territoire de la commune.

Au total, 19 militaires étaient mobilisés pour cette opération. Outre les gendarmes la commune, les effectifs comprenaient notamment des militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Dardilly, de la brigade motorisée de Dardilly ainsi que des réservistes opérationnels.

Durant ces deux heures, 240 automobilistes ont été contrôlés par les forces de l’ordre.

Plusieurs infractions ont été constatées. Les gendarmes ont notamment relevé une conduite sous stupéfiants, deux défauts d’assurance, deux conduites sans permis et un défaut de brevet de sécurité routière (BSR). D’autres manquements ont également été constatés, parmi lesquels cinq absences de contrôle technique, un usage du téléphone au volant et deux défauts de mutation de carte grise.

Au total, un permis de conduire a été retenu. Huit véhicules ont été immobilisés et quatre ont été placés en fourrière.

Les gendarmes rappellent que "conduire sans permis, sans assurance ou sous l’emprise de stupéfiants expose tous les usagers à des risques graves". Ils soulignent également que "le respect des règles de circulation est essentiel pour garantir la sécurité de tous."