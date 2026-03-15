Les gendarmes lancent une opération de contrôle massive sur cette commune près de Lyon : le résultat est sans appel

Une opération de contrôle routier a été menée mercredi 11 mars entre 17 heures et 19 heures sur la commune de L’Arbresle, dans le Rhône. Les gendarmes de la compagnie de L’Arbresle, appuyés par l’Escadron départemental de contrôle des flux du Rhône (ex EDSR), ont déployé plusieurs postes afin de couvrir l’ensemble du territoire de la commune.
Au total, 19 militaires étaient mobilisés pour cette opération. Outre les gendarmes la commune, les effectifs comprenaient notamment des militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Dardilly, de la brigade motorisée de Dardilly ainsi que des réservistes opérationnels.
Durant ces deux heures, 240 automobilistes ont été contrôlés par les forces de l’ordre.
Plusieurs infractions ont été constatées. Les gendarmes ont notamment relevé une conduite sous stupéfiants, deux défauts d’assurance, deux conduites sans permis et un défaut de brevet de sécurité routière (BSR). D’autres manquements ont également été constatés, parmi lesquels cinq absences de contrôle technique, un usage du téléphone au volant et deux défauts de mutation de carte grise.
Au total, un permis de conduire a été retenu. Huit véhicules ont été immobilisés et quatre ont été placés en fourrière.
Les gendarmes rappellent que "conduire sans permis, sans assurance ou sous l’emprise de stupéfiants expose tous les usagers à des risques graves". Ils soulignent également que "le respect des règles de circulation est essentiel pour garantir la sécurité de tous."
Oui, moi!!!! assurance ok, CT ok permis OK, je paie mes impôts, je bosse!!!! Ouh la j'a tout faux 🤣🤣🤣🤔Signaler Répondre
Pas solvables...Signaler Répondre
Pas une seule ceinture ? Bizarre, comme c'est bizarre.Signaler Répondre
Y-a-t-il encore des conducteurs qui conduisent sans alcool sans drogue avec assurance, avec permis et avec contrôle technique valide ?Signaler Répondre
Tout çà pour si peu de résultats.Signaler Répondre
C'est navrant !
parce que conduire sous stupéfiant , ou sans assurance ou sans permis , c'est anodin ?Signaler Répondre
déclaration bizarre ! l'Arbresle n'est pas connue pour être bourgeois !Signaler Répondre
tu rentres du boulot et ils sont là pour te rappeler que tu es juste un esclave qui bosse et paye pour des violeurs et assassins d'enfants, les gendarmes sont les larbins du pouvoir qui nous rackette légalement. Honte à vous lorsque vous voyez les gens au pouvoir sont des monstres amis d epstein et votre hierarchie qui s'en branle de vous, juste des stats et emmerder les gens même s'il y a de ptites infractions.Signaler Répondre
Surtout pas de vague cela risquerait de dégénérerSignaler Répondre
C'est très souvent dans ces secteurs les contrôles, ça doit remplir les caisses et il ne doit doit pas y avoir trop de délit de fuite dans l'ouest bourgeois.Signaler Répondre
Et des contrôles de ce type à Vaulx-en-Velin, Vénissieux, St Priest, on en a aussi souvent ? Même s'ils sont hélas fondés, ce serait bien qu'on en fasse autant PARTOUT, non ?Signaler Répondre