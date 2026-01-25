Politique

Municipales 2026 : Eric Zemmour attendu près de Lyon pour soutenir un candidat Reconquête!

Alors que l'UDR et le RN ont fait alliance pour ces élections municipales 2026, on n'entend guère parler de Reconquête! autrement que par le biais de la candidature parisienne de Sarah Knafo.

Et pour cause, le parti d'Eric Zemmour ne compte qu'un seul candidat déclaré dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit de Kevin Olivares, qui se présente à Saint-Priest, ville dirigée par le LR Gilles Gascon.

Et alors que l'extrême-droite pourrait avoir une autre candidate en la personne de la députée RN Tiffany Joncour, dont le nom circule pour se présenter aussi à Saint-Priest en plus des élections métropolitaines, Kevin Olivares va pouvoir compter sur un soutien de poids.

En effet, Eric Zemmour va se déplacer à Saint-Priest dans le cadre de la campagne de son candidat san-priod. La venue de l'ancien candidat à l'élection présidentielle est espérée pour le 7 février à l'Espace Mosaïque.

Reste à savoir si, comme en 2023 à Villeurbanne, Eric Zemmour aura droit à un comité d'accueil. En marge de sa séance de dédicaces au CCVA, une manifestation de l'ultra-gauche avait eu lieu, avec notamment la Jeune Garde d'un Raphaël Arnault encore loin de se douter qu'il deviendrait député un an et demi plus tard.

avatar
04lyon le 25/01/2026 à 19:17
je préfère sa femme a écrit le 25/01/2026 à 17h46

Moins clivante, d'une grande clarté dans son expression, sincère et juste. Elle ne s'enferme jamais dans des débats d'experts ou d'historiens comme le fait (souvent très mal d'ailleurs) Zemmour.

S'il ne devait y en avoir qu'une dans le couple, ça serait Sarah, évidemment.

Idem.,...👍👍

avatar
Quelle classe le 25/01/2026 à 18:08

On est dans la veine Francis Lalanne avec ces candidats de paquet Bonux!!!
Manque plus que Dupont Gnangnan pour faire la triplette !!!

avatar
123456 le 25/01/2026 à 17:50

3% d'intention de vote à la présidentielle en 2027. C'est désespéré. Ou alors, c'est quasiment folklorique.

avatar
je préfère sa femme le 25/01/2026 à 17:46
lyon avec Zemmour vite! a écrit le 25/01/2026 à 16h26

Il n'y a qu'un seul candidat à la hauteur c'est le candidat reconquête. Le reste des candidats sont des clowns. On a besoin de Zemmour à la mairie de Lyon car les Lyonnais ont besoin de Zemmour

Moins clivante, d'une grande clarté dans son expression, sincère et juste. Elle ne s'enferme jamais dans des débats d'experts ou d'historiens comme le fait (souvent très mal d'ailleurs) Zemmour.

S'il ne devait y en avoir qu'une dans le couple, ça serait Sarah, évidemment.

avatar
lyon avec Zemmour vite! le 25/01/2026 à 16:26

Il n'y a qu'un seul candidat à la hauteur c'est le candidat reconquête. Le reste des candidats sont des clowns. On a besoin de Zemmour à la mairie de Lyon car les Lyonnais ont besoin de Zemmour

avatar
Jolie Môme le 25/01/2026 à 16:24

Une vraie tête de croc mort !
Tout a son image , un cercueil pour la France !
JD VANCE en miniature !
Tout petit , mais tout aussi méchant . J.M

