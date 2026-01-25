Municipales 2026 : Eric Zemmour attendu près de Lyon pour soutenir un candidat Reconquête!

Et pour cause, le parti d'Eric Zemmour ne compte qu'un seul candidat déclaré dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit de Kevin Olivares, qui se présente à Saint-Priest, ville dirigée par le LR Gilles Gascon.
Et alors que l'extrême-droite pourrait avoir une autre candidate en la personne de la députée RN Tiffany Joncour, dont le nom circule pour se présenter aussi à Saint-Priest en plus des élections métropolitaines, Kevin Olivares va pouvoir compter sur un soutien de poids.
En effet, Eric Zemmour va se déplacer à Saint-Priest dans le cadre de la campagne de son candidat san-priod. La venue de l'ancien candidat à l'élection présidentielle est espérée pour le 7 février à l'Espace Mosaïque.
Reste à savoir si, comme en 2023 à Villeurbanne, Eric Zemmour aura droit à un comité d'accueil. En marge de sa séance de dédicaces au CCVA, une manifestation de l'ultra-gauche avait eu lieu, avec notamment la Jeune Garde d'un Raphaël Arnault encore loin de se douter qu'il deviendrait député un an et demi plus tard.
Idem.,...👍👍Signaler Répondre
On est dans la veine Francis Lalanne avec ces candidats de paquet Bonux!!!Signaler Répondre
Manque plus que Dupont Gnangnan pour faire la triplette !!!
3% d'intention de vote à la présidentielle en 2027. C'est désespéré. Ou alors, c'est quasiment folklorique.Signaler Répondre
Moins clivante, d'une grande clarté dans son expression, sincère et juste. Elle ne s'enferme jamais dans des débats d'experts ou d'historiens comme le fait (souvent très mal d'ailleurs) Zemmour.Signaler Répondre
S'il ne devait y en avoir qu'une dans le couple, ça serait Sarah, évidemment.
Il n'y a qu'un seul candidat à la hauteur c'est le candidat reconquête. Le reste des candidats sont des clowns. On a besoin de Zemmour à la mairie de Lyon car les Lyonnais ont besoin de ZemmourSignaler Répondre
Une vraie tête de croc mort !Signaler Répondre
Tout a son image , un cercueil pour la France !
JD VANCE en miniature !
Tout petit , mais tout aussi méchant . J.M