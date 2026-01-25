Municipales 2026 : Eric Zemmour attendu près de Lyon pour soutenir un candidat Reconquête!

Et pour cause, le parti d'Eric Zemmour ne compte qu'un seul candidat déclaré dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit de Kevin Olivares, qui se présente à Saint-Priest, ville dirigée par le LR Gilles Gascon.

Et alors que l'extrême-droite pourrait avoir une autre candidate en la personne de la députée RN Tiffany Joncour, dont le nom circule pour se présenter aussi à Saint-Priest en plus des élections métropolitaines, Kevin Olivares va pouvoir compter sur un soutien de poids.

En effet, Eric Zemmour va se déplacer à Saint-Priest dans le cadre de la campagne de son candidat san-priod. La venue de l'ancien candidat à l'élection présidentielle est espérée pour le 7 février à l'Espace Mosaïque.

Reste à savoir si, comme en 2023 à Villeurbanne, Eric Zemmour aura droit à un comité d'accueil. En marge de sa séance de dédicaces au CCVA, une manifestation de l'ultra-gauche avait eu lieu, avec notamment la Jeune Garde d'un Raphaël Arnault encore loin de se douter qu'il deviendrait député un an et demi plus tard.