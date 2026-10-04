Violences urbaines à Saint-Priest : policiers visés par des mortiers, des incendies et des dégradations

Nouvelle soirée tendue à Saint-Priest.

Entre 19h et 22h samedi soir, des violences urbaines et plusieurs dégradations ont été constatées dans les secteurs de l’Esplanade des Arts et de Condorcet.

Selon nos informations, une soixantaine d’individus masqués et cagoulés se trouvaient sur place. Comme la veille, un rassemblement hostile s’est formé, accompagné de feux de poubelles, notamment sur la voie du tramway et sur la route.

Des mortiers tirés vers les policiers et le commissariat

Les équipages de police intervenus sur place ont été pris à partie.

Plusieurs tirs de mortiers d’artifice et jets de projectiles ont été dirigés vers les forces de l’ordre. Des mortiers ont également été tirés en direction du commissariat de Saint-Priest.

Aucune dégradation importante n’y a été relevée. Un éclat a toutefois été constaté sur une vitre, sans qu’il soit possible d’établir avec certitude qu’il date de cette soirée.

Les violences ont également provoqué des dégâts dans l’espace public. Un abribus a été brisé et un incendie de végétation a été constaté.