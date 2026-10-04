Violences urbaines à Saint-Priest : policiers visés par des mortiers, des incendies et des dégradations

Nouvelle soirée tendue à Saint-Priest.
Entre 19h et 22h samedi soir, des violences urbaines et plusieurs dégradations ont été constatées dans les secteurs de l’Esplanade des Arts et de Condorcet.
Selon nos informations, une soixantaine d’individus masqués et cagoulés se trouvaient sur place. Comme la veille, un rassemblement hostile s’est formé, accompagné de feux de poubelles, notamment sur la voie du tramway et sur la route.
Des mortiers tirés vers les policiers et le commissariat
Les équipages de police intervenus sur place ont été pris à partie.
Plusieurs tirs de mortiers d’artifice et jets de projectiles ont été dirigés vers les forces de l’ordre. Des mortiers ont également été tirés en direction du commissariat de Saint-Priest.
Aucune dégradation importante n’y a été relevée. Un éclat a toutefois été constaté sur une vitre, sans qu’il soit possible d’établir avec certitude qu’il date de cette soirée.
Les violences ont également provoqué des dégâts dans l’espace public. Un abribus a été brisé et un incendie de végétation a été constaté.
pour encourager tout ça Doucet veut ouvrir des salles de shoot sur Lyon et la métropole … plus ça fabrique de délinquants et de zombies avec des subventions de la mairie plus il espère se faire de nouveaux électeurs pour son rêve de 3 eme mandat … c’est sa méthode …Signaler Répondre
Vizer avec un Z, c'est carrément plus dangereux.Signaler Répondre
Pauvre tâche.
Quand tu verras le résultat du vote, je pense que tu vas prendre pendant longtemps du tranxèneSignaler Répondre
T'as entendu ça où ? Kalash criminel ?Signaler Répondre
les peines prévues par le code pénale ne sont pas prononcées !!Signaler Répondre
Plus de dix ans de gestion de droite à Saint-Priest et toujours les mêmes discours sur la sécurité Quand les violences persistent, le blabla et les effets d’annonce ne suffisent plus les habitants attendent des résultats concretsSignaler Répondre
en réalité c était des élèves mécontents de ne pouvoir retourner au lycée pour rattraper les heures perdues.les Profs n étant pas la ça les a énervé.Signaler Répondre
Vizer une cible, c'est aussi rendre justice.Signaler Répondre
La police, la belle patronne côté urbain.Signaler Répondre
Après, vous avez le choix de voter pour qui vous voulez !
Le RN , c'est de la moisissure ou bien du déchet évident ?
Tiens elle est pas mal celle là et colle à la réalité !Signaler Répondre
Où se trouve votre amour pour votre prochain ? Dissous au fond d'un verre rempli de votre neurotoxine préférée, évidemment.Signaler Répondre
Ha ha ha, le commissariat de St Priest est fermé et il n'y a personne dedans. Ce n'est qu'un bureau administratif en journée .....Signaler Répondre
Ha ha ha, les courageux ..... quelle témérité, des warriors, à n'en pas douter .....
En même temps quand une élue LFI donne des conseils aux casseurs pour ne pas se faire identifier.......Signaler Répondre
.....sont moralement désarmés. À la moindre réplique un peu vive, une racaille morte par exemple, la réponse est simple : le Président s' excuse, le parlement fait une minute de silence, les policiers sont traités de racistes, des émeutes sont declanchée dans toute la France.Signaler Répondre
Mais attrapez les et foutez les a poil sur la place publique : qu’ils deviennent fichés par tous …Signaler Répondre
Ça c'est pas des étudiants, sauf en culture du cannabis peut-être ;-)Signaler Répondre
Fournissez des mortiers à la police et ils pourront répliquer ! ! !Signaler Répondre