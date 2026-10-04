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Violences urbaines à Saint-Priest : policiers visés par des mortiers, des incendies et des dégradations

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Violences urbaines à Saint-Priest : policiers visés par des mortiers, des incendies et des dégradations

De nouvelles violences urbaines ont éclaté samedi soir à Saint-Priest, principalement dans les secteurs de l’Esplanade des Arts et de Condorcet. Une soixantaine d’individus masqués ou cagoulés étaient présents, tandis que les forces de l’ordre ont été visées par des tirs de mortiers et des jets de projectiles.

Nouvelle soirée tendue à Saint-Priest.

Entre 19h et 22h samedi soir, des violences urbaines et plusieurs dégradations ont été constatées dans les secteurs de l’Esplanade des Arts et de Condorcet.

Selon nos informations, une soixantaine d’individus masqués et cagoulés se trouvaient sur place. Comme la veille, un rassemblement hostile s’est formé, accompagné de feux de poubelles, notamment sur la voie du tramway et sur la route.

Des mortiers tirés vers les policiers et le commissariat

Les équipages de police intervenus sur place ont été pris à partie.

Plusieurs tirs de mortiers d’artifice et jets de projectiles ont été dirigés vers les forces de l’ordre. Des mortiers ont également été tirés en direction du commissariat de Saint-Priest.

Aucune dégradation importante n’y a été relevée. Un éclat a toutefois été constaté sur une vitre, sans qu’il soit possible d’établir avec certitude qu’il date de cette soirée.

Les violences ont également provoqué des dégâts dans l’espace public. Un abribus a été brisé et un incendie de végétation a été constaté.

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saint-priest

17 commentaires
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saco697 le 04/10/2026 à 15:05

pour encourager tout ça Doucet veut ouvrir des salles de shoot sur Lyon et la métropole … plus ça fabrique de délinquants et de zombies avec des subventions de la mairie plus il espère se faire de nouveaux électeurs pour son rêve de 3 eme mandat … c’est sa méthode …

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AntiLFI le 04/10/2026 à 13:31
Calahann a écrit le 04/10/2026 à 11h21

Vizer une cible, c'est aussi rendre justice.

Vizer avec un Z, c'est carrément plus dangereux.
Pauvre tâche.

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No Problem le 04/10/2026 à 12:55
Calahann a écrit le 04/10/2026 à 11h15

La police, la belle patronne côté urbain.
Après, vous avez le choix de voter pour qui vous voulez !
Le RN , c'est de la moisissure ou bien du déchet évident ?

Quand tu verras le résultat du vote, je pense que tu vas prendre pendant longtemps du tranxène

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Calagwer le 04/10/2026 à 12:33
Calahann a écrit le 04/10/2026 à 11h21

Vizer une cible, c'est aussi rendre justice.

T'as entendu ça où ? Kalash criminel ?

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darius le 04/10/2026 à 12:19

les peines prévues par le code pénale ne sont pas prononcées !!

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mairie de droite le 04/10/2026 à 11:43

Plus de dix ans de gestion de droite à Saint-Priest et toujours les mêmes discours sur la sécurité Quand les violences persistent, le blabla et les effets d’annonce ne suffisent plus les habitants attendent des résultats concrets

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Catalan le 04/10/2026 à 11:41

en réalité c était des élèves mécontents de ne pouvoir retourner au lycée pour rattraper les heures perdues.les Profs n étant pas la ça les a énervé.

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Calahann le 04/10/2026 à 11:21

Vizer une cible, c'est aussi rendre justice.

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Calahann le 04/10/2026 à 11:15

La police, la belle patronne côté urbain.
Après, vous avez le choix de voter pour qui vous voulez !
Le RN , c'est de la moisissure ou bien du déchet évident ?

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oh là là le 04/10/2026 à 10:55
Ex Précisions a écrit le 04/10/2026 à 09h52

Ça c'est pas des étudiants, sauf en culture du cannabis peut-être ;-)

Tiens elle est pas mal celle là et colle à la réalité !

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Dry Life le 04/10/2026 à 10:36
pie69 a écrit le 04/10/2026 à 09h52

Mais attrapez les et foutez les a poil sur la place publique : qu’ils deviennent fichés par tous …

Où se trouve votre amour pour votre prochain ? Dissous au fond d'un verre rempli de votre neurotoxine préférée, évidemment.

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Lolotooooooooooooooo le 04/10/2026 à 10:34

Ha ha ha, le commissariat de St Priest est fermé et il n'y a personne dedans. Ce n'est qu'un bureau administratif en journée .....

Ha ha ha, les courageux ..... quelle témérité, des warriors, à n'en pas douter .....

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LFI RACAILLERIE.,.. le 04/10/2026 à 10:31

En même temps quand une élue LFI donne des conseils aux casseurs pour ne pas se faire identifier.......

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Les policiers..... le 04/10/2026 à 10:10
mais alors a écrit le 04/10/2026 à 09h38

Fournissez des mortiers à la police et ils pourront répliquer ! ! !

.....sont moralement désarmés. À la moindre réplique un peu vive, une racaille morte par exemple, la réponse est simple : le Président s' excuse, le parlement fait une minute de silence, les policiers sont traités de racistes, des émeutes sont declanchée dans toute la France.

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pie69 le 04/10/2026 à 09:52

Mais attrapez les et foutez les a poil sur la place publique : qu’ils deviennent fichés par tous …

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Ex Précisions le 04/10/2026 à 09:52

Ça c'est pas des étudiants, sauf en culture du cannabis peut-être ;-)

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mais alors le 04/10/2026 à 09:38

Fournissez des mortiers à la police et ils pourront répliquer ! ! !

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