Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 novembre, les douaniers ont mis la main sur 216 kg de cocaïne dissimulés dans un camion frigorifique, sur l'aire de repos de la Grande Borne, à Auberives-sur-Varèze, en Isère.
Il était environ 0h40 lorsque le chauffeur, un jeune homme de 24 ans originaire des Pyrénées-Orientales, s'est arrêté sur cette aire d'autoroute du sud de Lyon. Son comportement a attiré l'attention des douaniers, notamment après qu'il a garé son poids lourd sur un emplacement destiné aux voitures.
Lors de l'inspection du véhicule, les agents ont découvert six sacs de sport contenant au total 216 kg de cocaïne. Une marchandise dont la valeur à la revente a été estimée à 12,7 millions d'euros.
Les douaniers ont également retrouvé 1 565 euros en petites coupures, plusieurs plaques d'immatriculation françaises et espagnoles ainsi qu'un téléphone faisant apparaître des déplacements récents entre le Portugal, l'Espagne et l'Italie.
Trois ans de prison et une amende de 6,4 millions d'euros
L'enquête, confiée à l'antenne lyonnaise de l'Office antistupéfiants (Ofast), a conduit à une perquisition au domicile du suspect, à Céret. Les enquêteurs y ont notamment saisi 4 000 euros en espèces, trois chargeurs d'arme à feu et dix munitions.
Jugé ce lundi 16 novembre devant le tribunal judiciaire de Vienne, le conducteur, un ancien militaire jusqu'alors inconnu de la justice, a expliqué avoir accepté ce transport en raison de difficultés financières liées à sa pratique des jeux d'argent, précise le Progrès.
Il aurait été recruté après une rencontre dans un bar de La Jonquera, en Espagne, et devait percevoir 8 000 euros pour cette opération. À l'audience, il a affirmé avoir pensé transporter du cannabis et ne pas avoir eu connaissance de la quantité exacte de drogue présente dans sa remorque.
Le procureur de la République, a souligné l'importance exceptionnelle de cette saisie et requis sept ans d'emprisonnement. Le tribunal a finalement condamné le jeune homme à trois ans de prison, avec mandat de dépôt. Son camion a été confisqué et une amende douanière de 6,4 millions d'euros a également été prononcée.
Quand on fait souvent la route (l'autoroute) de nuit pour le boulot, des camions montrent des comportements bizarres régulièrement.Signaler Répondre
Exemple on se met à rouler un moment à leur allure derrière eux, sans gêner (pas près), et ils se mettent à décélérer progressivement pour inciter à les dépasser (ne pas rester derrière). Ça peut se comprendre dans l'absolu qu'un conducteur ne veuille pas se trainer un automobiliste à surveiller en permanence dans ses rétros, mais on peut facilement penser aussi qu'il imagine pouvoir être suivi, police ou malfaiteurs concurrents...
Autre exemple, faire des écarts manifestes vers la gauche quand on arrive à sa hauteur pour forcer à s'écarter. Cela peut être une volonté de limiter ordinairement les risques d'accrochage, mais cela peut être aussi pour le faire en vue de ne pas risquer d'avoir d'accident et que la police doive venir sur les lieux.
En somme avec les prises régulières faites par les fdo, on se doute bien que le trafic de produits iillégaux doit être énorme, avec un nombre certains de camions garnis de drogue et autre...
Portugal, Espagne, Italie, France.. le club Med de la coke !Signaler Répondre