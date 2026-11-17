Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 novembre, les douaniers ont mis la main sur 216 kg de cocaïne dissimulés dans un camion frigorifique, sur l'aire de repos de la Grande Borne, à Auberives-sur-Varèze, en Isère.

Il était environ 0h40 lorsque le chauffeur, un jeune homme de 24 ans originaire des Pyrénées-Orientales, s'est arrêté sur cette aire d'autoroute du sud de Lyon. Son comportement a attiré l'attention des douaniers, notamment après qu'il a garé son poids lourd sur un emplacement destiné aux voitures.

Lors de l'inspection du véhicule, les agents ont découvert six sacs de sport contenant au total 216 kg de cocaïne. Une marchandise dont la valeur à la revente a été estimée à 12,7 millions d'euros.

Les douaniers ont également retrouvé 1 565 euros en petites coupures, plusieurs plaques d'immatriculation françaises et espagnoles ainsi qu'un téléphone faisant apparaître des déplacements récents entre le Portugal, l'Espagne et l'Italie.

Trois ans de prison et une amende de 6,4 millions d'euros

L'enquête, confiée à l'antenne lyonnaise de l'Office antistupéfiants (Ofast), a conduit à une perquisition au domicile du suspect, à Céret. Les enquêteurs y ont notamment saisi 4 000 euros en espèces, trois chargeurs d'arme à feu et dix munitions.

Jugé ce lundi 16 novembre devant le tribunal judiciaire de Vienne, le conducteur, un ancien militaire jusqu'alors inconnu de la justice, a expliqué avoir accepté ce transport en raison de difficultés financières liées à sa pratique des jeux d'argent, précise le Progrès.

Il aurait été recruté après une rencontre dans un bar de La Jonquera, en Espagne, et devait percevoir 8 000 euros pour cette opération. À l'audience, il a affirmé avoir pensé transporter du cannabis et ne pas avoir eu connaissance de la quantité exacte de drogue présente dans sa remorque.

Le procureur de la République, a souligné l'importance exceptionnelle de cette saisie et requis sept ans d'emprisonnement. Le tribunal a finalement condamné le jeune homme à trois ans de prison, avec mandat de dépôt. Son camion a été confisqué et une amende douanière de 6,4 millions d'euros a également été prononcée.