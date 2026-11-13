Rhône : un violent incendie ravage la boutique Bobosse, le restaurant également touché

Les flammes ont causé d'importants dégâts ce vendredi matin dans les locaux de Bobosse, une enseigne bien connue des amateurs de gastronomie beaujolaise.
L'incendie s'est déclaré peu après 11h, au 957 avenue de l'Europe, à Saint-Jean-d'Ardières, sur la commune de Belleville-en-Beaujolais.
C'est au niveau de la toiture que le feu aurait débuté, avant de menacer les bâtiments voisins.
Alertés rapidement, les secours ont rapidement engagé 23 sapeurs-pompiers et cinq véhicules pour tenter de maîtriser le sinistre.
Une boutique entièrement détruite
Selon les informations du Progrès, le bâtiment abritant la boutique Bobosse était déjà entièrement calciné aux alentours de midi.
La maison attenante, qui accueille le restaurant Les Rendez-vous de Bobosse, semblait également touchée. De la fumée s'échappait notamment de sa toiture.
Les gendarmes et le premier adjoint au maire se sont également rendus sur place pendant l'intervention.
L'établissement est notamment réputé pour ses andouillettes et ses spécialités de charcuterie traditionnelles du Beaujolais.
Malgré l'ampleur des dégâts matériels, aucun blessé n'était signalé à la mi-journée.
Un incendie ? Hop, un copier-coller, ça sert d'intelligence. Enfin, il le croit...Signaler Répondre
Les andouillettes vont être beaucoup trop cuites . 😡Signaler Répondre
C'est signé !Signaler Répondre
Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame ?Signaler Répondre
C'est fou toutes ces combustions spontanées qui visent les édifices chrétiens et la gastronomie française.
C'est LFI , c'est plus que sûr , ils sont contre tout ce qui touche à la cochonnaille et tout ce qui honnore notre beau pays !Signaler Répondre
Voilà ce qui arrive quand on stocke trop de beaujolpif vendu avec la charcutaille, auto combustion du breuvage et tout brûle ;-)Signaler Répondre