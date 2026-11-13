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Saint-Priest : il lance des ordinateurs sur un policier lors d'un cambriolage, une étrange découverte dans son sac

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Saint-Priest : il lance des ordinateurs sur un policier lors d'un cambriolage, une étrange découverte dans son sac

Une intervention mouvementée pour les policiers à Saint-Priest.

Le mercredi 4 novembre, vers 21h, un équipage de police est intervenu dans une entreprise située au sein d'une zone industrielle de la commune de Saint-Priest, alors qu'un cambriolage était en cours.

En pénétrant dans les locaux, les fonctionnaires ont aperçu une silhouette à plusieurs dizaines de mètres. Après s'être dissimulés, ils ont vu deux individus courir dans leur direction, chargés de sacs et d'ordinateurs portables.

À la vue des policiers, les deux suspects ont immédiatement pris la fuite.

Un policier blessé lors de l'interpellation

L'un des deux hommes a finalement été rattrapé et interpellé, tandis que son complice est parvenu à s'enfuir.

Mais l'arrestation ne s'est pas déroulée sans difficulté. Selon la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône, le suspect a tenté de se soustraire aux fonctionnaires, "blessant un policier à la main, après avoir tenté de s’échapper en lui lançant des ordinateurs portables dessus."

Âgé de 36 ans et déjà défavorablement connu des services de police, il a été placé en garde à vue. L'entreprise victime a déposé plainte et le matériel informatique récupéré lui a été restitué.

Un outil qui intrigue les enquêteurs

Autre découverte lors de cette intervention : le suspect transportait un grand sac de sport contenant une pince de désincarcération, un outil notamment utilisé par les sapeurs-pompiers lors des opérations de secours.

Selon la police, cet équipement présentait de fortes similitudes avec des pinces récemment dérobées dans plusieurs casernes de pompiers du Rhône.

À ce stade, aucun lien formel entre le suspect et ces précédents vols n'est toutefois établi. Présenté au parquet de Lyon le 6 novembre, l'homme de 36 ans a été condamné à 12 mois de prison, dont six mois avec sursis.

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