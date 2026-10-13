Près de Lyon : il tente de cambrioler un bureau de tabac, mais rien ne se passe comme prévu

Ce lundi 12 octobre, aux alentours de 6h du matin, un individu encagoulé s'en est pris à un bureau de tabac situé à Chazay-d'Azergues, à une vingtaine de kilomètres de Lyon.

Selon le Progrès, le suspect a d'abord tenté de s'introduire dans l'établissement par une porte située à l'arrière du commerce, dans une ruelle à l'écart des regards. Armé d'un pied-de-biche, il a essayé de forcer l'accès, sans parvenir à venir à bout de la porte blindée.

Il fonce sur la porte avec sa voiture

Face à cet échec, le cambrioleur a décidé de changer radicalement de méthode. Après avoir déplacé une poubelle qui se trouvait devant l'entrée, il a utilisé son véhicule comme voiture-bélier pour tenter de défoncer la porte.

Mais cette nouvelle tentative n'a pas davantage fonctionné. L'accès au commerce a résisté au choc, contraignant l'individu à abandonner son projet et à prendre la fuite sans rien dérober.

Alertés des faits, les gendarmes sont rapidement intervenus. Une enquête a été ouverte pour tentative de cambriolage, afin de faire la lumière sur les circonstances de cette attaque.