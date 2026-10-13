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Près de Lyon : il tente de cambrioler un bureau de tabac, mais rien ne se passe comme prévu

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Près de Lyon : il tente de cambrioler un bureau de tabac, mais rien ne se passe comme prévu

Une tentative de cambriolage particulièrement audacieuse dans le Rhône.

Ce lundi 12 octobre, aux alentours de 6h du matin, un individu encagoulé s'en est pris à un bureau de tabac situé à Chazay-d'Azergues, à une vingtaine de kilomètres de Lyon.

Selon le Progrès, le suspect a d'abord tenté de s'introduire dans l'établissement par une porte située à l'arrière du commerce, dans une ruelle à l'écart des regards. Armé d'un pied-de-biche, il a essayé de forcer l'accès, sans parvenir à venir à bout de la porte blindée.

Il fonce sur la porte avec sa voiture

Face à cet échec, le cambrioleur a décidé de changer radicalement de méthode. Après avoir déplacé une poubelle qui se trouvait devant l'entrée, il a utilisé son véhicule comme voiture-bélier pour tenter de défoncer la porte.

Mais cette nouvelle tentative n'a pas davantage fonctionné. L'accès au commerce a résisté au choc, contraignant l'individu à abandonner son projet et à prendre la fuite sans rien dérober.

Alertés des faits, les gendarmes sont rapidement intervenus. Une enquête a été ouverte pour tentative de cambriolage, afin de faire la lumière sur les circonstances de cette attaque.

Tags :

cambriolage

2 commentaires
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le pied nickelé le 13/10/2026 à 21:39

un vrai touriste ! mdr

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Jérémy le 13/10/2026 à 21:03

Que ce serait un LFIste que cela ne m'étonnerai pas.

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