Cambriolages en série près de Lyon : deux suspects interpellés lors d'une vaste opération avec le Raid et le GIGN

Les investigations remontent au 13 novembre 2025, après plusieurs faits commis à Mions, dans le Rhône. Ce jour-là, des cambrioleurs avaient notamment pénétré dans une habitation en forçant une fenêtre, avant de repartir avec des bijoux, un ordinateur et une valise. Le préjudice avait été évalué à 4 000 euros, rapporte le Progrès.

L'exploitation des images de vidéosurveillance avait permis aux enquêteurs de repérer un véhicule susceptible d'avoir été utilisé lors d'autres cambriolages.

Le Raid et le GIGN mobilisés pour les interpellations

L'enquête, initialement menée par les gendarmes de Mions, avait ensuite été élargie avec l'intervention de la Division de la criminalité territoriale (DCT) du Rhône. L'un des suspects était également mis en cause dans trois autres faits survenus en avril 2026 dans l'Ain et l'Isère.

Les investigations ont finalement débouché sur une importante opération d'interpellation dans l'Est lyonnais, la semaine dernière.

Près de 60 policiers et gendarmes ont été mobilisés, avec le soutien du Raid, de l'antenne du GIGN d'Orange et de deux hélicoptères de la gendarmerie.

Les opérations ont également permis la saisie de 25 000 euros de biens au titre des avoirs criminels.

Une vingtaine de cambriolages dans trois départements

Les deux hommes, âgés d'une quarantaine d'années, ont été présentés au parquet de Lyon vendredi 9 octobre, à l'issue de leur garde à vue.

Ils sont poursuivis pour une vingtaine de cambriolages visant des habitations et des commerces dans le Rhône, l'Ain et l'Isère.

À l'issue de leur présentation à la justice, l'un des suspects a été placé en détention provisoire en Isère. Le second a été laissé libre sous contrôle judiciaire, dans l'attente de son jugement.