Une nouvelle caserne de pompiers cambriolée près de Lyon

Une nouvelle caserne de pompiers a été cambriolée dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette fois, c'est la caserne de Tassin-la-Demi-Lune qui a été prise pour cible, malgré la présence sur place de pompiers de garde.

Selon BFM Lyon, du matériel de désincarcération a de nouveau été dérobé.

Il s'agit de la 12e caserne cambriolée dans le Rhône et l'agglomération lyonnaise depuis le début du mois d'août.