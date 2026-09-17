Une nouvelle caserne de pompiers cambriolée près de Lyon

Une nouvelle caserne de pompiers a été cambriolée dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette fois, c'est la caserne de Tassin-la-Demi-Lune qui a été prise pour cible, malgré la présence sur place de pompiers de garde.
Selon BFM Lyon, du matériel de désincarcération a de nouveau été dérobé.
Il s'agit de la 12e caserne cambriolée dans le Rhône et l'agglomération lyonnaise depuis le début du mois d'août.
DEMI-LUNESignaler Répondre
POLICE
VOUS ÊTES OÙ?
SURTOUT LANUIT?
Ils sont la démonstration qu'il n'y a plus de patrouilles de police, la nuit comme le jour d'ailleurs.Signaler Répondre
Tout a été mis dans les systèmes automatiques pour délivrer des millions d'amendes et récolter des milliards d'Euros sur le dos de ceux qui dépassent de quelques km/h des limitations de vitesse elles-mêmes déjà abaissées à de multiples reprises.
Les malfaiteurs peuvent se promener en toute liberté à proximité de casernes qui sont pourtant souvent des lieux "uniques" à surveiller pour la police, et ils peuvent à la fois passer à l'action et repartir sans être arrêtés.
si le matos a été volé , forcement ca va marcher beaucoup moins bien ; non ?Signaler Répondre
pour des pseudos militaires ou assimiles ,çà manque singulierement de mordantSignaler Répondre
A un moment il faut virer carrément les responsables en charge de la sécurité des casernes, y compris (et surtout) à de hauts niveaux, pour mettre des personnes qui mettront les moyens de protection adaptés.Signaler Répondre
Donc si vous devez partir en urgence, vous cherchez les clés, le code, la boite....la victime peut bien attendre ?Signaler Répondre
Sans compter qu'un véhicule de désincar a un système particulier pour l'intervention, donc on ne mets pas ça dans n'importe quel véhicule.
bravo au nouveau préfet de police de Lyon peut être est il temps de prendre sa retraite plutôt que de prendre un salaire à dormir. et même si ils arrêtaient quelques qu un les juges les libéreront dans la journéeSignaler Répondre
comment se fait il que ce type de matériel ne soit pas rangé en sécurité ??? visiblement il y a u problème chez les pompiers !Signaler Répondre
N'en avez vous pas assez de répéter à tout propos votre antienneM totalement hors sujet et biaisée au coin de l'idéologie LFI ?Signaler Répondre
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
Allez les flics, on se sort les doigts!!!!!!!Signaler Répondre
Allo la police? Allo? Pas encore réveillé?Signaler Répondre
Encore et toujours des écolos adeptes de l'économie circulaire .Signaler Répondre
La préfecture va-t-elle enfin se bouger et surveiller les casernes la nuit ????Signaler Répondre
Elle le fait bien pour les lieux de culte...
A part pondre une feuille A4 de temps en temps pour une interdiction on ne voit pas grand chose du côté citoyens.
Lunaire, ils savent tous qu’ils vont y passer vu l’hécatombe et aucun dispositif mis en place pour sécuriser le matériel et la caserne 👏🏻👏🏻👏🏻. Okay y’a des pompiers de garde mais si aucune alarme n’est présente les mecs sont pas là à faire des rondes h24, ils dorment quand ils sont pas appelésSignaler Répondre
"Il s'agit de la 12e caserne cambriolée dans le Rhône et l'agglomération lyonnaise depuis le début du mois d'août"Signaler Répondre
Un apaisement croissant...
Tant que l'État laissera faire, ça va continuer et s'amplifier...Signaler Répondre
L'État macronien pour qui LFI a appeler à voter aux 2 dernières présidentielles est incapable d'assurer la sécurité des français.Signaler Répondre
Il va devenir grand temps pour les français d'envisager d'assurer leur sécurité.