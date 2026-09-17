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Une nouvelle caserne de pompiers cambriolée près de Lyon

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Une nouvelle caserne de pompiers cambriolée près de Lyon
Lyon Mag

La série se poursuit.

Une nouvelle caserne de pompiers a été cambriolée dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette fois, c'est la caserne de Tassin-la-Demi-Lune qui a été prise pour cible, malgré la présence sur place de pompiers de garde. 

Selon BFM Lyon, du matériel de désincarcération a de nouveau été dérobé.

Il s'agit de la 12e caserne cambriolée dans le Rhône et l'agglomération lyonnaise depuis le début du mois d'août.

Tags :

caserne

cambriolage

pompier

18 commentaires
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tifoune le 17/09/2026 à 18:43

DEMI-LUNE

POLICE

VOUS ÊTES OÙ?
SURTOUT LANUIT?

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Ces faits répétés sont un symptôme le 17/09/2026 à 18:27

Ils sont la démonstration qu'il n'y a plus de patrouilles de police, la nuit comme le jour d'ailleurs.

Tout a été mis dans les systèmes automatiques pour délivrer des millions d'amendes et récolter des milliards d'Euros sur le dos de ceux qui dépassent de quelques km/h des limitations de vitesse elles-mêmes déjà abaissées à de multiples reprises.

Les malfaiteurs peuvent se promener en toute liberté à proximité de casernes qui sont pourtant souvent des lieux "uniques" à surveiller pour la police, et ils peuvent à la fois passer à l'action et repartir sans être arrêtés.

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ben d'un autre coté le 17/09/2026 à 17:02
Aurora a écrit le 17/09/2026 à 16h17

Donc si vous devez partir en urgence, vous cherchez les clés, le code, la boite....la victime peut bien attendre ?
Sans compter qu'un véhicule de désincar a un système particulier pour l'intervention, donc on ne mets pas ça dans n'importe quel véhicule.

si le matos a été volé , forcement ca va marcher beaucoup moins bien ; non ?

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oui le 17/09/2026 à 16:56
Des démissions s'imposent a écrit le 17/09/2026 à 16h48

A un moment il faut virer carrément les responsables en charge de la sécurité des casernes, y compris (et surtout) à de hauts niveaux, pour mettre des personnes qui mettront les moyens de protection adaptés.

pour des pseudos militaires ou assimiles ,çà manque singulierement de mordant

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Des démissions s'imposent le 17/09/2026 à 16:48

A un moment il faut virer carrément les responsables en charge de la sécurité des casernes, y compris (et surtout) à de hauts niveaux, pour mettre des personnes qui mettront les moyens de protection adaptés.

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Aurora le 17/09/2026 à 16:17
saco697 a écrit le 17/09/2026 à 15h18

comment se fait il que ce type de matériel ne soit pas rangé en sécurité ??? visiblement il y a u problème chez les pompiers !

Donc si vous devez partir en urgence, vous cherchez les clés, le code, la boite....la victime peut bien attendre ?
Sans compter qu'un véhicule de désincar a un système particulier pour l'intervention, donc on ne mets pas ça dans n'importe quel véhicule.

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nico 69 le 17/09/2026 à 16:09

bravo au nouveau préfet de police de Lyon peut être est il temps de prendre sa retraite plutôt que de prendre un salaire à dormir. et même si ils arrêtaient quelques qu un les juges les libéreront dans la journée

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saco697 le 17/09/2026 à 15:18

comment se fait il que ce type de matériel ne soit pas rangé en sécurité ??? visiblement il y a u problème chez les pompiers !

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Hildegonde le 17/09/2026 à 15:13
la france a Macron a écrit le 17/09/2026 à 14h54

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

N'en avez vous pas assez de répéter à tout propos votre antienneM totalement hors sujet et biaisée au coin de l'idéologie LFI ?

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la france a Macron le 17/09/2026 à 14:54

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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fatigués en fin de journée? le 17/09/2026 à 14:21

Allez les flics, on se sort les doigts!!!!!!!

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vous faites quoi de vos journées? le 17/09/2026 à 14:20
Chris6969699 a écrit le 17/09/2026 à 13h31

"Il s'agit de la 12e caserne cambriolée dans le Rhône et l'agglomération lyonnaise depuis le début du mois d'août"

Un apaisement croissant...

Allo la police? Allo? Pas encore réveillé?

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GAD le 17/09/2026 à 14:06

Encore et toujours des écolos adeptes de l'économie circulaire .

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Ex Précisions le 17/09/2026 à 13:40

La préfecture va-t-elle enfin se bouger et surveiller les casernes la nuit ????
Elle le fait bien pour les lieux de culte...
A part pondre une feuille A4 de temps en temps pour une interdiction on ne voit pas grand chose du côté citoyens.

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 17/09/2026 à 13:39

Lunaire, ils savent tous qu’ils vont y passer vu l’hécatombe et aucun dispositif mis en place pour sécuriser le matériel et la caserne 👏🏻👏🏻👏🏻. Okay y’a des pompiers de garde mais si aucune alarme n’est présente les mecs sont pas là à faire des rondes h24, ils dorment quand ils sont pas appelés

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Chris6969699 le 17/09/2026 à 13:31

"Il s'agit de la 12e caserne cambriolée dans le Rhône et l'agglomération lyonnaise depuis le début du mois d'août"

Un apaisement croissant...

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Racailles de m... le 17/09/2026 à 13:23

Tant que l'État laissera faire, ça va continuer et s'amplifier...

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Solidarité 69 le 17/09/2026 à 13:23

L'État macronien pour qui LFI a appeler à voter aux 2 dernières présidentielles est incapable d'assurer la sécurité des français.
Il va devenir grand temps pour les français d'envisager d'assurer leur sécurité.

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