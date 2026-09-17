Tassin-la-Demi-Lune : cinq jeunes blessés dans un accident, l’un d’eux en urgence absolue

Un important dispositif de secours a été mobilisé dans la matinée ce jeudi 17 septembre à Tassin-la-Demi-Lune.

Vers 5h20, une voiture a été impliquée dans un accident chemin de Méginand. Cinq jeunes d’une vingtaine d’années se trouvaient à bord du véhicule.

Quatre d’entre eux ont été légèrement blessés et pris en charge en urgence relative. Le cinquième, plus sérieusement touché, a été pris en charge en urgence absolue.

Tous ont été transportés vers des hôpitaux de l'agglomération lyonnaise.

Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur l’intervention.

Les circonstances de l’accident restent à déterminer, une enquête a été ouverte.