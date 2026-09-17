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Tassin-la-Demi-Lune : cinq jeunes blessés dans un accident, l’un d’eux en urgence absolue

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Tassin-la-Demi-Lune : cinq jeunes blessés dans un accident, l’un d’eux en urgence absolue

Cinq jeunes d’une vingtaine d’années ont été blessés dans un accident de la route survenu tôt ce jeudi matin à Tassin-la-Demi-Lune. L’un d’eux a été pris en charge en urgence absolue.

Un important dispositif de secours a été mobilisé dans la matinée ce jeudi 17 septembre à Tassin-la-Demi-Lune.

Vers 5h20, une voiture a été impliquée dans un accident chemin de Méginand. Cinq jeunes d’une vingtaine d’années se trouvaient à bord du véhicule.

Quatre d’entre eux ont été légèrement blessés et pris en charge en urgence relative. Le cinquième, plus sérieusement touché, a été pris en charge en urgence absolue.

Tous ont été transportés vers des hôpitaux de l'agglomération lyonnaise.

Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur l’intervention.

Les circonstances de l’accident restent à déterminer, une enquête a été ouverte.

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Tassin-la-demi-Lune

7 commentaires
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Gabrielle Marie le 17/09/2026 à 13:16
Réchauffement climatique a écrit le 17/09/2026 à 11h48

C'est l'explication passe partout pour expliquer toutes les conneries, dans ce cas, certainement vitesse, non maitrise du véhicule, peut être alcool-drogue, mais finalement des blessés qui vont s'en souvenir, pour la suite

Quand on ignore les causes on s'abstient de déverser son fiel , bien sûr les jeunes ont tous les défauts de la terre, j'ai 70 ans mais quand je vois des vieux au volant je ne suis pas tranquille du tout car bonjour les conneries .
Certains se comportent comme certains jeunes
Délinquants, alors il ne faut pas généraliser.

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Je dirais plutôt le 17/09/2026 à 12:26
L'éternelle excuse des automobilistes a écrit le 17/09/2026 à 11h50

Le soleil dans les yeux

Le ballon dans la bouche

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L'éternelle excuse des automobilistes le 17/09/2026 à 11:50
petit chemin a écrit le 17/09/2026 à 08h32

Pourtant un petit chemin ? la vitesse , l'inatention certainement; autre ?

Le soleil dans les yeux

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Réchauffement climatique le 17/09/2026 à 11:48

C'est l'explication passe partout pour expliquer toutes les conneries, dans ce cas, certainement vitesse, non maitrise du véhicule, peut être alcool-drogue, mais finalement des blessés qui vont s'en souvenir, pour la suite

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Effectivement le 17/09/2026 à 11:29

La faute aux russes ?

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Un indice le 17/09/2026 à 10:38

Vitesse adaptée, comme d'habitude ?

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petit chemin le 17/09/2026 à 08:32

Pourtant un petit chemin ? la vitesse , l'inatention certainement; autre ?

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