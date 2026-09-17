Tassin-la-Demi-Lune : cinq jeunes blessés dans un accident, l’un d’eux en urgence absolue

Un important dispositif de secours a été mobilisé dans la matinée ce jeudi 17 septembre à Tassin-la-Demi-Lune.
Vers 5h20, une voiture a été impliquée dans un accident chemin de Méginand. Cinq jeunes d’une vingtaine d’années se trouvaient à bord du véhicule.
Quatre d’entre eux ont été légèrement blessés et pris en charge en urgence relative. Le cinquième, plus sérieusement touché, a été pris en charge en urgence absolue.
Tous ont été transportés vers des hôpitaux de l'agglomération lyonnaise.
Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur l’intervention.
Les circonstances de l’accident restent à déterminer, une enquête a été ouverte.
Quand on ignore les causes on s'abstient de déverser son fiel , bien sûr les jeunes ont tous les défauts de la terre, j'ai 70 ans mais quand je vois des vieux au volant je ne suis pas tranquille du tout car bonjour les conneries .Signaler Répondre
Certains se comportent comme certains jeunes
Délinquants, alors il ne faut pas généraliser.
Le ballon dans la boucheSignaler Répondre
Le soleil dans les yeuxSignaler Répondre
C'est l'explication passe partout pour expliquer toutes les conneries, dans ce cas, certainement vitesse, non maitrise du véhicule, peut être alcool-drogue, mais finalement des blessés qui vont s'en souvenir, pour la suiteSignaler Répondre
La faute aux russes ?Signaler Répondre
Vitesse adaptée, comme d'habitude ?Signaler Répondre
Pourtant un petit chemin ? la vitesse , l'inatention certainement; autre ?Signaler Répondre