Lyon : LFI refuse de subventionner le Crif et taxe la droite d'antisémitisme

Ils ne partiront pas en vacances ensemble. Le 8 septembre dernier au conseil du 3e arrondissement de Lyon, un vote en apparence anodin a crispé les élus.
Alors que plusieurs subventions devaient être votées dans une seule et même délibération, Albert Lévy a réclamé une dissociation afin de ne pas voter celle destinée au Crif.
L'élu de la France Insoumise a estimé que "depuis 2023, (le Crif) soutient une politique que l'on peut qualifier de génocidaire à laquelle se commet le gouvernement Netanyahou". Et donc qu'il était impossible pour son groupe de voter pour ou de s'abstenir concernant cette subvention.
Une prise de position qui a ulcéré Loïs Turpin. L'élu de droite a indiqué qu'un "cap grave vient d'être franchi".
Car la subvention devait permettre au Crif de promouvoir la lutte contre l'antisémitisme et la transmission de la mémoire de la Shoah, des voyages à Auschwitz et à la maison d'Izieu.
"Une haine viscérale de tout ce qui touche à la communauté juive"
"Nous parlons de transmettre à la jeunesse lyonnaise le souvenir tragique des enfants d'Izieu raflés par Klaus Barbie. Et vous, les élus LFI, vous venez souiller cette mémoire universelle. Vous importez de manière obsessionnelle ce conflit au Moyen-Orient. Rendez-vous compte de l'abjection de votre raisonnement", poursuivait l'ancien responsable de l'UNI à Lyon, fustigeant la "haine viscérale de tout ce qui touche, de près ou de loin, à la communauté juive" de la part de LFI.
La maire écologiste du 3e Marion Sessiecq est intervenue, pour refuser la demande de dissociation des subventions.
De quoi piquer au vif Albert Lévy, qui s'est ensuite attaqué à Loïs Turpin : "L'extrême-droite vient de s'exprimer. Une extrême-droite historiquement et dogmatiquement antisémite. M. Turpin veut laisser penser qu'il est l'ami des juifs parce qu'il est ami avec un gouvernement génocidaire".
Après avoir refusé de laisser répondre le jeune élu attaqué, Marion Sessiecq a lancé le vote, estimant que "se taxer d'antisémitisme, ça n'apporte rien".
LFI s'est donc abstenue lors du vote sur l'ensemble des subventions, entraînant un moment de flottement mais qui n'a pas remis en cause l'adoption du rapport.
Extreme droite et extreme gauche, c'est pareil . À vomirSignaler Répondre
Les écolos les ont voulus au conseil municipal, qu’ils se démerdent avec.Signaler Répondre
oui c’est clair ! et dire que certaines personnes les soutiennent : on connaît leur provenance !!!Signaler Répondre
Un homme de 58 ans, armé d’un fusil en pleine rue à Saint-Denis, a menacé de tirer sur les passants qui votent LFI. Il a été interpellé puis soumis à un examen psychiatrique. (Le Parisien)Signaler Répondre
je t'aide ca commence l et ca fini par infecteSignaler Répondre
Je ne connais que LFI qui refuse les valeurs de la République en refusant d’accepter le résultat des élections et, par conséquent, le fonctionnement de la démocratie. Bref, c’est la manière de faire d’un parti totalitaire et factieux.Signaler Répondre
j'arriveSignaler Répondre
Les subventions à toutes les superstitions ( parfois appelées "religion") doivent cesser!Signaler Répondre
LFI = danger …Signaler Répondre
Les membres de la secte LFI le prouvent tous les jours…
Vous jouez très bien l’idiot utile…mais aujourd’hui ça ne marche plus, il faut changer le disqueSignaler Répondre
Alors là vous l'avez bien baché l' ignorantSignaler Répondre
Il faut dire que la plupart de mes amis qui sont véritablement pro rassemblement national ont est d'accord pour dire que lfi a raison en ce qui concerne gaza et le génocide qu'il y a eu , comme quoi ....!Signaler Répondre
Exact. On en a la preuve sur ce siteSignaler Répondre
comme quand on du conflit israélo-palestinien rien à voir avec LES juifsSignaler Répondre
car je connais un parti qui apporte du conflit dans les choix vestimentaires des femmes. qui est en dehors des valeurs de la république rejetant la laïcité.Signaler Répondre
je t'aide ca commence r et ca fini par haine
RN et LFI sont les mêmesSignaler Répondre
Notre pays fait de plus en plus face à une guerre (froide) de religion. L’agresseur est la religion musulmane, sa volonté de conquête et tous ses soutiens et officines. Son modèle culturel et de société n’est pas le nôtre. Il ne s’agit pas de juger de la valeur de telle ou telle culture mais de constater leur incompatibilité qui s’impose de plus en plus à nous. Les pays, les frontières existent pour que chacun puisse developper son projet de société sans aller l’imposer a ceux qui en ont depuis des siècles construit un autre bien différent. Il serait temps de se réveiller.Signaler Répondre
lfi=bolcheviques khmer rouge parti à exclureSignaler Répondre
Il ne répondra pas à ta question. Sa réponse tombe sous le coup de la loi.Signaler Répondre
(C'est bourré de RN ici)
L’Institut français de civilisation musulmane (IFCM) a reçu plusieurs subventions de la Ville de Lyon pour ses activités culturelles : 45 000 € + 1M€ en 2022 pour un bâtiment ! CRIF Auvergne-Rhône-Alpes projet mémoire, 5000€ + 7500€.. Pas de chiffres pour le Diocèse de Lyon ..Signaler Répondre
C'est votre point commun. L'antisémitismeSignaler Répondre
"Car la subvention devait permettre au Crif de promouvoir la lutte contre l'antisémitisme et la transmission de la mémoire de la Shoah, des voyages à Auschwitz et à la maison d'Izieu."Signaler Répondre
Y en a qui pensaient comme toi et LFI en 1939
Raison en quoi et sur quels points ?Signaler Répondre
LFI cherche à diviser les français et à tout conflictualiser. Un parti qui est en dehors des valeurs de la république, qui prône le non respect du fonctionnement démocratique si cela ne correspond pas à leur idéologie.Signaler Répondre
Au hasard :Signaler Répondre
https://tribunedelyon.fr/politique/lyon-8e-la-ville-double-sa-subvention-a-lifcm/
bravo et merciSignaler Répondre
Ils sont incorrigibles, ils osent tout.Signaler Répondre
10 ans de macronisme pour la renaissance de l'antisémitisme le plus virulent et l'aboutissement de partis type EELV et LFI en point d'orgue dont les membres et sympathisants sont la lie de la société.
Je n'apprécie pas lfi mais je trouve que la ils ont raison , comme quoi ...!Signaler Répondre
"la subvention devait permettre au Crif de promouvoir la lutte contre l'antisémitisme et la transmission de la mémoire de la Shoah, des voyages à Auschwitz et à la maison d'Izieu."Signaler Répondre
Donc rien à voir avec le conflit israélo-palestinien.
Notre argent n'a pas à financer l'officine d'un pays qui commet de graves crimes de guerre.Signaler Répondre
Ces militants déroulent le tapis rouge aux islamistes...Leurs prises de position vont dans ce sens : rien d'étonnant.Signaler Répondre
LFI qui accuse les autres partis d'antisémitisme.... Mieux vaut en rire!Signaler Répondre
C'est l'hôpital qui se fout de la charité !Signaler Répondre
Je refuse de subventionner LFI ! ! ! !Signaler Répondre
lesquelles?Signaler Répondre
Ils votent contre une loi qui propose d'aggraver les peines des pédo criminels et des violeurs récidivistes, ils votent contre la subvention du Crif, ils veulent que la France accueille les terroristes islamiques et qu'ils puissent travailler avec nos enfants. Bon heu, les consanguins avec l'arbre généalogique en cercle c'est comment ? Et il y a des gens qui ont le même arbre généalogique en cercle qui votent pour ces tarés.. A quel moment les neurones ont arrêté de se connecter ?Signaler Répondre
Sous forme de subventions à des associations dites "culturelles", ceci en toute hypocrisie.Signaler Répondre
Oui l'antisémitisme est à l'extrême droite ... et à gauche aussi. Lisez les commentairesSignaler Répondre
Des subventions versé par l' Europe renseignez vousSignaler Répondre
Electeurs LFI, réfléchissez un peu plus avant de prendre les candidats LFI pour des gens qui conservent la raison...Signaler Répondre
rappelez nous quelles subventions touchent les frères musulmansSignaler Répondre
Arrêtez de nous bassiner avec les juifs et les musulmans , occupons-nous déjà des nombreux problèmes qui sont à résoudre dans notre pays ! Arrêtez de dilapider l'argent collecté par des impôts avec des subventions qui ne sont pas prioritaires !Signaler Répondre
LFI, les subventions au CRIF c'est non, les subventions aux Frères Musulmans c'est oui.Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
à 1000€ le repas du crif pour un haricot vert pkoi ont ils besoins de subventions ???Signaler Répondre
Ils vont nous piller encore combien de temps comme ça ??Signaler Répondre
c est un ancien magistrat , qui avait les fonctions de juge d instruction. le carnet d adresses continue a fonctionnerSignaler Répondre
Mémoire universelle !!! Mdrrr! J’en peux plus !!Signaler Répondre
quelle subventions sont attribuées au culte musulman?Signaler Répondre
dis ,papa....c'est qui le mooossieur à gros nez?....chuuutt...parles moins fort...Signaler Répondre
La bande à fifi qui taxe la droite d'antisémitisme ;-)Signaler Répondre
On aura tout vu !
On va alors arrêter toute subvention liée aux culte musulman ?