Lyon : LFI refuse de subventionner le Crif et taxe la droite d'antisémitisme

Ils ne partiront pas en vacances ensemble. Le 8 septembre dernier au conseil du 3e arrondissement de Lyon, un vote en apparence anodin a crispé les élus.

Alors que plusieurs subventions devaient être votées dans une seule et même délibération, Albert Lévy a réclamé une dissociation afin de ne pas voter celle destinée au Crif.

L'élu de la France Insoumise a estimé que "depuis 2023, (le Crif) soutient une politique que l'on peut qualifier de génocidaire à laquelle se commet le gouvernement Netanyahou". Et donc qu'il était impossible pour son groupe de voter pour ou de s'abstenir concernant cette subvention.

Une prise de position qui a ulcéré Loïs Turpin. L'élu de droite a indiqué qu'un "cap grave vient d'être franchi".

Car la subvention devait permettre au Crif de promouvoir la lutte contre l'antisémitisme et la transmission de la mémoire de la Shoah, des voyages à Auschwitz et à la maison d'Izieu.

"Une haine viscérale de tout ce qui touche à la communauté juive"

"Nous parlons de transmettre à la jeunesse lyonnaise le souvenir tragique des enfants d'Izieu raflés par Klaus Barbie. Et vous, les élus LFI, vous venez souiller cette mémoire universelle. Vous importez de manière obsessionnelle ce conflit au Moyen-Orient. Rendez-vous compte de l'abjection de votre raisonnement", poursuivait l'ancien responsable de l'UNI à Lyon, fustigeant la "haine viscérale de tout ce qui touche, de près ou de loin, à la communauté juive" de la part de LFI.

La maire écologiste du 3e Marion Sessiecq est intervenue, pour refuser la demande de dissociation des subventions.

De quoi piquer au vif Albert Lévy, qui s'est ensuite attaqué à Loïs Turpin : "L'extrême-droite vient de s'exprimer. Une extrême-droite historiquement et dogmatiquement antisémite. M. Turpin veut laisser penser qu'il est l'ami des juifs parce qu'il est ami avec un gouvernement génocidaire".

Après avoir refusé de laisser répondre le jeune élu attaqué, Marion Sessiecq a lancé le vote, estimant que "se taxer d'antisémitisme, ça n'apporte rien".

LFI s'est donc abstenue lors du vote sur l'ensemble des subventions, entraînant un moment de flottement mais qui n'a pas remis en cause l'adoption du rapport.