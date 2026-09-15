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Lyon : LFI refuse de subventionner le Crif et taxe la droite d'antisémitisme

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Lyon : LFI refuse de subventionner le Crif et taxe la droite d'antisémitisme

Ambiance de plomb au conseil du 3e arrondissement de Lyon le 8 septembre dernier. Les élus LFI ont souhaité dissocier une délibération pour éviter de subventionner le Crif, la droite s'est émue.

Ils ne partiront pas en vacances ensemble. Le 8 septembre dernier au conseil du 3e arrondissement de Lyon, un vote en apparence anodin a crispé les élus.

Alors que plusieurs subventions devaient être votées dans une seule et même délibération, Albert Lévy a réclamé une dissociation afin de ne pas voter celle destinée au Crif.

L'élu de la France Insoumise a estimé que "depuis 2023, (le Crif) soutient une politique que l'on peut qualifier de génocidaire à laquelle se commet le gouvernement Netanyahou". Et donc qu'il était impossible pour son groupe de voter pour ou de s'abstenir concernant cette subvention.

Une prise de position qui a ulcéré Loïs Turpin. L'élu de droite a indiqué qu'un "cap grave vient d'être franchi".
Car la subvention devait permettre au Crif de promouvoir la lutte contre l'antisémitisme et la transmission de la mémoire de la Shoah, des voyages à Auschwitz et à la maison d'Izieu.

"Une haine viscérale de tout ce qui touche à la communauté juive"

"Nous parlons de transmettre à la jeunesse lyonnaise le souvenir tragique des enfants d'Izieu raflés par Klaus Barbie. Et vous, les élus LFI, vous venez souiller cette mémoire universelle. Vous importez de manière obsessionnelle ce conflit au Moyen-Orient. Rendez-vous compte de l'abjection de votre raisonnement", poursuivait l'ancien responsable de l'UNI à Lyon, fustigeant la "haine viscérale de tout ce qui touche, de près ou de loin, à la communauté juive" de la part de LFI.

La maire écologiste du 3e Marion Sessiecq est intervenue, pour refuser la demande de dissociation des subventions.

De quoi piquer au vif Albert Lévy, qui s'est ensuite attaqué à Loïs Turpin : "L'extrême-droite vient de s'exprimer. Une extrême-droite historiquement et dogmatiquement antisémite. M. Turpin veut laisser penser qu'il est l'ami des juifs parce qu'il est ami avec un gouvernement génocidaire".

Après avoir refusé de laisser répondre le jeune élu attaqué, Marion Sessiecq a lancé le vote, estimant que "se taxer d'antisémitisme, ça n'apporte rien".

LFI s'est donc abstenue lors du vote sur l'ensemble des subventions, entraînant un moment de flottement mais qui n'a pas remis en cause l'adoption du rapport.

Tags :

albert lévy

Loïs Turpin

Lyon

crif

0-50 sur 60 commentaires
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Oui le 16/09/2026 à 00:46
Merci pour la démonstration a écrit le 15/09/2026 à 16h22

C'est votre point commun. L'antisémitisme

Extreme droite et extreme gauche, c'est pareil . À vomir

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AntLFI le 15/09/2026 à 19:43

Les écolos les ont voulus au conseil municipal, qu’ils se démerdent avec.

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pie69 le 15/09/2026 à 19:34
Oli69 a écrit le 15/09/2026 à 18h10

LFI = danger …
Les membres de la secte LFI le prouvent tous les jours…

oui c’est clair ! et dire que certaines personnes les soutiennent : on connaît leur provenance !!!

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nous sommes pas passe d’un drame le 15/09/2026 à 19:26

Un homme de 58 ans, armé d’un fusil en pleine rue à Saint-Denis, a menacé de tirer sur les passants qui votent LFI. Il a été interpellé puis soumis à un examen psychiatrique. (Le Parisien)

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la Rance Instrumentée ! le 15/09/2026 à 19:10
Refrain a écrit le 15/09/2026 à 17h46

Vous jouez très bien l’idiot utile…mais aujourd’hui ça ne marche plus, il faut changer le disque

je t'aide ca commence l et ca fini par infecte

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La montée des extrêmes le 15/09/2026 à 19:00
des exemples? a écrit le 15/09/2026 à 16h56

car je connais un parti qui apporte du conflit dans les choix vestimentaires des femmes. qui est en dehors des valeurs de la république rejetant la laïcité.

je t'aide ca commence r et ca fini par haine

Je ne connais que LFI qui refuse les valeurs de la République en refusant d’accepter le résultat des élections et, par conséquent, le fonctionnement de la démocratie. Bref, c’est la manière de faire d’un parti totalitaire et factieux.

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Quasquedor le 15/09/2026 à 18:30

j'arrive

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Nodevmomo le 15/09/2026 à 18:12
Ex Précisions a écrit le 15/09/2026 à 11h29

La bande à fifi qui taxe la droite d'antisémitisme ;-)
On aura tout vu !
On va alors arrêter toute subvention liée aux culte musulman ?

Les subventions à toutes les superstitions ( parfois appelées "religion") doivent cesser!

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Oli69 le 15/09/2026 à 18:10

LFI = danger …
Les membres de la secte LFI le prouvent tous les jours…

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Refrain le 15/09/2026 à 17:46
des exemples? a écrit le 15/09/2026 à 16h56

car je connais un parti qui apporte du conflit dans les choix vestimentaires des femmes. qui est en dehors des valeurs de la république rejetant la laïcité.

je t'aide ca commence r et ca fini par haine

Vous jouez très bien l’idiot utile…mais aujourd’hui ça ne marche plus, il faut changer le disque

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ou là là là là le 15/09/2026 à 17:35
Ex Précisions a écrit le 15/09/2026 à 15h48

Au hasard :
https://tribunedelyon.fr/politique/lyon-8e-la-ville-double-sa-subvention-a-lifcm/

Alors là vous l'avez bien baché l' ignorant

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RN69 le 15/09/2026 à 17:33
Ni RN ni LFI a écrit le 15/09/2026 à 16h56

RN et LFI sont les mêmes

Il faut dire que la plupart de mes amis qui sont véritablement pro rassemblement national ont est d'accord pour dire que lfi a raison en ce qui concerne gaza et le génocide qu'il y a eu , comme quoi ....!

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Yes le 15/09/2026 à 17:13
Ni RN ni LFI a écrit le 15/09/2026 à 16h56

RN et LFI sont les mêmes

Exact. On en a la preuve sur ce site

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et toi comprendre aussi le 15/09/2026 à 16:59
toi comprendre a écrit le 15/09/2026 à 14h45

"la subvention devait permettre au Crif de promouvoir la lutte contre l'antisémitisme et la transmission de la mémoire de la Shoah, des voyages à Auschwitz et à la maison d'Izieu."

Donc rien à voir avec le conflit israélo-palestinien.

comme quand on du conflit israélo-palestinien rien à voir avec LES juifs

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des exemples? le 15/09/2026 à 16:56
Haine & Intolérance a écrit le 15/09/2026 à 15h50

LFI cherche à diviser les français et à tout conflictualiser. Un parti qui est en dehors des valeurs de la république, qui prône le non respect du fonctionnement démocratique si cela ne correspond pas à leur idéologie.

car je connais un parti qui apporte du conflit dans les choix vestimentaires des femmes. qui est en dehors des valeurs de la république rejetant la laïcité.

je t'aide ca commence r et ca fini par haine

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Ni RN ni LFI le 15/09/2026 à 16:56
Réponse a écrit le 15/09/2026 à 16h49

Il ne répondra pas à ta question. Sa réponse tombe sous le coup de la loi.
(C'est bourré de RN ici)

RN et LFI sont les mêmes

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Lyonnaise07 le 15/09/2026 à 16:52

Notre pays fait de plus en plus face à une guerre (froide) de religion. L’agresseur est la religion musulmane, sa volonté de conquête et tous ses soutiens et officines. Son modèle culturel et de société n’est pas le nôtre. Il ne s’agit pas de juger de la valeur de telle ou telle culture mais de constater leur incompatibilité qui s’impose de plus en plus à nous. Les pays, les frontières existent pour que chacun puisse developper son projet de société sans aller l’imposer a ceux qui en ont depuis des siècles construit un autre bien différent. Il serait temps de se réveiller.

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lolive06 le 15/09/2026 à 16:50

lfi=bolcheviques khmer rouge parti à exclure

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Réponse le 15/09/2026 à 16:49
MEXX1999 a écrit le 15/09/2026 à 15h56

Raison en quoi et sur quels points ?

Il ne répondra pas à ta question. Sa réponse tombe sous le coup de la loi.
(C'est bourré de RN ici)

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Subventions a Lyon le 15/09/2026 à 16:41

L’Institut français de civilisation musulmane (IFCM) a reçu plusieurs subventions de la Ville de Lyon pour ses activités culturelles : 45 000 € + 1M€ en 2022 pour un bâtiment ! CRIF Auvergne-Rhône-Alpes projet mémoire, 5000€ + 7500€.. Pas de chiffres pour le Diocèse de Lyon ..

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Merci pour la démonstration le 15/09/2026 à 16:22
RN69 a écrit le 15/09/2026 à 14h48

Je n'apprécie pas lfi mais je trouve que la ils ont raison , comme quoi ...!

C'est votre point commun. L'antisémitisme

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Les heures sombres de retour le 15/09/2026 à 16:13
RN69 a écrit le 15/09/2026 à 14h48

Je n'apprécie pas lfi mais je trouve que la ils ont raison , comme quoi ...!

"Car la subvention devait permettre au Crif de promouvoir la lutte contre l'antisémitisme et la transmission de la mémoire de la Shoah, des voyages à Auschwitz et à la maison d'Izieu."
Y en a qui pensaient comme toi et LFI en 1939

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MEXX1999 le 15/09/2026 à 15:56
RN69 a écrit le 15/09/2026 à 14h48

Je n'apprécie pas lfi mais je trouve que la ils ont raison , comme quoi ...!

Raison en quoi et sur quels points ?

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Haine & Intolérance le 15/09/2026 à 15:50

LFI cherche à diviser les français et à tout conflictualiser. Un parti qui est en dehors des valeurs de la république, qui prône le non respect du fonctionnement démocratique si cela ne correspond pas à leur idéologie.

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Ex Précisions le 15/09/2026 à 15:48
des précisions svp a écrit le 15/09/2026 à 11h37

quelle subventions sont attribuées au culte musulman?

Au hasard :
https://tribunedelyon.fr/politique/lyon-8e-la-ville-double-sa-subvention-a-lifcm/

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titus le 15/09/2026 à 15:36

bravo et merci

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Arthur. le 15/09/2026 à 14:56
Solidarité 69 a écrit le 15/09/2026 à 12h17

LFI, les subventions au CRIF c'est non, les subventions aux Frères Musulmans c'est oui.
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Ils sont incorrigibles, ils osent tout.
10 ans de macronisme pour la renaissance de l'antisémitisme le plus virulent et l'aboutissement de partis type EELV et LFI en point d'orgue dont les membres et sympathisants sont la lie de la société.

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RN69 le 15/09/2026 à 14:48

Je n'apprécie pas lfi mais je trouve que la ils ont raison , comme quoi ...!

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toi comprendre le 15/09/2026 à 14:45
SuperTonton a écrit le 15/09/2026 à 14h30

Notre argent n'a pas à financer l'officine d'un pays qui commet de graves crimes de guerre.

"la subvention devait permettre au Crif de promouvoir la lutte contre l'antisémitisme et la transmission de la mémoire de la Shoah, des voyages à Auschwitz et à la maison d'Izieu."

Donc rien à voir avec le conflit israélo-palestinien.

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SuperTonton le 15/09/2026 à 14:30

Notre argent n'a pas à financer l'officine d'un pays qui commet de graves crimes de guerre.

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La montée des extrêmes le 15/09/2026 à 14:21

Ces militants déroulent le tapis rouge aux islamistes...Leurs prises de position vont dans ce sens : rien d'étonnant.

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Plus c'est gros plus ça passe le 15/09/2026 à 14:08

LFI qui accuse les autres partis d'antisémitisme.... Mieux vaut en rire!

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Kiss Kiss le 15/09/2026 à 14:03

C'est l'hôpital qui se fout de la charité !

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oui et ben moi le 15/09/2026 à 13:57

Je refuse de subventionner LFI ! ! ! !

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SVP le 15/09/2026 à 13:49
raslebol69 a écrit le 15/09/2026 à 13h12

Sous forme de subventions à des associations dites "culturelles", ceci en toute hypocrisie.

lesquelles?

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Sarah Connor le 15/09/2026 à 13:45

Ils votent contre une loi qui propose d'aggraver les peines des pédo criminels et des violeurs récidivistes, ils votent contre la subvention du Crif, ils veulent que la France accueille les terroristes islamiques et qu'ils puissent travailler avec nos enfants. Bon heu, les consanguins avec l'arbre généalogique en cercle c'est comment ? Et il y a des gens qui ont le même arbre généalogique en cercle qui votent pour ces tarés.. A quel moment les neurones ont arrêté de se connecter ?

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raslebol69 le 15/09/2026 à 13:12
SVP a écrit le 15/09/2026 à 12h54

rappelez nous quelles subventions touchent les frères musulmans

Sous forme de subventions à des associations dites "culturelles", ceci en toute hypocrisie.

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RN le 15/09/2026 à 13:06
Ex Précisions a écrit le 15/09/2026 à 11h29

La bande à fifi qui taxe la droite d'antisémitisme ;-)
On aura tout vu !
On va alors arrêter toute subvention liée aux culte musulman ?

Oui l'antisémitisme est à l'extrême droite ... et à gauche aussi. Lisez les commentaires

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bien sur le 15/09/2026 à 13:03
SVP a écrit le 15/09/2026 à 12h54

rappelez nous quelles subventions touchent les frères musulmans

Des subventions versé par l' Europe renseignez vous

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Mais qui vote pour ces fous le 15/09/2026 à 12:59

Electeurs LFI, réfléchissez un peu plus avant de prendre les candidats LFI pour des gens qui conservent la raison...

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SVP le 15/09/2026 à 12:54
Solidarité 69 a écrit le 15/09/2026 à 12h17

LFI, les subventions au CRIF c'est non, les subventions aux Frères Musulmans c'est oui.
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

rappelez nous quelles subventions touchent les frères musulmans

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papyrebel le 15/09/2026 à 12:35

Arrêtez de nous bassiner avec les juifs et les musulmans , occupons-nous déjà des nombreux problèmes qui sont à résoudre dans notre pays ! Arrêtez de dilapider l'argent collecté par des impôts avec des subventions qui ne sont pas prioritaires !

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Solidarité 69 le 15/09/2026 à 12:17

LFI, les subventions au CRIF c'est non, les subventions aux Frères Musulmans c'est oui.
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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fric et crif le 15/09/2026 à 12:13

à 1000€ le repas du crif pour un haricot vert pkoi ont ils besoins de subventions ???

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Pill le 15/09/2026 à 11:43

Ils vont nous piller encore combien de temps comme ça ??

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Catalan le 15/09/2026 à 11:41
photo a écrit le 15/09/2026 à 11h16

Renseignez vous sur le personnage de la photo et vous comprendrez beaucoup de choses sur l'institution judiciaire

c est un ancien magistrat , qui avait les fonctions de juge d instruction. le carnet d adresses continue a fonctionner

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Meoi le 15/09/2026 à 11:37

Mémoire universelle !!! Mdrrr! J’en peux plus !!

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des précisions svp le 15/09/2026 à 11:37
Ex Précisions a écrit le 15/09/2026 à 11h29

La bande à fifi qui taxe la droite d'antisémitisme ;-)
On aura tout vu !
On va alors arrêter toute subvention liée aux culte musulman ?

quelle subventions sont attribuées au culte musulman?

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cyrano ?? le 15/09/2026 à 11:36

dis ,papa....c'est qui le mooossieur à gros nez?....chuuutt...parles moins fort...

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Ex Précisions le 15/09/2026 à 11:29

La bande à fifi qui taxe la droite d'antisémitisme ;-)
On aura tout vu !
On va alors arrêter toute subvention liée aux culte musulman ?

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