Rhône : deux blessés graves dans une collision à Cailloux-sur-Fontaines

Un important dispositif de secours a été déployé lundi 14 septembre après un accident de la route à Cailloux-sur-Fontaines.

La collision entre deux voitures s’est produite vers 21h30. Deux personnes ont été grièvement blessées et se trouvaient en état d’urgence absolue.

Vingt-six sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés pour leur porter secours.

À 23 heures, aucune information n’avait encore été communiquée sur l’identité des victimes.