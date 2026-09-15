Rhône : deux blessés graves dans une collision à Cailloux-sur-Fontaines

Un important dispositif de secours a été déployé lundi 14 septembre après un accident de la route à Cailloux-sur-Fontaines.
La collision entre deux voitures s’est produite vers 21h30. Deux personnes ont été grièvement blessées et se trouvaient en état d’urgence absolue.
Vingt-six sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés pour leur porter secours.
À 23 heures, aucune information n’avait encore été communiquée sur l’identité des victimes.
J'espère que l'on fera payer le responsable de l'accident. marre de payer pour des gens qui ne savent pas pas conduire.Signaler Répondre
En état d’urgence absolue ! On a tous l’impression d’être en état d’urgence jusqu'au moment où on réalise la fragilité de nos vies.Signaler Répondre
Oui, mais les vélos...Signaler Répondre