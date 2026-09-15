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Rhône : deux blessés graves dans une collision à Cailloux-sur-Fontaines

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Rhône : deux blessés graves dans une collision à Cailloux-sur-Fontaines

Deux voitures sont entrées en collision lundi soir à Cailloux-sur-Fontaines, au nord de Lyon. Deux personnes ont été grièvement blessées et prises en charge en urgence absolue.

Un important dispositif de secours a été déployé lundi 14 septembre après un accident de la route à Cailloux-sur-Fontaines.

La collision entre deux voitures s’est produite vers 21h30. Deux personnes ont été grièvement blessées et se trouvaient en état d’urgence absolue.

Vingt-six sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés pour leur porter secours.

À 23 heures, aucune information n’avait encore été communiquée sur l’identité des victimes.

3 commentaires
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et de un le 15/09/2026 à 12:42

J'espère que l'on fera payer le responsable de l'accident. marre de payer pour des gens qui ne savent pas pas conduire.

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ÉTAT D’URGENCE le 15/09/2026 à 11:41

En état d’urgence absolue ! On a tous l’impression d’être en état d’urgence jusqu'au moment où on réalise la fragilité de nos vies.

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Encore une fois le 15/09/2026 à 11:29

Oui, mais les vélos...

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