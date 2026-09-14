Sénatoriales dans le Rhône : découvrez les 10 listes en lice pour les 7 postes de sénateurs

Liste France Insoumise
Gabriel Amard
Pauline Fivel
Farouk Ababsa
Fatima Mebarki
Hüseyin Koyuncu
Odile Mirguet
Maël Touly
Sandrine Navarro Vergin
Lucas Miguel
Liste Les Ecologistes-PS-PCF
Thomas Dossus (sénateur sortant)
Hélène Geoffroy
Jules Joassard
Zemorda Khelifi
Nacer Khamla
Marie Castets
Bertrand Gonin
Florence Perrin
Jérémy Camus
Liste Divers gauche
Bruno Bernard
Lucie Vacher
Mohamed Boudjellaba
Laurence Jasserand
Guillaume Malot
Anne Grosperrin
Pierre Athanaze
Blandine Collin
Jean-Charles Kohlhaas
Liste Divers centre
Bernard Fialaire (sénateur sortant)
Blandine Brocard-Martin
Michel Romanet-Chancrin
Marine Mata
Florent Chirat
Karine Dognin
Patrick Mathon
Claude Goy
Daniel Callot
Liste Divers centre
Maurice Iacovella
Christine Bertin
Christophe Pouget
Marie-Caroline Garcin
Jean-Jacques Duval
Valérie Dor
Maurice Leschel
Dominique Boutin
Pascal Dureau
Liste Divers droite
Christophe Guilloteau
Laurence Fautra
Emmanuel Hamelin
Karine Lucas
Frédéric Miguet
Capucine Seive
Jérôme Banino
Christine Hernandez
Patrice Verchère
Liste Divers droite
Paul Vidal (sénateur sortant)
Pascal Bay
Pascal David
Maryline Saint Cyr
Jérémy Thien
Sophie Lutz
Alain Gerberon
Karine Dalaise
Guy Martinet
Liste Divers droite
Serge Berard
Béatrice de Montille
Stéphane Parizot
Isabelle Sabran
Arnaud Devilder
Marie-Danielle Bruyère
Etienne Blanc (sénateur sortant)
Sandrine Coquand
Philippe Méresse
Liste Les Républicains
Sébastien Michel
Catherine Di Folco (sénatrice sortante)
Gaëtan Lièvre
Laurence Croizier
Stéphane Dante
Claire Peigné
Philippe Locatelli
Sandrine Chadier
Yves Chipier
Liste RN
Laurent Primault
Guislaine Milesi
Alexis Garcia
Jocelyne Tacchini
Pierre Fauriat
Elise Munoz
Alexandre Ruch
Fatiha Sage
Cédric Rigollet
Pronos: Guilloteau 2- Dossus 1- Bernard 1- Fialaire 1- Michel 1 et le 7ème se joue entre Bérard et Amard. Bernard peut faire perdre un siège à la Gauche il est formidable :)Signaler Répondre
Faut-il aller voter pour ces gens-là qui une fois élus se foutent pas mal du reste et empoche de confortables revenus ? N'oublions pas que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent , faute de lois obligeant les élus ...Signaler Répondre
LFI qui propose une assemblée constituante.Signaler Répondre
une nouvelle constitution est la seul façon démocratique de rénover l'état
alors?
Beaucoup ne savent plus où ils habitent à force d'être ambidestres...😅🤣🤣🤣🙄😭Signaler Répondre
Salut la société civile, c'est nous les Petits électeurs, qui regardons le cirque des Grands électeurs.Signaler Répondre
Aux élections municipales, métropolitaines, ont nous à présenté a nous les électeurs que du centre gauche à la droite conservatrice l'union permettrait de gagner, avec un tête de liste de la société civile
Cela à fonctionné à la métropole. Les maires et les candidats LR étaient des candidats compétents
Cela n'a pas fonctionné à la mairie centrale car les tètes de listes ne représentaient qu'eux même
Alors nous ,les citoyens de la société civile, les Petits électeurs nous vous réservons 2 surprises:
Une à la présidentielle
Une aux législatives car nous présenterons des candidats dans toutes les circonscriptions.
JMA à ouvert la voie aux compétences de la société civile, face aux querelles d'égo des parties politique Lyonnais du centre et de droite aussi miniatures les uns que les autres
JMA viens en plus de gagner une 2e victoire, car vous avez voulu l'éjecter, que nini......haha
La société civile , les Petits électeurs souhaitent un bonne nuit aux Grands électeurs
Tous les politicards qui n’arrivent pas à être élus au suffrage universel vont soit -sur des listes bloquées -sur les sénatoriales avec les grands électeurs Il est plus qu’urgent de supprimer le sénat, cet espèce de truc inutile comme disait De Gaulle Et quand on voit des élus sortant comme Dossus, on part en courant, on ne parlera même pas du gendre de Beau Papa….Signaler Répondre
faire un RESET complet sur la structure de l'Etat et reconstruire sur des bases saines.Signaler Répondre
Qui propose ça?
le looser Hamelin candidat dans ka liste Guilloteau. Bravo les Frangins !Signaler Répondre
oui = 1Signaler Répondre
Est-ce que les sénatoriales passionnent vraiment les citoyens ? oui = 1 non = 0 exprimez vous dans les commentaires.Signaler Répondre
Les mêmes mots par un contributeur pas de gauche et j’entends déjà le mot … l’anathème « RACISTE!! » voler. Mais toi pépère dans tes certitudes de gauchiste tu y vas franco. Car la bienpensance c’est toi !! Moi je vois une Catherine, un Stéphane, un Philippe dont les parents voire les grands parents devaient venir de par delà les montagnes et les mers et qui ont tant aimé, respecté mon pays pour leur donner des prénoms d’ici. Et si j’étais toi je relierais la liste RN; ta fougue et ton sentiment d’impunité sûrement….Signaler Répondre
La diversité n’est ni un talent ni une compétence. On vote pas sur un nom ou sur un faciès mais sur une ligne politique. Trop facile d’en appeler à la diversité juste pour tenter d’obtenir une gamelle ! Les candidats sont tous avant tout FRANÇAIS !Signaler Répondre
ça en fait des mini jupes et des bas résilles tous ces noms ....Signaler Répondre
C est comme Gerland mais en plus grand !
Il y en a des listes divers centre et divers droite, la soupe doit être délicieuse !Signaler Répondre
Un constat qui mérite d’être souligné la diversité de la société française est particulièrement visible sur les listes de gauche à travers les prénoms et les profils présentés À droite, au centre, et plus encore à l’extrême droite avec le RN cette diversité semble beaucoup moins représentée Pourtant ces formations prétendent parler au nom de « tous les Français » Mais la France de 2026 est diverse plurielle et riche de parcours différents où est cette réalité dans leurs listes ? La diversité ne doit pas être un argument utilisé uniquement lorsqu’il s’agit de conquérir des voix Elle doit aussi se traduire dans les candidatures et dans l’accès aux responsabilités publiques Une démocratie représentative doit représenter la société dans toute sa pluralité Sur ce sujet la gauche envoie clairement un signal différent aux électeurs issus de toutes les composantes de la société françaiseSignaler Répondre
La place doit être bonne...pour qu'il y ait toutes ces listes....Signaler Répondre
Mais comment vont ils s'y retrouver ?
Car la droite est gauche, la gauche est maladroite,il y a aussi le centre avec le centre droit et le centre gauche mais ils ne sont pas du même milieu et ils ne savent pas de quel côté se tourner quant aux extrêmes ils tournent en rond pour faire la révolution...ah oui j'oubliais les écolos qui nous mettent la tête à " l'an vert "....
fouter moi tout ces personnes abrutis de ses postes sénateurs et députés qui ne servent absolument à rien juste à nous prendre du pognon et nous enfoncer encore plusSignaler Répondre
Le Nanard chez "divers gauche", aujourd'hui il a honte d'être pastèque ;-)Signaler Répondre
Quand on voit les listes ça me conforte dans l'idée qu'il faut supprimer ce Sénat qui ne sert à rien et qui nous coûte un pognon de dingue... Avec des gens qui ne sont même pas élus par les français.
Pour remplacer le président en cas de problème au lieu d'actuellement mettre en interim Larcher qui ne pense qu'à bouffer et avoir 2 fauteuils à 55.000€, on n'a qu'à mettre le 1er sinistre comme dans tous les autres pays démocratiques.