Sénatoriales dans le Rhône : découvrez les 10 listes en lice pour les 7 postes de sénateurs

Suivez-nous sur Google Par Alexis ANDRE

Qui seront les sept prochains sénateurs du Rhône ? Le 27 septembre, les grands électeurs désigneront les futurs représentants locaux du Palais du Luxembourg parmi les 10 listes déposées.

Liste France Insoumise Gabriel Amard

Pauline Fivel

Farouk Ababsa

Fatima Mebarki

Hüseyin Koyuncu

Odile Mirguet

Maël Touly

Sandrine Navarro Vergin

Lucas Miguel Liste Les Ecologistes-PS-PCF Thomas Dossus (sénateur sortant)

Hélène Geoffroy

Jules Joassard

Zemorda Khelifi

Nacer Khamla

Marie Castets

Bertrand Gonin

Florence Perrin

Jérémy Camus Liste Divers gauche Bruno Bernard

Lucie Vacher

Mohamed Boudjellaba

Laurence Jasserand

Guillaume Malot

Anne Grosperrin

Pierre Athanaze

Blandine Collin

Jean-Charles Kohlhaas Liste Divers centre Bernard Fialaire (sénateur sortant)

Blandine Brocard-Martin

Michel Romanet-Chancrin

Marine Mata

Florent Chirat

Karine Dognin

Patrick Mathon

Claude Goy

Daniel Callot Liste Divers centre Maurice Iacovella

Christine Bertin

Christophe Pouget

Marie-Caroline Garcin

Jean-Jacques Duval

Valérie Dor

Maurice Leschel

Dominique Boutin

Pascal Dureau Liste Divers droite Christophe Guilloteau

Laurence Fautra

Emmanuel Hamelin

Karine Lucas

Frédéric Miguet

Capucine Seive

Jérôme Banino

Christine Hernandez

Patrice Verchère Liste Divers droite Paul Vidal (sénateur sortant)

Pascal Bay

Pascal David

Maryline Saint Cyr

Jérémy Thien

Sophie Lutz

Alain Gerberon

Karine Dalaise

Guy Martinet Liste Divers droite Serge Berard

Béatrice de Montille

Stéphane Parizot

Isabelle Sabran

Arnaud Devilder

Marie-Danielle Bruyère

Etienne Blanc (sénateur sortant)

Sandrine Coquand

Philippe Méresse Liste Les Républicains Sébastien Michel

Catherine Di Folco (sénatrice sortante)

Gaëtan Lièvre

Laurence Croizier

Stéphane Dante

Claire Peigné

Philippe Locatelli

Sandrine Chadier

Yves Chipier Liste RN Laurent Primault

Guislaine Milesi

Alexis Garcia

Jocelyne Tacchini

Pierre Fauriat

Elise Munoz

Alexandre Ruch

Fatiha Sage

Cédric Rigollet

















Tags : sénatoriales 2026