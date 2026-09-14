JO des Alpes 2030 : Vincent Roberti prend la présidence par intérim après le départ d’Edgar Grospiron

Alpes 2030 a choisi la continuité après le départ d’Edgar Grospiron.

Réunie ce lundi 14 septembre en assemblée générale extraordinaire, l’association chargée d’organiser les Jeux d’hiver a modifié ses statuts pour permettre à Vincent Roberti de cumuler temporairement les fonctions de directeur général et de président.

Le Bureau exécutif l’a ensuite officiellement désigné président par intérim du comité d’organisation.

Un cumul temporaire pour assurer la transition

Cette solution doit permettre, selon Alpes 2030, de "garantir la stabilité de la gouvernance et la continuité des activités du Comité d’organisation".

Vincent Roberti reste donc directeur général tout en assumant les responsabilités laissées vacantes par Edgar Grospiron.

Cette nouvelle organisation n’a toutefois pas vocation à durer. L’intérim prendra fin lorsqu’une nouvelle présidente ou un nouveau président aura été désigné.

Aucune échéance n’a pour l’instant été annoncée pour cette nomination.