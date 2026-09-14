JO des Alpes 2030 : Vincent Roberti prend la présidence par intérim après le départ d’Edgar Grospiron

Alpes 2030 a choisi la continuité après le départ d’Edgar Grospiron.
Réunie ce lundi 14 septembre en assemblée générale extraordinaire, l’association chargée d’organiser les Jeux d’hiver a modifié ses statuts pour permettre à Vincent Roberti de cumuler temporairement les fonctions de directeur général et de président.
Le Bureau exécutif l’a ensuite officiellement désigné président par intérim du comité d’organisation.
Un cumul temporaire pour assurer la transition
Cette solution doit permettre, selon Alpes 2030, de "garantir la stabilité de la gouvernance et la continuité des activités du Comité d’organisation".
Vincent Roberti reste donc directeur général tout en assumant les responsabilités laissées vacantes par Edgar Grospiron.
Cette nouvelle organisation n’a toutefois pas vocation à durer. L’intérim prendra fin lorsqu’une nouvelle présidente ou un nouveau président aura été désigné.
Aucune échéance n’a pour l’instant été annoncée pour cette nomination.
Ce sinistre Monsieur n'a pas laissé un grand souvenir lors de son passage à la Direction des services du DépartementSignaler Répondre
faudrait il déjà tenter de mettre un peu d'ordre?Signaler Répondre
Ca se gave, ca se gave ... avec de l'argent publicSignaler Répondre
mais depuis l'ère macronienne on ne s'étonne plus des "copains-coquins" cela sera sa marque de fabrique même plusieurs années après son départ vu le nombre de gens qu'il a placé sur des postes indéboulonnables.
De l'interim, à l'image de la France et de son gouvernement ;-)Signaler Répondre