Bernard Rivalta, ancien président du Sytral, est décédé

Il a été l'acolyte de Gérard Collomb pendant des années, attelé à moderniser et développer le réseau TCL.

Bernard Rivalta est mort à l'âge de 79 ans. Ancien élu socialiste, il avait présidé le Sytral de 2001 à 2015, menant à bien le prolongement du métro B à Oullins et la création des lignes de tramways T3, T4 et T5.

"Une partie du réseau que nous exploitons et développons aujourd’hui porte l’empreinte des décisions prises sous sa présidence. Nous poursuivons cette histoire avec la même conviction : les transports publics doivent rapprocher les habitants, accompagner les transformations urbaines et permettre à chacun de se déplacer facilement sur le territoire", réagit Véronique Sarselli, l'actuelle présidente du Sytral.

"Il aura été un président engagé, déterminé et profondément attaché à l’idée que les transports en commun sont un outil essentiel de cohésion des territoires et de développement de notre agglomération", poursuit-elle.

Passionné par ses dossiers, mais aussi colérique et adepte du rôle de superprésident, Bernard Rivalta ne laissait pas indifférent.