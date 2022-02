Ce n’est pas en démolissant ce qui marche que l’on se crée une image de compétences

Pour se déplacer mais aussi la maîtrise des coûts de ce service financé par les usagers à travers le ticket, l’argent apporté par les entreprises à travers le versement transport et la participation des impôts locaux. La subvention de la Métropole de Lyon aux transports en commun est la plus grosse des subventions votée chaque année par la collectivité.

Fidèles à leur politique de gribouilles, les écologistes ont décidé avec l’allotissement de changer la forme de l’appel d’offre qui a lieu tous les 6 ans pour sélectionner une entreprise qui aura à mettre en œuvre tous les jours le fonctionnement du réseau.

On sait aujourd’hui que le réseau est une propriété publique. Que les bus, les tramways, les métros, tous les bâtiments, les dépôts, les ateliers, les bureaux sont la propriété du Sytral. Et que ce dernier, à travers cet appel d’offre qui a lieu tous les 6 ans, sélectionne une entreprise privée qui fournit la logistique intellectuelle, le personnel (4500) dont des conducteurs (2800) pour faire fonctionner le réseau.

Le débat qui consiste à savoir s’il faut choisir un exploitant unique qui associe le fonctionnement du métro, des tramways et des bus n’est pas nouveau. Notre réponse a toujours été la même : sélectionner une seule entreprise est la bonne réponse pour notre réseau lyonnais.

La vie d’un réseau sur 6 ans n’est pas un long fleuve tranquille. Il y a tout le temps des problèmes à résoudre en faisant en sorte que cela impacte le moins possible la vie de nos concitoyens. C’est pour cela qu’il arrive que l’on mette des services de substitution par le bus ou que l’on augmente la cadence du tramway. Si nous avons une seule entreprise pour tout le marché opérateur, elle est nécessairement motivée pour régler les questions qui se posent aussi bien en mettant à disposition les bus et les chauffeurs. S’il y a plusieurs entreprises qui se partagent le marché, chacun cherchera à défendre ses intérêts financiers et nul doute que la qualité de service que l’on a aujourd’hui ne sera plus la même en cas d’incident.

Il faudra un programme informatique savant pour répartir la charge de personnel et financière de telles opérations.

La réalité c’est que cela coûtera de toute façon plus cher pour une efficacité moindre.

S’agissant du personnel, la solution de créer plusieurs lots divise aujourd’hui. Cette solution amène une véritable catastrophe sur le plan de la capacité de gestion et du coup sur le plan humain.

Si l’on prend l’exemple des conducteurs, à peu près 2500 employés, quelle perspective de progression nous restera-t-il s’ils appartiennent à différentes entreprises ? Aujourd’hui le chauffeur de bus qui rentre à 25 ans dans le réseau peut, avec sa formation professionnelle, s’il le souhaite, passer des examens et des concours internes pour progresser, passer du bus au métro ou avoir un rôle dans la maîtrise, bref avoir une ascension sociale. Si les chances de cette promotion sont divisées par 3 ou par 4, quelles perspectives leur donne-t-on ?

Que peut-on attendre d‘un système où les salariés n’ont plus de possibilités et d’espoir en l’avenir ? C’est bien à travers la démotivation de ceux-ci que l’on détériorera la qualité du service de nos concitoyens.

Quand on sait que tout cela s’inscrit dans une démarche où l’on a déstructuré quelques principes de base du fonctionnement du réseau dans l’agglomération tel que le périphérique Ouest et le métro à l’Etoile d’Alaï, on ne peut qu’être triste et avoir des craintes pour les déplacements dans le futur de nos concitoyens. On peut se demander si ceux qui ont pris la responsabilité au Sytral ont réellement pensé aux générations à venir.

Tout cela n’est jamais que la traduction de la politique d’exclusion pratiquée par les écologistes après avoir fait des leçons de morale à tout le monde, après avoir rejeté une présence raisonnable de l’opposition dans le Conseil d’administration du Sytral qui était la règle depuis toujours pour faire vivre la démocratie.

Bernard Rivalta

Ancien président du Sytral