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Alpes 2030 : le président du Cojop, Edgar Grospiron, sur le point de quitter ses fonctions ?

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Alpes 2030 : le président du Cojop, Edgar Grospiron, sur le point de quitter ses fonctions ?
Alpes 2030 : le président du Cojop, Edgar Grospiron, sur le point de quitter ses fonctions ? - Lyon Mag

Le dossier Alpes 2030 connait une nouvelle zone de turbulences.

Selon le Dauphine Libéré, Edgar Grospiron va quitter ses fonctions de président du Cojop. Ce départ doit rendu officiel ce jeudi 10 septembre lors d'un bureau exécutif, précise le quotidien régional.

C'est l'actuel directeur général du comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, Vincent Roberti, qui devrait assurer l'intérim. 

Malgré tout, le rendez-vous fixé mi-septembre par la commission de coordination du CIO est maintenu. Cette commission est attendue à Lyon la semaine prochaine  dans le cadre de l’organisation du pôle glace.

Tags :

Alpes 2030

Edgar Grospiron

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mais franchement le 09/09/2026 à 14:42

Mais on s'en tamponne le coquillard !

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Curling le 09/09/2026 à 14:41

La rumeur annonce un transfert des épreuves de curling vers une patinoire alpine

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