Alpes 2030 : le président du Cojop, Edgar Grospiron, sur le point de quitter ses fonctions ?

Selon le Dauphine Libéré, Edgar Grospiron va quitter ses fonctions de président du Cojop. Ce départ doit rendu officiel ce jeudi 10 septembre lors d'un bureau exécutif, précise le quotidien régional.

C'est l'actuel directeur général du comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, Vincent Roberti, qui devrait assurer l'intérim.

Malgré tout, le rendez-vous fixé mi-septembre par la commission de coordination du CIO est maintenu. Cette commission est attendue à Lyon la semaine prochaine dans le cadre de l’organisation du pôle glace.