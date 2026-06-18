"Une montagne révélée par la lumière" : les emblèmes des Jeux Alpes 2030 révélés

Pour Edgar Grospiron, le président du COJOP, ces emblèmes symbolisent "une montagne révélée par la lumière et appelée à rayonner dans le monde entier en 2030."

Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie officielle, dont la ministre des Sports Marina Ferrari, Renaud Muselier, le président de la région PACA et Fabrice Pannekoucke le président d’Auvergne-Rhône-Alpes.

"Les emblèmes olympique et paralympique : une identité commune, deux expressions complémentaires, un seul événement, deux grands rendez-vous. Deux emblèmes, une même montagne", résume le COJOP pour expliquer le choix de ces logos.