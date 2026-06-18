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"Une montagne révélée par la lumière" : les emblèmes des Jeux Alpes 2030 révélés

"Une montagne révélée par la lumière" : les emblèmes des Jeux Alpes 2030 révélés
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Les emblèmes des Jeux olympiques et paralympiques organisés dans les Alpes françaises en 2030 ont été dévoilés ce jeudi lors d’une cérémonie au parc des Sports de Briançon dans les Hautes-Alpes.

Pour Edgar Grospiron, le président du COJOP, ces emblèmes symbolisent "une montagne révélée par la lumière et appelée à rayonner dans le monde entier en 2030.

Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie officielle, dont la ministre des Sports Marina Ferrari, Renaud Muselier, le président de la région PACA et Fabrice Pannekoucke le président d’Auvergne-Rhône-Alpes.

"Les emblèmes olympique et paralympique : une identité commune, deux expressions complémentaires, un seul événement, deux grands rendez-vous. Deux emblèmes, une même montagne", résume le COJOP pour expliquer le choix de ces logos.

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