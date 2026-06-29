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Lyon : trois sites officiellement désignés pour accueillir les épreuves de glace des JO Alpes 2030

Lyon : trois sites officiellement désignés pour accueillir les épreuves de glace des JO Alpes 2030
Lyon : trois sites officiellement désignés pour accueillir les épreuves de glace des JO Alpes 2030 - Lyon Mag

C'est désormais officiel, la Métropole de Lyon accueillera bien les épreuves de glace des Jeux Olympiques d'hiver 2030.

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes 2030 a dévoilé ce lundi les sites des compétitions. La Halle Tony Garnier, la LDLC Arena et Eurexpo ont été choisis pour accueillir les matchs de hockey, les épreuves de curling mais aussi les sessions de patinage artistique et de short track. A noter également l'accueil des épreuves paralympiques sur le site d'Eurexpo.

"Nous franchissons aujourd'hui une étape importante dans la préparation des Jeux. Ce travail collectif permet de donner progressivement corps au projet Alpes 2030. Les prochaines semaines seront consacrées à finaliser, avec le CIO, l’IPC, les Fédérations Internationales et les parties prenantes, les derniers arbitrages relatifs à l'allocation des disciplines, afin de proposer une organisation cohérente, ambitieuse et fidèle à notre vision de Jeux durables", a commenté Edgar Grospiron, le président du COJOP Alpes 2030.

Au cours des prochaines semaines, le COJOP poursuivra ses travaux afin de finaliser l'organisation des compétitions, d'engager les prochaines phases opérationnelles et de poursuivre la structuration du projet.

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COJOP

Alpes 2030

épreuves de glace

3 commentaires
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Free Lyon le 29/06/2026 à 19:04

Que des petites enceintes sa fait peur quand même le retard pris a Lyon au niveau des infrastructures sportives a part le GStadium qui est encore un peu pret dans le coup le reste cest du siècle dernier quelle descente dans la seconde zone

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clim le 29/06/2026 à 18:15

est ce que sa sera climatisé lol

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Ex Précisions le 29/06/2026 à 17:34

Glace glace glace, plutôt vapeur en ce moment ;-)
Et ils sont où leurs orages ? ?

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