Lyon : trois sites officiellement désignés pour accueillir les épreuves de glace des JO Alpes 2030

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes 2030 a dévoilé ce lundi les sites des compétitions. La Halle Tony Garnier, la LDLC Arena et Eurexpo ont été choisis pour accueillir les matchs de hockey, les épreuves de curling mais aussi les sessions de patinage artistique et de short track. A noter également l'accueil des épreuves paralympiques sur le site d'Eurexpo.

"Nous franchissons aujourd'hui une étape importante dans la préparation des Jeux. Ce travail collectif permet de donner progressivement corps au projet Alpes 2030. Les prochaines semaines seront consacrées à finaliser, avec le CIO, l’IPC, les Fédérations Internationales et les parties prenantes, les derniers arbitrages relatifs à l'allocation des disciplines, afin de proposer une organisation cohérente, ambitieuse et fidèle à notre vision de Jeux durables", a commenté Edgar Grospiron, le président du COJOP Alpes 2030.

Au cours des prochaines semaines, le COJOP poursuivra ses travaux afin de finaliser l'organisation des compétitions, d'engager les prochaines phases opérationnelles et de poursuivre la structuration du projet.