Elle refuse de laisser entrer une inconnue : une octogénaire dépouillée devant chez elle près de Lyon

Dimanche 6 septembre au matin, une octogénaire a été prise à partie dans le jardin de sa maison à Solaize, au sud de Lyon.

Selon les informations rapportées par nos confrères du Progrès, la propriétaire a découvert trois jeunes individus sur sa propriété. Parmi eux, une femme lui aurait demandé l’autorisation d’utiliser ses toilettes. L’habitante, soupçonnant un prétexte pour pénétrer dans son logement, a refusé.

Deux bagues dérobées

Les trois individus se seraient alors rués sur elle et l’auraient bousculée avant de lui voler deux bagues, dont son alliance. Ils ont ensuite pris la fuite.

La victime a déposé plainte. Les gendarmes de Saint-Symphorien-d’Ozon sont chargés de l’enquête, ouverte pour vol aggravé par deux circonstances : la violence et le vol sur personne vulnérable. Les trois mis en cause sont recherchés.