Paul-Maurice Morel, associé des Maisons Bocuse, rachète Les Bateaux Lyonnais

Paul-Maurice Morel, directeur général associé des Maisons Bocuse et co-fondateur de C-Gastronomie, rachète Les Bateaux Lyonnais. L'entreprise, qui exploite six bateaux de croisière-restaurants à Lyon, pèse 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte 49 collaborateurs.

L'opération consolide un lien déjà établi entre les deux groupes : C-Gastronomie assurait déjà, à la demande du groupe Lavorel, les prestations traiteur lors d'événements organisés à bord des bateaux. Jean-Claude Lavorel se dit "très heureux que Les Bateaux Lyonnais poursuivent leur histoire au sein de C-Gastronomie".

Pour Paul-Maurice Morel, cette reprise doit permettre de relier « ses grands lieux, ses savoir-faire et ses expériences pour renforcer son attractivité face aux grandes destinations européennes ». Il ajoute : "Cette reprise nous permettra de proposer à nos clients une expérience locale plus complète, alliant gastronomie, patrimoine et art de vivre".

L'acquisition s'inscrit dans une stratégie de diversification du groupe Bocuse, qui compte déjà des traiteurs, des boutiques, des épiceries et un magazine, dans l'objectif d'assurer la pérennité de la marque centenaire.