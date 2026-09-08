Economie

Paul-Maurice Morel, associé des Maisons Bocuse, rachète Les Bateaux Lyonnais

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Paul-Maurice Morel, associé des Maisons Bocuse, rachète Les Bateaux Lyonnais
Les bateaux Lyonnais

C-Gastronomie, l'entité traiteur du groupe Bocuse, reprend l'entreprise de croisières-restaurants, qui réalise 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une opération qui prolonge un partenariat déjà existant avec le groupe Lavorel.

Paul-Maurice Morel, directeur général associé des Maisons Bocuse et co-fondateur de C-Gastronomie, rachète Les Bateaux Lyonnais. L'entreprise, qui exploite six bateaux de croisière-restaurants à Lyon, pèse 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte 49 collaborateurs.

L'opération consolide un lien déjà établi entre les deux groupes : C-Gastronomie assurait déjà, à la demande du groupe Lavorel, les prestations traiteur lors d'événements organisés à bord des bateaux. Jean-Claude Lavorel se dit "très heureux que Les Bateaux Lyonnais poursuivent leur histoire au sein de C-Gastronomie".

Pour Paul-Maurice Morel, cette reprise doit permettre de relier « ses grands lieux, ses savoir-faire et ses expériences pour renforcer son attractivité face aux grandes destinations européennes ». Il ajoute : "Cette reprise nous permettra de proposer à nos clients une expérience locale plus complète, alliant gastronomie, patrimoine et art de vivre".

L'acquisition s'inscrit dans une stratégie de diversification du groupe Bocuse, qui compte déjà des traiteurs, des boutiques, des épiceries et un magazine, dans l'objectif d'assurer la pérennité de la marque centenaire.

Tags :

Paul-Maurice Borel

Les Bateaux Lyonnais

C-Gastronomie

Maisons Bocuse

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 08/09/2026 à 08:42

C'était déjà cher les repas sur ces bateaux (forfait) mais là ça va devenir inabordable s'il met du Bocuse...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.