Beaujolais : ivre pendant les vendanges, il frappe un gendarme et retourne en prison

Une soirée de vendanges a conduit un homme de 32 ans directement devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône.
Le 27 août, à Vaux-en-Beaujolais, les gendarmes ont été appelés pour maîtriser ce travailleur fortement alcoolisé, alors retenu au sol par un autre vendangeur.
Lors de son interpellation, il s’est vivement débattu, a refusé de se soumettre à l’éthylotest et multiplié les insultes et menaces contre les militaires. Son comportement s’est poursuivi pendant son transport puis à la brigade, où il a porté un coup au thorax à un gendarme.
Le lendemain, l’homme a reconnu les outrages, les insultes et la rébellion, expliquant avoir consommé de la bière et de la vodka.
Il était également poursuivi pour avoir menacé un autre vendangeur avec un couteau, mais a été relaxé sur ce volet, faute d’éléments suffisants.
Le prévenu avait déjà été condamné le 30 juin à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis, pour violences conjugales. Il attendait alors la mise en place d’un bracelet électronique.
Le tribunal caladois l’a condamné à huit mois de prison avec maintien en détention et a révoqué six mois de son précédent sursis.
Le racisme anti blanc, n'existe pas? comme a Crépol, c'est ça?🤔Signaler Répondre
on parle d'un type déjà condamné pour avoir cogné sa femme...Signaler Répondre
on parle donc d'un récidiviste.
mais comme tu penses que c'est un blanc, tu prends sa défense.
pathétique
Encore un irrécupérable , qui ne changera pas après la prison !Signaler Répondre
L'alcool est une addiction, une drogue, une maladie. Tu commençes par un verre et tu bois la bouteille!Signaler Répondre
Je vous conseille le reportage de Christophe Tison, journaliste et écrivain pour comprendre
Pour une fois à Villefranche ce n'est pas la bière et la vodka qui sont responsables.Signaler Répondre
Mais cela ne va pas durer
Que sais-tu de ce viticulteur que tu accuses de tous les crimes ?Signaler Répondre
De quoi parles-tu ? On parle d'un type bourré qui fait des siennes.
Es-tu allé àl'école ? Tu pourrais faire un minimum, si tu es nul en othographe, passons mais la ponctuation ! C'est illisible, tout est mélangé.
Ne mélange pas l'alcoll à tes drogues. Je ne bois pas mais tes drogues restent des drogues, l'alcool bu très raisonnablement n'en est pas une une.Signaler Répondre
Si les gens sont inapables de se limiter, de se raisonner, qu'ils ne boivent pas.
Des gendarmes qui n’ont Plus a rien à voir avec ceux d’Autrefois ! Aujourd’hui les FDO sont à l’image de la population , des générations fêlés , LGBT, mal élevés, qui se cachent derrière un uniforme qui ne représente plus les valeurs d’avant ..Signaler Répondre
C’est vrai..juste une manipulation bien orchestrée par tu wai qui!!!Signaler Répondre
merah pratiquait la taqyia est consommé de l'alcoolSignaler Répondre
Regardez Mohamed Mérah, pas une goutte d'alcool...Signaler Répondre
Moi je ne vais plus travailler dans les vignes , trop dangereux, on y trouve des tireurs, des chasseurs, des influenceuses, des migrants, et tout ca pour ramasser un produit dont plus personne ne veut car ils ont été remplacés par les stupéfiants. Pathétique !!Signaler Répondre
Il est peut-être né de parents belge et russe, qui sait ...?🤔Signaler Répondre
C'est toutes les années dans le beaujolpif, faites gaffe si vous roulez dans le coin de ne pas en écraser un qui divague sur la route ;-)Signaler Répondre
Sans ponctuation, ma compréhension s est arrêtée a la troisième ligne.Signaler Répondre
Un effort petit révolutionnaire......
Et oui, ils l ont bien compris en Iran et Afghanistan......ils respirent la joie de vivre, le respect des femmes, la création artistique, la lumière culturelle et intellectuelle.,..Signaler Répondre
Pas un singe ni un porc dans les rues, ils sont saufs.....
Ce n'est pas un fait isolé. Avec la dégradation de la situation, les gens sont sur les nerfs. La violence monte...Signaler Répondre
il faut penser a remplacer les piles de ton sonotone .Signaler Répondre
Il va récolter ce qu'il a semé !Signaler Répondre
L'imam Rachid Abou Houdeyfa nous l'avait bien dit lui aussi ! Il en va de même pour la musique, exception faite pour ceux souhaitant finir transformés en singes, ou en porcs.Signaler Répondre
pkoi que pour les jeunes gens il faut le dire claire et net et STOP 🛑 A L HYPOCRISIE L ALCOOL EST UNE DROGUE ELLE TUE AU MÊME TITRE QUE LES AUTRES DROGUES ET COUTE CHER À NOTRE SYSTÈME DE SANTE STOP ALCOOL SUR TOUT LE TERRITOIRESignaler Répondre
Le métro B était en panne ce matin, mais est ce dû au nouvel exécutif du sytral, pas d'article a ce sujet sur LM.. bizarreSignaler Répondre
Les 2 premiers mots du titre, un gros pléonasme ;-)Signaler Répondre
Jeunes gens, dites non à l'alcool. Une substance néfaste pour la santé, à éviter à tout prix.Signaler Répondre
effectivement, quelle faute de goût et aucune reconnaissance vis a vis de son employeur.Signaler Répondre
c est claire que c est la faute a LFI 😁😁😁quand je lis des commentaires sur certains articles lfi les musulmans la gauche bande de nazeSignaler Répondre
bien sûr cette ne sera pas relié par cnews et jdd et fdesouche et valeurs actuelles depuis le début des vendanges en attente des problèmes et des accidents sur le lieu de travail est ce que l’inspection de travail fait des visites est ce que le droit de travail est respecté le milieu agricole fait une exception car peut être la plupart des main-d’œuvre sans des étrangers les agriculteurs recevant des milliard de subventions la moindre des choses essayer de respecter le code du travailSignaler Répondre
Une très bonne cuvée 2026?Signaler Répondre
Ivre a la bière et a la vodka en pays beaujolais, pendant les vendanges🤣🤣🤣🤣même pas en consommation locale.....Signaler Répondre