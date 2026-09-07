Judiciaire

Beaujolais : ivre pendant les vendanges, il frappe un gendarme et retourne en prison

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Beaujolais : ivre pendant les vendanges, il frappe un gendarme et retourne en prison

Un vendangeur de 32 ans a été condamné à huit mois de prison après une intervention mouvementée à Vaux-en-Beaujolais. Déjà condamné en juin pour violences conjugales, il a aussi subi la révocation de six mois de sursis.

Une soirée de vendanges a conduit un homme de 32 ans directement devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône.

Le 27 août, à Vaux-en-Beaujolais, les gendarmes ont été appelés pour maîtriser ce travailleur fortement alcoolisé, alors retenu au sol par un autre vendangeur.

Lors de son interpellation, il s’est vivement débattu, a refusé de se soumettre à l’éthylotest et multiplié les insultes et menaces contre les militaires. Son comportement s’est poursuivi pendant son transport puis à la brigade, où il a porté un coup au thorax à un gendarme.

Le lendemain, l’homme a reconnu les outrages, les insultes et la rébellion, expliquant avoir consommé de la bière et de la vodka.

Il était également poursuivi pour avoir menacé un autre vendangeur avec un couteau, mais a été relaxé sur ce volet, faute d’éléments suffisants.

Le prévenu avait déjà été condamné le 30 juin à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis, pour violences conjugales. Il attendait alors la mise en place d’un bracelet électronique.

Le tribunal caladois l’a condamné à huit mois de prison avec maintien en détention et a révoqué six mois de son précédent sursis.

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beaujolais

28 commentaires
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baw le 07/09/2026 à 13:33
l'alcool est une drogue a écrit le 07/09/2026 à 13h01

on parle d'un type déjà condamné pour avoir cogné sa femme...
on parle donc d'un récidiviste.

mais comme tu penses que c'est un blanc, tu prends sa défense.
pathétique

Le racisme anti blanc, n'existe pas? comme a Crépol, c'est ça?🤔

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l'alcool est une drogue le 07/09/2026 à 13:01
Jacques20 a écrit le 07/09/2026 à 12h25

Que sais-tu de ce viticulteur que tu accuses de tous les crimes ?
De quoi parles-tu ? On parle d'un type bourré qui fait des siennes.
Es-tu allé àl'école ? Tu pourrais faire un minimum, si tu es nul en othographe, passons mais la ponctuation ! C'est illisible, tout est mélangé.

on parle d'un type déjà condamné pour avoir cogné sa femme...
on parle donc d'un récidiviste.

mais comme tu penses que c'est un blanc, tu prends sa défense.
pathétique

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et encore un le 07/09/2026 à 12:56

Encore un irrécupérable , qui ne changera pas après la prison !

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ladict le 07/09/2026 à 12:49
Jacques20 a écrit le 07/09/2026 à 12h21

Ne mélange pas l'alcoll à tes drogues. Je ne bois pas mais tes drogues restent des drogues, l'alcool bu très raisonnablement n'en est pas une une.
Si les gens sont inapables de se limiter, de se raisonner, qu'ils ne boivent pas.

L'alcool est une addiction, une drogue, une maladie. Tu commençes par un verre et tu bois la bouteille!
Je vous conseille le reportage de Christophe Tison, journaliste et écrivain pour comprendre

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Rlb le 07/09/2026 à 12:38

Pour une fois à Villefranche ce n'est pas la bière et la vodka qui sont responsables.
Mais cela ne va pas durer

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Jacques20 le 07/09/2026 à 12:25
toujours les memes sans surprises a écrit le 07/09/2026 à 08h30

bien sûr cette ne sera pas relié par cnews et jdd et fdesouche et valeurs actuelles depuis le début des vendanges en attente des problèmes et des accidents sur le lieu de travail est ce que l’inspection de travail fait des visites est ce que le droit de travail est respecté le milieu agricole fait une exception car peut être la plupart des main-d’œuvre sans des étrangers les agriculteurs recevant des milliard de subventions la moindre des choses essayer de respecter le code du travail

Que sais-tu de ce viticulteur que tu accuses de tous les crimes ?
De quoi parles-tu ? On parle d'un type bourré qui fait des siennes.
Es-tu allé àl'école ? Tu pourrais faire un minimum, si tu es nul en othographe, passons mais la ponctuation ! C'est illisible, tout est mélangé.

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Jacques20 le 07/09/2026 à 12:21
kourross a écrit le 07/09/2026 à 10h34

pkoi que pour les jeunes gens il faut le dire claire et net et STOP 🛑 A L HYPOCRISIE L ALCOOL EST UNE DROGUE ELLE TUE AU MÊME TITRE QUE LES AUTRES DROGUES ET COUTE CHER À NOTRE SYSTÈME DE SANTE STOP ALCOOL SUR TOUT LE TERRITOIRE

Ne mélange pas l'alcoll à tes drogues. Je ne bois pas mais tes drogues restent des drogues, l'alcool bu très raisonnablement n'en est pas une une.
Si les gens sont inapables de se limiter, de se raisonner, qu'ils ne boivent pas.

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Vent d’Ange . le 07/09/2026 à 12:20

Des gendarmes qui n’ont Plus a rien à voir avec ceux d’Autrefois ! Aujourd’hui les FDO sont à l’image de la population , des générations fêlés , LGBT, mal élevés, qui se cachent derrière un uniforme qui ne représente plus les valeurs d’avant ..

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Vouii le 07/09/2026 à 12:12
Calagwer a écrit le 07/09/2026 à 12h03

Regardez Mohamed Mérah, pas une goutte d'alcool...

C’est vrai..juste une manipulation bien orchestrée par tu wai qui!!!

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faux le 07/09/2026 à 12:12
Calagwer a écrit le 07/09/2026 à 12h03

Regardez Mohamed Mérah, pas une goutte d'alcool...

merah pratiquait la taqyia est consommé de l'alcool

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Calagwer le 07/09/2026 à 12:03
kourross a écrit le 07/09/2026 à 10h34

pkoi que pour les jeunes gens il faut le dire claire et net et STOP 🛑 A L HYPOCRISIE L ALCOOL EST UNE DROGUE ELLE TUE AU MÊME TITRE QUE LES AUTRES DROGUES ET COUTE CHER À NOTRE SYSTÈME DE SANTE STOP ALCOOL SUR TOUT LE TERRITOIRE

Regardez Mohamed Mérah, pas une goutte d'alcool...

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Libriste Sentdufion le 07/09/2026 à 12:03

Moi je ne vais plus travailler dans les vignes , trop dangereux, on y trouve des tireurs, des chasseurs, des influenceuses, des migrants, et tout ca pour ramasser un produit dont plus personne ne veut car ils ont été remplacés par les stupéfiants. Pathétique !!

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Gabin69 le 07/09/2026 à 11:55
Consommons local... a écrit le 07/09/2026 à 08h16

Ivre a la bière et a la vodka en pays beaujolais, pendant les vendanges🤣🤣🤣🤣même pas en consommation locale.....

Il est peut-être né de parents belge et russe, qui sait ...?🤔

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Ex Précisions le 07/09/2026 à 11:49
Psb 1846 a écrit le 07/09/2026 à 11h08

Ce n'est pas un fait isolé. Avec la dégradation de la situation, les gens sont sur les nerfs. La violence monte...

C'est toutes les années dans le beaujolpif, faites gaffe si vous roulez dans le coin de ne pas en écraser un qui divague sur la route ;-)

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Trop mal aux yeux....... le 07/09/2026 à 11:34
toujours les memes sans surprises a écrit le 07/09/2026 à 08h30

bien sûr cette ne sera pas relié par cnews et jdd et fdesouche et valeurs actuelles depuis le début des vendanges en attente des problèmes et des accidents sur le lieu de travail est ce que l’inspection de travail fait des visites est ce que le droit de travail est respecté le milieu agricole fait une exception car peut être la plupart des main-d’œuvre sans des étrangers les agriculteurs recevant des milliard de subventions la moindre des choses essayer de respecter le code du travail

Sans ponctuation, ma compréhension s est arrêtée a la troisième ligne.
Un effort petit révolutionnaire......

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La blague du jour.... le 07/09/2026 à 11:31
NopasaranpendantmesRTT a écrit le 07/09/2026 à 10h42

L'imam Rachid Abou Houdeyfa nous l'avait bien dit lui aussi ! Il en va de même pour la musique, exception faite pour ceux souhaitant finir transformés en singes, ou en porcs.

Et oui, ils l ont bien compris en Iran et Afghanistan......ils respirent la joie de vivre, le respect des femmes, la création artistique, la lumière culturelle et intellectuelle.,..
Pas un singe ni un porc dans les rues, ils sont saufs.....

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Psb 1846 le 07/09/2026 à 11:08

Ce n'est pas un fait isolé. Avec la dégradation de la situation, les gens sont sur les nerfs. La violence monte...

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Autrement le 07/09/2026 à 11:03
kourross a écrit le 07/09/2026 à 10h34

pkoi que pour les jeunes gens il faut le dire claire et net et STOP 🛑 A L HYPOCRISIE L ALCOOL EST UNE DROGUE ELLE TUE AU MÊME TITRE QUE LES AUTRES DROGUES ET COUTE CHER À NOTRE SYSTÈME DE SANTE STOP ALCOOL SUR TOUT LE TERRITOIRE

il faut penser a remplacer les piles de ton sonotone .

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Kiss Kiss le 07/09/2026 à 10:52

Il va récolter ce qu'il a semé !

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NopasaranpendantmesRTT le 07/09/2026 à 10:42
Dry Life a écrit le 07/09/2026 à 08h54

Jeunes gens, dites non à l'alcool. Une substance néfaste pour la santé, à éviter à tout prix.

L'imam Rachid Abou Houdeyfa nous l'avait bien dit lui aussi ! Il en va de même pour la musique, exception faite pour ceux souhaitant finir transformés en singes, ou en porcs.

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kourross le 07/09/2026 à 10:34
Dry Life a écrit le 07/09/2026 à 08h54

Jeunes gens, dites non à l'alcool. Une substance néfaste pour la santé, à éviter à tout prix.

pkoi que pour les jeunes gens il faut le dire claire et net et STOP 🛑 A L HYPOCRISIE L ALCOOL EST UNE DROGUE ELLE TUE AU MÊME TITRE QUE LES AUTRES DROGUES ET COUTE CHER À NOTRE SYSTÈME DE SANTE STOP ALCOOL SUR TOUT LE TERRITOIRE

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Deux poids deux mesures le 07/09/2026 à 10:16
Dry Life a écrit le 07/09/2026 à 08h54

Jeunes gens, dites non à l'alcool. Une substance néfaste pour la santé, à éviter à tout prix.

Le métro B était en panne ce matin, mais est ce dû au nouvel exécutif du sytral, pas d'article a ce sujet sur LM.. bizarre

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Ex Précisions le 07/09/2026 à 09:35

Les 2 premiers mots du titre, un gros pléonasme ;-)

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Dry Life le 07/09/2026 à 08:54

Jeunes gens, dites non à l'alcool. Une substance néfaste pour la santé, à éviter à tout prix.

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Catalan le 07/09/2026 à 08:48
Consommons local... a écrit le 07/09/2026 à 08h16

Ivre a la bière et a la vodka en pays beaujolais, pendant les vendanges🤣🤣🤣🤣même pas en consommation locale.....

effectivement, quelle faute de goût et aucune reconnaissance vis a vis de son employeur.

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kourross le 07/09/2026 à 08:32

c est claire que c est la faute a LFI 😁😁😁quand je lis des commentaires sur certains articles lfi les musulmans la gauche bande de naze

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toujours les memes sans surprises le 07/09/2026 à 08:30

bien sûr cette ne sera pas relié par cnews et jdd et fdesouche et valeurs actuelles depuis le début des vendanges en attente des problèmes et des accidents sur le lieu de travail est ce que l’inspection de travail fait des visites est ce que le droit de travail est respecté le milieu agricole fait une exception car peut être la plupart des main-d’œuvre sans des étrangers les agriculteurs recevant des milliard de subventions la moindre des choses essayer de respecter le code du travail

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91Dolores83 le 07/09/2026 à 08:17

Une très bonne cuvée 2026?

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Consommons local... le 07/09/2026 à 08:16

Ivre a la bière et a la vodka en pays beaujolais, pendant les vendanges🤣🤣🤣🤣même pas en consommation locale.....

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