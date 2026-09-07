Beaujolais : ivre pendant les vendanges, il frappe un gendarme et retourne en prison

Une soirée de vendanges a conduit un homme de 32 ans directement devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône.

Le 27 août, à Vaux-en-Beaujolais, les gendarmes ont été appelés pour maîtriser ce travailleur fortement alcoolisé, alors retenu au sol par un autre vendangeur.

Lors de son interpellation, il s’est vivement débattu, a refusé de se soumettre à l’éthylotest et multiplié les insultes et menaces contre les militaires. Son comportement s’est poursuivi pendant son transport puis à la brigade, où il a porté un coup au thorax à un gendarme.

Le lendemain, l’homme a reconnu les outrages, les insultes et la rébellion, expliquant avoir consommé de la bière et de la vodka.

Il était également poursuivi pour avoir menacé un autre vendangeur avec un couteau, mais a été relaxé sur ce volet, faute d’éléments suffisants.

Le prévenu avait déjà été condamné le 30 juin à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis, pour violences conjugales. Il attendait alors la mise en place d’un bracelet électronique.

Le tribunal caladois l’a condamné à huit mois de prison avec maintien en détention et a révoqué six mois de son précédent sursis.