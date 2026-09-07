Faits Divers

Rhône : roué de coups dans un supermarché après un différend sur le prix des légumes

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Rhône : roué de coups dans un supermarché après un différend sur le prix des légumes

Un client de 49 ans a été violemment agressé dans un supermarché de Thizy-les-Bourgs alors qu’il contestait le prix facturé pour des tomates et des poivrons. Blessé au crâne et au visage, il a obtenu cinq jours d’ITT.

La scène, filmée par les caméras de vidéosurveillance du magasin, a été projetée devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône.

Cinq jours plus tôt, un client de 49 ans discutait avec une caissière après avoir constaté, selon lui, que des tomates et des poivrons lui avaient été facturés plusieurs fois.

Après quelques échanges, un autre client a porté plusieurs coups au visage du quadragénaire, qui est tombé au sol. Une accalmie d’environ une minute a suivi avant une nouvelle série de coups.

La victime a été retrouvée le crâne en sang.

Traumatisme crânien et perte d’audition

Transporté à l’hôpital, l’homme souffrait notamment d’un traumatisme crânien, de plusieurs blessures au visage et d’une hémorragie à l’oreille gauche. Quatre points de suture ont été nécessaires.

À l’audience, il a expliqué ne plus entendre de cette oreille et être dans l’incapacité de reprendre son travail de conducteur de bus.

Le tribunal a condamné le client violent à 800 euros d’amende, dont 600 euros avec sursis. Il devra également indemniser la victime, le montant devant être fixé lors d’une audience sur intérêts civils le 13 novembre.

28 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Prétexte le 07/09/2026 à 13:52

Ça c'est peut-être le prétexte, le tribunal s'est uniquement basé sur les images et pas les "échanges" verbaux...

Signaler Répondre
avatar
pas de surf le 07/09/2026 à 13:38
papyrebel a écrit le 07/09/2026 à 12h58

Qui est le client violent ? Pas de nom , pas de classement politique ...Pas de vagues ?

un électeur du RN
mais chut LM ne veut pas faire de vague ou vous allez publier mon cette fois?

Signaler Répondre
avatar
et encore le 07/09/2026 à 12:59

Oui encore une condamnation à la c... !

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 07/09/2026 à 12:58

Qui est le client violent ? Pas de nom , pas de classement politique ...Pas de vagues ?

Signaler Répondre
avatar
Esther le 07/09/2026 à 12:25
En toute impunité a écrit le 07/09/2026 à 11h22

Deux cent euros, c’est désormais le prix fixé par la justice pour avoir le droit de lyncher quelqu’un qui ne plait pas...

En effet, c'est incroyable ! La violence est autorisée pour 200 euros.

Signaler Répondre
avatar
Société satanique française. le 07/09/2026 à 12:14

Une population Française déjantée qui ne Supporte Plus au quotidien !!

Signaler Répondre
avatar
Thizizi le 07/09/2026 à 12:12

Ah oui on est vraiment sur une libération des actes à Thizy depuis le nouveau maire ED élu ..

Mais que fait il pour assurer la protection de sa commune

Signaler Répondre
avatar
Psychothérapies de groupe le 07/09/2026 à 12:01
tedydmontreal a écrit le 07/09/2026 à 11h30

pour être respecté il faut être respectable

En fait non ! Même les plus respectables se retrouvent avec les pattes coincées dans les pièges tendus.

Signaler Répondre
avatar
tedydmontreal le 07/09/2026 à 11:30
Psychothérapies de groupe a écrit le 07/09/2026 à 08h16

Sûrement un manque de respect flagrant de part de l'un des deux protagonistes...Ne jamais rajouter de l'huile sur le feu dans les situations tendues.

pour être respecté il faut être respectable

Signaler Répondre
avatar
En toute impunité le 07/09/2026 à 11:22

Deux cent euros, c’est désormais le prix fixé par la justice pour avoir le droit de lyncher quelqu’un qui ne plait pas...

Signaler Répondre
avatar
Syntaxe error le 07/09/2026 à 11:01
Deux cents a écrit le 07/09/2026 à 08h27

Pour 200 euros, vous pouvez tabasser gratuitement quelqu'un. Après certains diront que la France est une "dictature". Je dirais plutôt une vaste jungle.

"Pour 200 euros, vous pouvez tabasser gratuitement quelqu'un."
...Dire pourquoi c est drôle?

Signaler Répondre
avatar
Cindy le 07/09/2026 à 10:42
Des altercations de plus en plus fréquentes... a écrit le 07/09/2026 à 10h18

A savoir ce qui s'est passé avant lors de l'altercation de ce conducteur de bus et un autre client, bien que je me demande pourquoi contester le prix des tomates et poivrons alors que c'est affiché en magasin...
L'an dernier en attendant le bus en face de la pâtisserie le Lalibela à Jean Macé, avec une passagère attendant le bus aussi, on a assisté à une altercation d'un conducteur de bus avec cette pâtisserie...
On se demande de qui vient les tords?

Facturé plusieurs fois…

Signaler Répondre
avatar
Des altercations de plus en plus fréquentes... le 07/09/2026 à 10:18

A savoir ce qui s'est passé avant lors de l'altercation de ce conducteur de bus et un autre client, bien que je me demande pourquoi contester le prix des tomates et poivrons alors que c'est affiché en magasin...
L'an dernier en attendant le bus en face de la pâtisserie le Lalibela à Jean Macé, avec une passagère attendant le bus aussi, on a assisté à une altercation d'un conducteur de bus avec cette pâtisserie...
On se demande de qui vient les tords?

Signaler Répondre
avatar
Incroyable le 07/09/2026 à 09:53

600 euros avec sursis ?

Signaler Répondre
avatar
Le graingalet... le 07/09/2026 à 09:52

De plus en plus récurrent, je ne sais pas si ce sont ceux qui ont chopé des vilaines manies qui les rapportent de vacances à la rentrée, j'ai rencontré ce mauvais genre de personnage au Franprix vers Grange Blanche le 24 août, un type genre grand graingalet comme Ramzy, voulait gratter tout le monde et voulait qu'on se cotise pour qu'on lui paie ses courses... Moi je n'avais pas de l'argent liquide, après avoir fait le tour des gens autour de la caisse, il demande à son pote qui lui répond qu'il ne peut pas tout donner et que dans une certaine limite avec sa car, le graingalet traite alors tout le monde de radin! Il y'en a qui ont trop le culot !

Signaler Répondre
avatar
Bizarre le 07/09/2026 à 09:50

Tout n'est pas relaté dans cette affaire.

Signaler Répondre
avatar
josette le 07/09/2026 à 09:43

Maintenant on va pouvoir tuer gratis, belle justice si on faisait pareil au juge hein

Signaler Répondre
avatar
lauremelodye le 07/09/2026 à 09:43
mazipoumo a écrit le 07/09/2026 à 08h26

L'amende n'est pas chère mais elle ne revient pas à la victime contrairement aux indemnisations qui peuvent être hautes.

non l'amende va au trésor public

La décision sur l'action civile c'est à dire les dommages et intérêts, et autres indemnisations sera fixé lors d'une audience SUR INTERETS CIVILS ( comme souvent dans les procédures pénales )
A noter que les audiences sur intérêts civils intéressent très peu les journalistes qui n'en parlent jamais , car ce n'est pas du "sensationnel",

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/09/2026 à 09:39
Légumes attack a écrit le 07/09/2026 à 08h25

Je me suis toujours méfié des "5 fruits et légumes par jour". Je savais bien que c'était un complot du nouvel ordre mondial pour déclencher une guerre civile.
C'est pour ça que j'ai arrêté depuis bien longtemps d'en manger.

Entièrement d'accord ;-)
Vive la viande, les féculents et le sucre, il n'y a que ça de bon !

Signaler Répondre
avatar
mdr le 07/09/2026 à 08:47
Approuvé a écrit le 07/09/2026 à 08h22

les parents d'aujourd'hui sont de plus en plus des ados attardés

entièrement d accord ! des chats ne font pas des chiens

Signaler Répondre
avatar
Merveilleux le 07/09/2026 à 08:45
Merci a écrit le 07/09/2026 à 06h56

Merci Françoise Dolto pour la génération de dégénérés qu'elle a construite avec ses théories. A force de ne connaître ni contrainte ni frustration, l'apprentissage des contrariétés par l'enfant puis l'ado/jeune adulte n'existe plus dans certains foyers et se traduit en ... violence.
Ajoutez à cela un défaut massif de manque de vocabulaire et la frustration devient violence physique.
Merci Françoise ! Et merci aux parents 68ards !

Quand vous écoutez des émissions d'archives des années 60/70 jusqu'au début des années 80, avec des jeunes adultes qui s'expriment, c'est merveilleux de maturité.

Signaler Répondre
avatar
Deux cents le 07/09/2026 à 08:27

Pour 200 euros, vous pouvez tabasser gratuitement quelqu'un. Après certains diront que la France est une "dictature". Je dirais plutôt une vaste jungle.

Signaler Répondre
avatar
mazipoumo le 07/09/2026 à 08:26
Kassos a écrit le 07/09/2026 à 07h44

"Le tribunal a condamné le client violent à 800 euros d’amende, dont 600 euros avec sursis. Il devra également indemniser la victime, le montant devant être fixé lors d’une audience sur intérêts civils le 13 novembre."
C'est tout ? Donc on peut se payer le fait de casser la tête à un mec qui nous revient pas ? A noter donc.
Sinon, comme d'habitude: le tribunal de Villefranche est une vaste blague.

L'amende n'est pas chère mais elle ne revient pas à la victime contrairement aux indemnisations qui peuvent être hautes.

Signaler Répondre
avatar
Légumes attack le 07/09/2026 à 08:25

Je me suis toujours méfié des "5 fruits et légumes par jour". Je savais bien que c'était un complot du nouvel ordre mondial pour déclencher une guerre civile.
C'est pour ça que j'ai arrêté depuis bien longtemps d'en manger.

Signaler Répondre
avatar
Approuvé le 07/09/2026 à 08:22
Merci a écrit le 07/09/2026 à 06h56

Merci Françoise Dolto pour la génération de dégénérés qu'elle a construite avec ses théories. A force de ne connaître ni contrainte ni frustration, l'apprentissage des contrariétés par l'enfant puis l'ado/jeune adulte n'existe plus dans certains foyers et se traduit en ... violence.
Ajoutez à cela un défaut massif de manque de vocabulaire et la frustration devient violence physique.
Merci Françoise ! Et merci aux parents 68ards !

les parents d'aujourd'hui sont de plus en plus des ados attardés

Signaler Répondre
avatar
Psychothérapies de groupe le 07/09/2026 à 08:16

Sûrement un manque de respect flagrant de part de l'un des deux protagonistes...Ne jamais rajouter de l'huile sur le feu dans les situations tendues.

Signaler Répondre
avatar
Kassos le 07/09/2026 à 07:44

"Le tribunal a condamné le client violent à 800 euros d’amende, dont 600 euros avec sursis. Il devra également indemniser la victime, le montant devant être fixé lors d’une audience sur intérêts civils le 13 novembre."
C'est tout ? Donc on peut se payer le fait de casser la tête à un mec qui nous revient pas ? A noter donc.
Sinon, comme d'habitude: le tribunal de Villefranche est une vaste blague.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 07/09/2026 à 07:28

le tribunal de Villefranche et ses condamnations d une sévérité exceptionnelle.

Signaler Répondre
avatar
tete2poire le 07/09/2026 à 07:12

il voulait des poivrons, il a récolté des marrons.. que faisait donc ce client "justicier" ??

Signaler Répondre
avatar
Merci le 07/09/2026 à 06:56

Merci Françoise Dolto pour la génération de dégénérés qu'elle a construite avec ses théories. A force de ne connaître ni contrainte ni frustration, l'apprentissage des contrariétés par l'enfant puis l'ado/jeune adulte n'existe plus dans certains foyers et se traduit en ... violence.
Ajoutez à cela un défaut massif de manque de vocabulaire et la frustration devient violence physique.
Merci Françoise ! Et merci aux parents 68ards !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.