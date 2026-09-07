Rhône : roué de coups dans un supermarché après un différend sur le prix des légumes

La scène, filmée par les caméras de vidéosurveillance du magasin, a été projetée devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône.

Cinq jours plus tôt, un client de 49 ans discutait avec une caissière après avoir constaté, selon lui, que des tomates et des poivrons lui avaient été facturés plusieurs fois.

Après quelques échanges, un autre client a porté plusieurs coups au visage du quadragénaire, qui est tombé au sol. Une accalmie d’environ une minute a suivi avant une nouvelle série de coups.

La victime a été retrouvée le crâne en sang.

Traumatisme crânien et perte d’audition

Transporté à l’hôpital, l’homme souffrait notamment d’un traumatisme crânien, de plusieurs blessures au visage et d’une hémorragie à l’oreille gauche. Quatre points de suture ont été nécessaires.

À l’audience, il a expliqué ne plus entendre de cette oreille et être dans l’incapacité de reprendre son travail de conducteur de bus.

Le tribunal a condamné le client violent à 800 euros d’amende, dont 600 euros avec sursis. Il devra également indemniser la victime, le montant devant être fixé lors d’une audience sur intérêts civils le 13 novembre.