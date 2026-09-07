Rhône : roué de coups dans un supermarché après un différend sur le prix des légumes

La scène, filmée par les caméras de vidéosurveillance du magasin, a été projetée devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône.
Cinq jours plus tôt, un client de 49 ans discutait avec une caissière après avoir constaté, selon lui, que des tomates et des poivrons lui avaient été facturés plusieurs fois.
Après quelques échanges, un autre client a porté plusieurs coups au visage du quadragénaire, qui est tombé au sol. Une accalmie d’environ une minute a suivi avant une nouvelle série de coups.
La victime a été retrouvée le crâne en sang.
Traumatisme crânien et perte d’audition
Transporté à l’hôpital, l’homme souffrait notamment d’un traumatisme crânien, de plusieurs blessures au visage et d’une hémorragie à l’oreille gauche. Quatre points de suture ont été nécessaires.
À l’audience, il a expliqué ne plus entendre de cette oreille et être dans l’incapacité de reprendre son travail de conducteur de bus.
Le tribunal a condamné le client violent à 800 euros d’amende, dont 600 euros avec sursis. Il devra également indemniser la victime, le montant devant être fixé lors d’une audience sur intérêts civils le 13 novembre.
Ça c'est peut-être le prétexte, le tribunal s'est uniquement basé sur les images et pas les "échanges" verbaux...Signaler Répondre
un électeur du RNSignaler Répondre
mais chut LM ne veut pas faire de vague ou vous allez publier mon cette fois?
Oui encore une condamnation à la c... !Signaler Répondre
Qui est le client violent ? Pas de nom , pas de classement politique ...Pas de vagues ?Signaler Répondre
En effet, c'est incroyable ! La violence est autorisée pour 200 euros.Signaler Répondre
Une population Française déjantée qui ne Supporte Plus au quotidien !!Signaler Répondre
Ah oui on est vraiment sur une libération des actes à Thizy depuis le nouveau maire ED élu ..Signaler Répondre
Mais que fait il pour assurer la protection de sa commune
En fait non ! Même les plus respectables se retrouvent avec les pattes coincées dans les pièges tendus.Signaler Répondre
pour être respecté il faut être respectableSignaler Répondre
Deux cent euros, c’est désormais le prix fixé par la justice pour avoir le droit de lyncher quelqu’un qui ne plait pas...Signaler Répondre
"Pour 200 euros, vous pouvez tabasser gratuitement quelqu'un."Signaler Répondre
...Dire pourquoi c est drôle?
Facturé plusieurs fois…Signaler Répondre
A savoir ce qui s'est passé avant lors de l'altercation de ce conducteur de bus et un autre client, bien que je me demande pourquoi contester le prix des tomates et poivrons alors que c'est affiché en magasin...Signaler Répondre
L'an dernier en attendant le bus en face de la pâtisserie le Lalibela à Jean Macé, avec une passagère attendant le bus aussi, on a assisté à une altercation d'un conducteur de bus avec cette pâtisserie...
On se demande de qui vient les tords?
600 euros avec sursis ?Signaler Répondre
De plus en plus récurrent, je ne sais pas si ce sont ceux qui ont chopé des vilaines manies qui les rapportent de vacances à la rentrée, j'ai rencontré ce mauvais genre de personnage au Franprix vers Grange Blanche le 24 août, un type genre grand graingalet comme Ramzy, voulait gratter tout le monde et voulait qu'on se cotise pour qu'on lui paie ses courses... Moi je n'avais pas de l'argent liquide, après avoir fait le tour des gens autour de la caisse, il demande à son pote qui lui répond qu'il ne peut pas tout donner et que dans une certaine limite avec sa car, le graingalet traite alors tout le monde de radin! Il y'en a qui ont trop le culot !Signaler Répondre
Tout n'est pas relaté dans cette affaire.Signaler Répondre
Maintenant on va pouvoir tuer gratis, belle justice si on faisait pareil au juge heinSignaler Répondre
non l'amende va au trésor publicSignaler Répondre
La décision sur l'action civile c'est à dire les dommages et intérêts, et autres indemnisations sera fixé lors d'une audience SUR INTERETS CIVILS ( comme souvent dans les procédures pénales )
A noter que les audiences sur intérêts civils intéressent très peu les journalistes qui n'en parlent jamais , car ce n'est pas du "sensationnel",
Entièrement d'accord ;-)Signaler Répondre
Vive la viande, les féculents et le sucre, il n'y a que ça de bon !
entièrement d accord ! des chats ne font pas des chiensSignaler Répondre
Quand vous écoutez des émissions d'archives des années 60/70 jusqu'au début des années 80, avec des jeunes adultes qui s'expriment, c'est merveilleux de maturité.Signaler Répondre
Pour 200 euros, vous pouvez tabasser gratuitement quelqu'un. Après certains diront que la France est une "dictature". Je dirais plutôt une vaste jungle.Signaler Répondre
L'amende n'est pas chère mais elle ne revient pas à la victime contrairement aux indemnisations qui peuvent être hautes.Signaler Répondre
Je me suis toujours méfié des "5 fruits et légumes par jour". Je savais bien que c'était un complot du nouvel ordre mondial pour déclencher une guerre civile.Signaler Répondre
C'est pour ça que j'ai arrêté depuis bien longtemps d'en manger.
les parents d'aujourd'hui sont de plus en plus des ados attardésSignaler Répondre
Sûrement un manque de respect flagrant de part de l'un des deux protagonistes...Ne jamais rajouter de l'huile sur le feu dans les situations tendues.Signaler Répondre
"Le tribunal a condamné le client violent à 800 euros d’amende, dont 600 euros avec sursis. Il devra également indemniser la victime, le montant devant être fixé lors d’une audience sur intérêts civils le 13 novembre."Signaler Répondre
C'est tout ? Donc on peut se payer le fait de casser la tête à un mec qui nous revient pas ? A noter donc.
Sinon, comme d'habitude: le tribunal de Villefranche est une vaste blague.
le tribunal de Villefranche et ses condamnations d une sévérité exceptionnelle.Signaler Répondre
il voulait des poivrons, il a récolté des marrons.. que faisait donc ce client "justicier" ??Signaler Répondre
Merci Françoise Dolto pour la génération de dégénérés qu'elle a construite avec ses théories. A force de ne connaître ni contrainte ni frustration, l'apprentissage des contrariétés par l'enfant puis l'ado/jeune adulte n'existe plus dans certains foyers et se traduit en ... violence.Signaler Répondre
Ajoutez à cela un défaut massif de manque de vocabulaire et la frustration devient violence physique.
Merci Françoise ! Et merci aux parents 68ards !