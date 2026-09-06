Rodéos urbains et incendies à Fontaines-sur-Saône : un homme condamné à 18 mois de prison

Une semaine après les faits, la justice a tranché. Un homme poursuivi après plusieurs incendies volontaires commis à Fontaines-sur-Saône a été condamné jeudi 3 septembre par le tribunal judiciaire.

Les faits remontent à la nuit du 27 au 28 août. Dans un contexte de rodéos urbains à moto et après une première interpellation, deux véhicules et trois poubelles avaient été incendiés dans un quartier du centre de la commune.

Selon les gendarmes, les incendies avaient été commis entre minuit et 6h du matin.

Des pompiers pris à partie et des riverains menacés

Au cours de cette même nuit, des incivilités auraient également été commises à l’encontre des sapeurs-pompiers intervenus sur place. Des menaces auraient par ailleurs été proférées contre des riverains.

Les investigations menées par les gendarmes ont ensuite permis d’identifier un suspect.

L’homme a été interpellé le 2 septembre puis placé en garde à vue. À l’issue de celle-ci, il a été déféré en vue d’une comparution immédiate devant le tribunal judiciaire le lendemain.

Lors de l’audience correctionnelle à Lyon, il a finalement été condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, avec mandat de dépôt.