Fontaines-sur-Saône : le collège Jean-de-Tournes inaugure son nouveau parvis et son budget participatif

L’établissement de Fontaines-sur-Saône, récemment restructuré, bénéficie désormais d’un parvis totalement réaménagé ainsi que d’une cour repensée avec les élèves.

Situé en bordure des quais de Saône, le site souffrait autrefois d’une cohabitation délicate entre voitures, bus et piétons. La Métropole et la commune ont donc créé un vaste parvis piéton de 1200 m2, supprimant l’usage de l’entrée comme stationnement et séparant clairement les flux. L’arrêt de bus a été déplacé à l’est, avec un corridor dédié aux lignes Junior Direct.

L’opération s’est accompagnée d’un travail pédagogique mené avec l’association Pistyles. Cent élèves ont participé à trois ateliers de conception et de plantation, aboutissant à 1000 m2 d’espaces végétalisés et à la plantation de 17 arbres. Coût total de l'opération : 600 000 euros.

Le collège a également été retenu dans le dispositif de budget participatif lancé par la Métropole en 2023. Son projet "Jean Détente Travail", porté par une dizaine d’élèves, a permis d’équiper la cour de nouveaux espaces de convivialité : banquettes, tables duo, assis-debout, transats et jardinières. Le montant engagé par la collectivité est de 31 047 euros.