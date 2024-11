Près de Lyon : le collège Jean de Tournes entièrement rénové

Le collège Jean de Tournes, situé à Fontaines-sur-Saône, a bénéficié d’une rénovation complète pour un investissement de 16,4 millions d’euros. Construit en 1970, cet établissement accueille aujourd’hui 718 élèves.

"C’est un long chantier qui s’achève pour le collège Jean de Tournes, ses élèves et l’ensemble des équipes. Tous vont désormais évoluer dans un environnement exceptionnel, avec une architecture répondant aux enjeux d’éducation et d’inclusion, dans un superbe cadre tourné vers la Saône", a souligné Véronique Moreira, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge des Collèges.

Commencés en 2017, les travaux ont permis d’ajouter une extension de 1 240 m² pour sécuriser l’entrée, réaménager les espaces d’accueil et de vie scolaire, et végétaliser la cour. L’ensemble des locaux, réorganisés sur 3 860 m², a été mis en conformité technique et réglementaire, tandis que des préfabriqués obsolètes ont été démolis. Parmi les nouveautés : une cantine de 619 m², un préau de 300 m², un parking de 50 places et une piste d’athlétisme.

Désormais accessible aux personnes à mobilité réduite, l’établissement poursuit ses actions éducatives, notamment à travers des projets culturels et internationaux, renforçant son rôle au sein de la communauté éducative.

"La rénovation des collèges illustre notre engagement en faveur de la réussite éducative et de la qualité de l’apprentissage. Des espaces bien conçus, lumineux et adaptés améliorent le confort de toutes et tous et contribuent à l’épanouissement des élèves", a déclaré Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.