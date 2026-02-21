Près de Lyon : il vient rendre visite à une amie et reçoit des coups de matraque sur la tête de la part d'un voisin

Lundi soir, le ton est monté dans un immeuble de l'avenue de la Gare à Fontaines-sur-Saône.
L'origine de ce conflit de voisinage est futile : une femme promenait son chien qui, effrayé par l'arrivée d'un scooter, a aboyé et s'est montré menaçant envers l'adolescent qui le conduisait, en l'occurrence le neveu d'un résident.
Alors que la situation dégénérait face à l'agressivité du jeune de 17 ans, un ami de la femme est descendu dans la cour pour tenter d'apaiser les tensions. Mais le neveu, aidé de son oncle, se sont acharnés sur le pauvre hère selon le Progrès, notamment en lui donnant des coups de matraque sur la tête (7 jours d'ITT).
Interpellés par les gendarmes, les deux suspects ont été laissés libres sous contrôle judiciaire à l'issue de leur garde à vue. L'adolescent, résidant dans l'Ain, a désormais l'interdiction de se rendre à Fontaines.
Lyon et son agglomération ... Que des cassos...Signaler Répondre
Certainement une conséquence de l'oisiveté nous dira Macron.Signaler Répondre
Je me demande si maintenant il n'y a pas plus de tarés que de gens normaux...Signaler Répondre
Un pauvre hère ?Signaler Répondre
Fable le loup et le chien. Vos pareils y sont misérables, cancres, hères, et pauvres diables
Le mal être de la jeunesse, qui veut profiter de la vie en virtuel sur internet.Signaler Répondre
Alors lorqu'elle est en extérieur, c'est la jeunesse sauvageonne.
On devine très bien le pédigré de ces violents personnages, et ce n'est pas la gauche cette fois !Signaler Répondre