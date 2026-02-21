Faits Divers

Près de Lyon : il vient rendre visite à une amie et reçoit des coups de matraque sur la tête de la part d'un voisin

Malgré lui, cet homme a été victime de violences le lundi 16 février à Fontaines-sur-Saône. Venu rendre visite à une amie, il a été agressé par un individu pour une histoire entre voisins qui ne le concernait pas.

Lundi soir, le ton est monté dans un immeuble de l'avenue de la Gare à Fontaines-sur-Saône.

L'origine de ce conflit de voisinage est futile : une femme promenait son chien qui, effrayé par l'arrivée d'un scooter, a aboyé et s'est montré menaçant envers l'adolescent qui le conduisait, en l'occurrence le neveu d'un résident.

Alors que la situation dégénérait face à l'agressivité du jeune de 17 ans, un ami de la femme est descendu dans la cour pour tenter d'apaiser les tensions. Mais le neveu, aidé de son oncle, se sont acharnés sur le pauvre hère selon le Progrès, notamment en lui donnant des coups de matraque sur la tête (7 jours d'ITT).

Interpellés par les gendarmes, les deux suspects ont été laissés libres sous contrôle judiciaire à l'issue de leur garde à vue. L'adolescent, résidant dans l'Ain, a désormais l'interdiction de se rendre à Fontaines.

Fontaines-sur-Saône

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
CASSOS STORY.... le 21/02/2026 à 13:41

Lyon et son agglomération ... Que des cassos...

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 21/02/2026 à 13:28

Certainement une conséquence de l'oisiveté nous dira Macron.

Signaler Répondre
avatar
Pays de cinglés le 21/02/2026 à 13:26

Je me demande si maintenant il n'y a pas plus de tarés que de gens normaux...

Signaler Répondre
avatar
1789 le 21/02/2026 à 12:19

Un pauvre hère ?
Fable le loup et le chien. Vos pareils y sont misérables, cancres, hères, et pauvres diables

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 21/02/2026 à 12:12

Le mal être de la jeunesse, qui veut profiter de la vie en virtuel sur internet.
Alors lorqu'elle est en extérieur, c'est la jeunesse sauvageonne.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 21/02/2026 à 10:55

On devine très bien le pédigré de ces violents personnages, et ce n'est pas la gauche cette fois !

Signaler Répondre

