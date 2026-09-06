Incendie au CRA 2 de Lyon : un policier légèrement intoxiqué, Alliance dénonce des conditions de plus en plus dangereuses

Un incendie s’est déclaré samedi vers 18h au sein du CRA 2 de Lyon, provoquant l’intervention des secours et faisant un blessé léger parmi les policiers.
Selon Alliance Police Nationale Auvergne-Rhône-Alpes, un ou plusieurs retenus auraient incendié un matelas après avoir préalablement masqué les caméras du bloc.
Les personnels du service de sécurité incendie auraient rapidement donné l’alerte et commencé à combattre les flammes avec le matériel disponible sur place.
Un policier légèrement intoxiqué
Les sapeurs-pompiers de l’aéroport ainsi que ceux de Saint-Priest sont ensuite intervenus et sont parvenus à circonscrire l’incendie.
Alliance fait état d’un policier légèrement intoxiqué lors de l’événement.
"Un incendie dans un CRA, ce n’est pas une simple dégradation. C’est potentiellement mettre en danger la vie des policiers, des personnels et des autres retenus", insiste l’organisation syndicale.
Au-delà de cet incendie, Alliance dénonce les conditions de travail des agents de la Police aux frontières affectés dans les centres de rétention. Le syndicat affirme que les policiers sont "exposés quotidiennement à des violences et à des comportements toujours plus dangereux" et dénonce un manque de moyens humains ainsi qu’une pression opérationnelle croissante.
"Les CRA ne peuvent pas devenir des zones de non-droit où nos collègues doivent constamment risquer leur intégrité physique", estime Alliance.
L’organisation réclame désormais "plus de moyens, plus de protection, plus de fermeté" et appelle ses adhérents à manifester le 15 septembre, notamment pour réclamer une revalorisation de la prime de risque des policiers, qui n’a pas été augmentée depuis 2019.
Est-ce que vous lui remettait un autre matelas neuf?Signaler Répondre
Il serait très pedagogique que les juges fassent un stage de gardien dans les CRA..Signaler Répondre
Disons ,,,5 jours d affiliés tous les 2 ans?
Cela permettrait d aérer leur intime conviction et leurs certitudes.
Vite régularisons tous ces braves gensSignaler Répondre
Totalement raison, c'est surtout avec nos impôts !!!Signaler Répondre
Normalement il ne devrait plus avoir de stockage retour dans leurs pays d'origine rien à foutre 24h de plus sur le sol.
entre 4 planches ! mouaaaaaSignaler Répondre
Ils ont voulu finir comme au funérarium de Bron.Signaler Répondre
J’aime bien les pompiers , d’ailleurs je donne toujours quand ils vendent leurs calendriers , mais alors là , quelle idée saugrenue et inutile d’éteindre cet incendie , je ne prendrai pas de calendrier en 2027Signaler Répondre
Mais comment font les USA pour expulser les algériens ?Signaler Répondre
Mais quelle m… ce paysSignaler Répondre
Il faudrait non pas une aspersion de petit embouts anti-incendie dans chaque cellule, mais des sorties type pompier qui envoient un jet puissant jusqu'à ce qu'ils en aient sous le menton, et on laisse mijoter une journée comme ça, on verra s'ils recommencent.Signaler Répondre
Dans ces endroits là le personnel et la police doivent se faire respecter, il faut bien que ces gens comprennent qu'il faudra bien prendre l'avion un jour où l'autre, le plus tôt serait le mieux et s'ils sont violent pas de cadeau des tartines de phalanges.Signaler Répondre
pour ce genre d individus, retour a la case départ et des leur arrestations, voir condamnation et a partir de la, plus de problèmes en CRASignaler Répondre