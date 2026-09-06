Incendie au CRA 2 de Lyon : un policier légèrement intoxiqué, Alliance dénonce des conditions de plus en plus dangereuses

Un incendie s’est déclaré samedi vers 18h au sein du CRA 2 de Lyon, provoquant l’intervention des secours et faisant un blessé léger parmi les policiers.

Selon Alliance Police Nationale Auvergne-Rhône-Alpes, un ou plusieurs retenus auraient incendié un matelas après avoir préalablement masqué les caméras du bloc.

Les personnels du service de sécurité incendie auraient rapidement donné l’alerte et commencé à combattre les flammes avec le matériel disponible sur place.

Un policier légèrement intoxiqué

Les sapeurs-pompiers de l’aéroport ainsi que ceux de Saint-Priest sont ensuite intervenus et sont parvenus à circonscrire l’incendie.

Alliance fait état d’un policier légèrement intoxiqué lors de l’événement.

"Un incendie dans un CRA, ce n’est pas une simple dégradation. C’est potentiellement mettre en danger la vie des policiers, des personnels et des autres retenus", insiste l’organisation syndicale.

Au-delà de cet incendie, Alliance dénonce les conditions de travail des agents de la Police aux frontières affectés dans les centres de rétention. Le syndicat affirme que les policiers sont "exposés quotidiennement à des violences et à des comportements toujours plus dangereux" et dénonce un manque de moyens humains ainsi qu’une pression opérationnelle croissante.

"Les CRA ne peuvent pas devenir des zones de non-droit où nos collègues doivent constamment risquer leur intégrité physique", estime Alliance.

L’organisation réclame désormais "plus de moyens, plus de protection, plus de fermeté" et appelle ses adhérents à manifester le 15 septembre, notamment pour réclamer une revalorisation de la prime de risque des policiers, qui n’a pas été augmentée depuis 2019.