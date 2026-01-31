Pourquoi policiers et citoyens sont appelés à descendre dans la rue à Lyon ce samedi

Dans son appel à la mobilisation pour dénoncer les moyens alloués aux forces de l'ordre, le syndicat dresse un tableau très sombre de la situation sécuritaire dans le département. Selon les chiffres qu’il met en avant, seuls trois des seize principaux indicateurs de la délinquance seraient en baisse, tandis que l’ensemble des autres progresseraient fortement. Les vols violents sans arme enregistreraient une hausse de 66%, plaçant le Rhône parmi les départements les plus touchés après Paris. Les vols dans les véhicules atteindraient un niveau record, tandis que les homicides augmenteraient de 32 % et les tentatives d’homicide de 47%. Le syndicat évoque également une progression persistante des violences sexuelles et des trafics.

Malgré cette situation, Alliance PN estime que les moyens alloués aux forces de police restent insuffisants et inadaptés, dénonçant une répartition jugée inégale des effectifs et des ressources. Une situation qui, selon le syndicat, empêche les policiers "d’assurer la protection des Lyonnaises et des Lyonnais dans des conditions dignes et efficaces".

À travers cette mobilisation, Alliance PN entend élargir le débat au-delà des seuls professionnels de la sécurité. La marche se veut ouverte aux citoyens, élus, policiers, pompiers, associations et commerçants, avec l’objectif affiché de transformer l’inquiétude face à l’insécurité en engagement collectif. "La sécurité n’avance pas seule", insiste le syndicat, appelant à une prise de conscience et à une mobilisation immédiate.

Le rendez-vous est donc fixé ce 31 janvier 2026, au cœur de Lyon, pour une initiative qui s’inscrit dans un contexte local marqué par une forte sensibilité des questions de sécurité, à l’approche des échéances électorales municipales et métropolitaines.