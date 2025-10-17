Le plus jeune élu de 2020 claque la porte en plein conseil municipal à Limonest : "Je refuse désormais de me taire"

Maire depuis 1979, il est l'un des doyens de l'agglomération lyonnaise. Et dans son équipe, il comptait sur Arthur Nighoghossian, qui devenait, à 19 ans, le plus jeune conseiller municipal délégué de la Métropole de Lyon.
Mais ce jeudi soir, la paire formée par les deux hommes s'est séparée, avec la démission d'Arthur Nighoghossian, au bout d'une trentaine de minutes de conseil municipal.
"Depuis deux ans, je ne me reconnais plus dans vos choix ni dans la trajectoire que vous imposez à notre majorité", tance-t-il à l'attention du maire Max Vincent.
"Derrière les discours officiels, trop de décisions sont dictées par des intérêts personnels. Autour de vous, certains adjoints préfèrent se taire pour conserver leur place plutôt que de défendre l'intérêt général. (...) Je n'ai aucune ambition politique contre vous. Mais par amour pour cette commune, je refuse désormais de me taire", poursuit celui qui démissionne de son mandat de conseiller municipal délégué chargé du Numérique et de la Communication.
Arthur Nighoghossian, passé de Horizons aux Républicains durant le mandat, liste ensuite ses trois points de désaccord profonds avec l'édile de Limonest : l'école Saint-Martin qui réclame des moyens qu'elle n'obtiendrait pas, les Halles de Limonest qui n'est qu'une "coquille vide" et le marché "déserté par les habitants".
"Ce mandat est en train de devenir celui de trop", promet-il à son ex-mentor, qui briguera un 9e mandat l'an prochain.
Vers un duel en 2026 entre les deux hommes ? "Ce n'est pas le passé qu'il faut élire en 2026, c'est l'avenir. L'avenir de Limonest s'écrira, mais il s'écrira sans moi", promet Arthur Nighoghossian, qui ne sera donc pas candidat.
Le jeune homme s'est levé, face à des collègues médusés, puis est parti. La séquence a ulcéré Max Vincent, qui a réclamé un nouvel appel immédiat. Puis, lorsque son opposition l'a provoqué sur la fin du mandat, il s'est également emporté, réclamant à ce qu'on parle désormais des délibérations : "Ca suffit !"
En gros une moitié des commentateurs critiquent son choix ou ironisent dessus, car EUX se seraient bien gavés sur le dos de la collectivité.Signaler Répondre
Et on s'étonne ensuite de l’état du pays ?
Pour Les adjoints et élus #balancetonporcSignaler Répondre
Au début j'ai cru que c'était le même coup que l'ampoule de l'opposition et j'ai repris la séance sur Facebook. J'ai vu un vrai amour un cri du coeur. Je connais le gamin, il est de bonne famille engagée dommage de perdre le futur bonne route à lui.Signaler Répondre
En lisant les commentaires je vous trouve particulièrement difficiles avec Monsieur le maire, beaucoup de choses ont été accomplies dans le bon sens, développement des commerces, de la zone indu, la vitesse des voitures réduite, plus de prise de conscience écologique, la création de compostes.Signaler Répondre
Quand un maire cumule les mandats comme d’autres les médailles, il ne faut pas s’étonner que la jeunesse claque la porte. Limonest mérite un maire, pas un monarque.Signaler Répondre
Neuf mandats, ça commence à faire long pour quelqu’un censé représenter le renouveau. À force de confondre expérience et accaparement du pouvoir, le maire de Limonest semble surtout diriger un musée de la démocratie.Signaler Répondre
Bravo ArthurSignaler Répondre
Un boomer ...c est quelqu'un comme tes parents ? c'est ça ?Signaler Répondre
Par contre Lyonmag vous auriez pu mettre une photo actuelle du jeune homme, vous ne faites aucun effort....Signaler Répondre
BravoSignaler Répondre
Tout à faitSignaler Répondre
Non en effetSignaler Répondre
Le gars vient de faire ce qu'il manque à la FRANCE. Du courage et de la lucidité.Signaler Répondre
Sur une commune on voit les mêmes problématiques qu'en Haut.
ll paraît qu'à Limonest, on ne change pas une équipe qui stagne.Signaler Répondre
Est-ce que quand vous étiez de gauche, vous étiez encore capable de lire un texte court et simple ?Signaler Répondre
Bravo à Arthur Nighoghossian pour son courage de ne plus accepter le silence. Trop souvent, les élus — surtout les plus jeunes — sont muselés ou contraints de se conformer à des logiques de pouvoir ou de compromis au détriment de l’intérêt général.Signaler Répondre
Il faut saluer la lucidité de son constat : quand les décisions sont dictées par des intérêts personnels plutôt que par le bien commun, la démocratie se fragilise. Et lorsque les conseillers préfèrent “se taire pour conserver leur place” plutôt que défendre leur mandat, c’est toute la crédibilité de la gouvernance qui est remise en cause.
À l’égard du maire de Limonest, après 9 mandats envisagés : l’ancienneté ne garantit pas la légitimité permanente. Le sujet des Halles, du marché ou des moyens pour l’école Saint-Martin montre que les enjeux locaux, concrets, doivent primer sur les symboles. Le geste d’Arthur rappelle qu’être élu, ce n’est pas accepter l’immobilisme, c’est porter des convictions et rendre des comptes aux citoyens.
ça suffit !Signaler Répondre
Je sais pas si j’aurais eu le courage de ce jeune homme.Signaler Répondre
Enfin un jeune qui a du courage, ce maire doit quitter son poste.Signaler Répondre
Le jeune semble investi, espérons plus d'arbres à Lyon !Signaler Répondre
Je pense que ce jeune devrait se présenter, il est fait preuve d’honnêteté intellectuelle contrairement à ce maire qui ne privilégie que les avantages de ses copains.Signaler Répondre
Zemmour le délinquant multirécidiviste multi condamné ?Signaler Répondre
Comme disait le père d un ami , si a 20 ans tu es pas rouge c est pas normal, si a 40 tu es pas rose c est pas normal, si a 60 tu es encore rouge ou rose, c'est pas normalSignaler Répondre
INNOCENT ET NAIF .....MOI EGALEMENT J’ETAIS BIEN A GAUCHE A 15 ANS ,AVANT DE VIVRE ET DE COMPRENDRE. AUJOURD'HUI ZEMMOUR !Signaler Répondre
Aulas ?Signaler Répondre
Je suis à l’opposé de son bord politique, mais il est bien ce jeune homme ! 👍Signaler Répondre
Il faut des gens comme lui en politique. En France, elle est complètement corrompue quels que soient les partis.
Regardez les minables calculs des candidats lyonnais 🤢
Alors que vous, bien sûr, vous ne le feriez pas, bien entendu !Signaler Répondre
le jeune homme n a pas compris que la politique c est de faire passer son intérêt personnel pour de l intérêt général Quand au maire actuel il devrait ce coup ci descendre de son cocotier si son adversaire et à la hauteur !Signaler Répondre
Les magistrats suspectent le duo Buzyn-Salomon d’avoir supprimé l’entièreté de leur conversation entre le 13 septembre 2019 et le 11 avril 2020.Signaler Répondre
https://www.lejdd.fr/Societe/manque-danticipation-crucial-un-rapport-choc-etrille-la-gestion-du-covid-19-par-le-gouvernement-163050
Un vieux boomer de droite qui fait du clientélisme et qui s'accroche à son poste, comme c'est étonnant. Ça dégage.Signaler Répondre
Maire depuis 46 ans et parant pour un 9ème mandat. C'est l'image de quelqu'un qui ne veux pas lâcher la place d'autant qu'il est également conseiller métropolitain.Signaler Répondre
Les indemnités sont bonnes, cumulées avec sa retraite et ses frais de représentation il ne doit pas trop se faire de soucis.
Et l'élu démissionnaire a raison, il y a partout des adjoints qui n'ont pas de couilles et peur de perdre leurs indemnités. C'est comme pour les députés qui craignent de Boris vallaud de perdre leur précieux siège.
Voila à quoi est réduite la politique aujourd'hui.
Il est jeune ça lui passera, lui aussi plus tard il mènera une politique uniquement pour défendre ses intérêts personnels comme tout "bon" politique ;-)Signaler Répondre