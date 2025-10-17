Le plus jeune élu de 2020 claque la porte en plein conseil municipal à Limonest : "Je refuse désormais de me taire"

Maire depuis 1979, il est l'un des doyens de l'agglomération lyonnaise. Et dans son équipe, il comptait sur Arthur Nighoghossian, qui devenait, à 19 ans, le plus jeune conseiller municipal délégué de la Métropole de Lyon.

Mais ce jeudi soir, la paire formée par les deux hommes s'est séparée, avec la démission d'Arthur Nighoghossian, au bout d'une trentaine de minutes de conseil municipal.

"Depuis deux ans, je ne me reconnais plus dans vos choix ni dans la trajectoire que vous imposez à notre majorité", tance-t-il à l'attention du maire Max Vincent.

"Derrière les discours officiels, trop de décisions sont dictées par des intérêts personnels. Autour de vous, certains adjoints préfèrent se taire pour conserver leur place plutôt que de défendre l'intérêt général. (...) Je n'ai aucune ambition politique contre vous. Mais par amour pour cette commune, je refuse désormais de me taire", poursuit celui qui démissionne de son mandat de conseiller municipal délégué chargé du Numérique et de la Communication.

Arthur Nighoghossian, passé de Horizons aux Républicains durant le mandat, liste ensuite ses trois points de désaccord profonds avec l'édile de Limonest : l'école Saint-Martin qui réclame des moyens qu'elle n'obtiendrait pas, les Halles de Limonest qui n'est qu'une "coquille vide" et le marché "déserté par les habitants".

"Ce mandat est en train de devenir celui de trop", promet-il à son ex-mentor, qui briguera un 9e mandat l'an prochain.

Vers un duel en 2026 entre les deux hommes ? "Ce n'est pas le passé qu'il faut élire en 2026, c'est l'avenir. L'avenir de Limonest s'écrira, mais il s'écrira sans moi", promet Arthur Nighoghossian, qui ne sera donc pas candidat.

Le jeune homme s'est levé, face à des collègues médusés, puis est parti. La séquence a ulcéré Max Vincent, qui a réclamé un nouvel appel immédiat. Puis, lorsque son opposition l'a provoqué sur la fin du mandat, il s'est également emporté, réclamant à ce qu'on parle désormais des délibérations : "Ca suffit !"