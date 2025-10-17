Politique

Le plus jeune élu de 2020 claque la porte en plein conseil municipal à Limonest : "Je refuse désormais de me taire"

Le plus jeune élu de 2020 claque la porte en plein conseil municipal à Limonest : "Je refuse désormais de me taire"
Le plus jeune élu de 2020 claque la porte à Limonest : "Je refuse désormais de me taire" - LyonMag

A Limonest en 2020, Max Vincent était reconduit pour un nouveau mandat, un de plus.

Maire depuis 1979, il est l'un des doyens de l'agglomération lyonnaise. Et dans son équipe, il comptait sur Arthur Nighoghossian, qui devenait, à 19 ans, le plus jeune conseiller municipal délégué de la Métropole de Lyon.

Mais ce jeudi soir, la paire formée par les deux hommes s'est séparée, avec la démission d'Arthur Nighoghossian, au bout d'une trentaine de minutes de conseil municipal.

"Depuis deux ans, je ne me reconnais plus dans vos choix ni dans la trajectoire que vous imposez à notre majorité", tance-t-il à l'attention du maire Max Vincent.

"Derrière les discours officiels, trop de décisions sont dictées par des intérêts personnels. Autour de vous, certains adjoints préfèrent se taire pour conserver leur place plutôt que de défendre l'intérêt général. (...) Je n'ai aucune ambition politique contre vous. Mais par amour pour cette commune, je refuse désormais de me taire", poursuit celui qui démissionne de son mandat de conseiller municipal délégué chargé du Numérique et de la Communication.

Arthur Nighoghossian, passé de Horizons aux Républicains durant le mandat, liste ensuite ses trois points de désaccord profonds avec l'édile de Limonest : l'école Saint-Martin qui réclame des moyens qu'elle n'obtiendrait pas, les Halles de Limonest qui n'est qu'une "coquille vide" et le marché "déserté par les habitants".

"Ce mandat est en train de devenir celui de trop", promet-il à son ex-mentor, qui briguera un 9e mandat l'an prochain.

Vers un duel en 2026 entre les deux hommes ? "Ce n'est pas le passé qu'il faut élire en 2026, c'est l'avenir. L'avenir de Limonest s'écrira, mais il s'écrira sans moi", promet Arthur Nighoghossian, qui ne sera donc pas candidat.

Le jeune homme s'est levé, face à des collègues médusés, puis est parti. La séquence a ulcéré Max Vincent, qui a réclamé un nouvel appel immédiat. Puis, lorsque son opposition l'a provoqué sur la fin du mandat, il s'est également emporté, réclamant à ce qu'on parle désormais des délibérations : "Ca suffit !"

Tags :

Limonest

max vincent

Arthur Nighoghossian

32 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Mon beau pays le 17/10/2025 à 21:45

En gros une moitié des commentateurs critiquent son choix ou ironisent dessus, car EUX se seraient bien gavés sur le dos de la collectivité.
Et on s'étonne ensuite de l’état du pays ?

Signaler Répondre
avatar
#balancetonporc le 17/10/2025 à 15:04

Pour Les adjoints et élus #balancetonporc

Signaler Répondre
avatar
Calife à la place du calife le 17/10/2025 à 14:48

Au début j'ai cru que c'était le même coup que l'ampoule de l'opposition et j'ai repris la séance sur Facebook. J'ai vu un vrai amour un cri du coeur. Je connais le gamin, il est de bonne famille engagée dommage de perdre le futur bonne route à lui.

Signaler Répondre
avatar
boulangèrelyonnaise le 17/10/2025 à 14:10

En lisant les commentaires je vous trouve particulièrement difficiles avec Monsieur le maire, beaucoup de choses ont été accomplies dans le bon sens, développement des commerces, de la zone indu, la vitesse des voitures réduite, plus de prise de conscience écologique, la création de compostes.

Signaler Répondre
avatar
Le roi de Limonest le 17/10/2025 à 14:03

Quand un maire cumule les mandats comme d’autres les médailles, il ne faut pas s’étonner que la jeunesse claque la porte. Limonest mérite un maire, pas un monarque.

Signaler Répondre
avatar
Onenpeutplusdumaire le 17/10/2025 à 14:02

Neuf mandats, ça commence à faire long pour quelqu’un censé représenter le renouveau. À force de confondre expérience et accaparement du pouvoir, le maire de Limonest semble surtout diriger un musée de la démocratie.

Signaler Répondre
avatar
Lecornu le 17/10/2025 à 13:42

Bravo Arthur

Signaler Répondre
avatar
Contradiction le 17/10/2025 à 12:27
Dehors a écrit le 17/10/2025 à 08h29

Un vieux boomer de droite qui fait du clientélisme et qui s'accroche à son poste, comme c'est étonnant. Ça dégage.

Un boomer ...c est quelqu'un comme tes parents ? c'est ça ?

Signaler Répondre
avatar
Marco 66 le 17/10/2025 à 12:15

Par contre Lyonmag vous auriez pu mettre une photo actuelle du jeune homme, vous ne faites aucun effort....

Signaler Répondre
avatar
Margoulin_69 le 17/10/2025 à 12:08
PR a écrit le 17/10/2025 à 11h47

Bravo à Arthur Nighoghossian pour son courage de ne plus accepter le silence. Trop souvent, les élus — surtout les plus jeunes — sont muselés ou contraints de se conformer à des logiques de pouvoir ou de compromis au détriment de l’intérêt général.

Il faut saluer la lucidité de son constat : quand les décisions sont dictées par des intérêts personnels plutôt que par le bien commun, la démocratie se fragilise. Et lorsque les conseillers préfèrent “se taire pour conserver leur place” plutôt que défendre leur mandat, c’est toute la crédibilité de la gouvernance qui est remise en cause.

À l’égard du maire de Limonest, après 9 mandats envisagés : l’ancienneté ne garantit pas la légitimité permanente. Le sujet des Halles, du marché ou des moyens pour l’école Saint-Martin montre que les enjeux locaux, concrets, doivent primer sur les symboles. Le geste d’Arthur rappelle qu’être élu, ce n’est pas accepter l’immobilisme, c’est porter des convictions et rendre des comptes aux citoyens.

Bravo

Signaler Répondre
avatar
Pacorabbine le 17/10/2025 à 12:06
La poloche a écrit le 17/10/2025 à 11h59

Le gars vient de faire ce qu'il manque à la FRANCE. Du courage et de la lucidité.
Sur une commune on voit les mêmes problématiques qu'en Haut.

Tout à fait

Signaler Répondre
avatar
Microbe75 le 17/10/2025 à 12:02
Brieux De Fugeroux a écrit le 17/10/2025 à 11h45

Je sais pas si j’aurais eu le courage de ce jeune homme.

Non en effet

Signaler Répondre
avatar
La poloche le 17/10/2025 à 11:59

Le gars vient de faire ce qu'il manque à la FRANCE. Du courage et de la lucidité.
Sur une commune on voit les mêmes problématiques qu'en Haut.

Signaler Répondre
avatar
Arbredu69 le 17/10/2025 à 11:56

ll paraît qu'à Limonest, on ne change pas une équipe qui stagne.

Signaler Répondre
avatar
Il est de LR le 17/10/2025 à 11:54
Memphis a écrit le 17/10/2025 à 10h19

INNOCENT ET NAIF .....MOI EGALEMENT J’ETAIS BIEN A GAUCHE A 15 ANS ,AVANT DE VIVRE ET DE COMPRENDRE. AUJOURD'HUI ZEMMOUR !

Est-ce que quand vous étiez de gauche, vous étiez encore capable de lire un texte court et simple ?

Signaler Répondre
avatar
PR le 17/10/2025 à 11:47

Bravo à Arthur Nighoghossian pour son courage de ne plus accepter le silence. Trop souvent, les élus — surtout les plus jeunes — sont muselés ou contraints de se conformer à des logiques de pouvoir ou de compromis au détriment de l’intérêt général.

Il faut saluer la lucidité de son constat : quand les décisions sont dictées par des intérêts personnels plutôt que par le bien commun, la démocratie se fragilise. Et lorsque les conseillers préfèrent “se taire pour conserver leur place” plutôt que défendre leur mandat, c’est toute la crédibilité de la gouvernance qui est remise en cause.

À l’égard du maire de Limonest, après 9 mandats envisagés : l’ancienneté ne garantit pas la légitimité permanente. Le sujet des Halles, du marché ou des moyens pour l’école Saint-Martin montre que les enjeux locaux, concrets, doivent primer sur les symboles. Le geste d’Arthur rappelle qu’être élu, ce n’est pas accepter l’immobilisme, c’est porter des convictions et rendre des comptes aux citoyens.

Signaler Répondre
avatar
Maxou69 le 17/10/2025 à 11:47

ça suffit !

Signaler Répondre
avatar
Brieux De Fugeroux le 17/10/2025 à 11:45

Je sais pas si j’aurais eu le courage de ce jeune homme.

Signaler Répondre
avatar
Bassem69200 le 17/10/2025 à 11:43

Enfin un jeune qui a du courage, ce maire doit quitter son poste.

Signaler Répondre
avatar
ecoloforever le 17/10/2025 à 11:41

Le jeune semble investi, espérons plus d'arbres à Lyon !

Signaler Répondre
avatar
Idryss le 17/10/2025 à 11:38

Je pense que ce jeune devrait se présenter, il est fait preuve d’honnêteté intellectuelle contrairement à ce maire qui ne privilégie que les avantages de ses copains.

Signaler Répondre
avatar
Zemmour ? le 17/10/2025 à 10:49
Memphis a écrit le 17/10/2025 à 10h19

INNOCENT ET NAIF .....MOI EGALEMENT J’ETAIS BIEN A GAUCHE A 15 ANS ,AVANT DE VIVRE ET DE COMPRENDRE. AUJOURD'HUI ZEMMOUR !

Zemmour le délinquant multirécidiviste multi condamné ?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 17/10/2025 à 10:43
Memphis a écrit le 17/10/2025 à 10h19

INNOCENT ET NAIF .....MOI EGALEMENT J’ETAIS BIEN A GAUCHE A 15 ANS ,AVANT DE VIVRE ET DE COMPRENDRE. AUJOURD'HUI ZEMMOUR !

Comme disait le père d un ami , si a 20 ans tu es pas rouge c est pas normal, si a 40 tu es pas rose c est pas normal, si a 60 tu es encore rouge ou rose, c'est pas normal

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 17/10/2025 à 10:19

INNOCENT ET NAIF .....MOI EGALEMENT J’ETAIS BIEN A GAUCHE A 15 ANS ,AVANT DE VIVRE ET DE COMPRENDRE. AUJOURD'HUI ZEMMOUR !

Signaler Répondre
avatar
idem le 17/10/2025 à 09:46
Dehors a écrit le 17/10/2025 à 08h29

Un vieux boomer de droite qui fait du clientélisme et qui s'accroche à son poste, comme c'est étonnant. Ça dégage.

Aulas ?

Signaler Répondre
avatar
Bravo pour la droiture et la franchise le 17/10/2025 à 09:27

Je suis à l’opposé de son bord politique, mais il est bien ce jeune homme ! 👍

Il faut des gens comme lui en politique. En France, elle est complètement corrompue quels que soient les partis.

Regardez les minables calculs des candidats lyonnais 🤢

Signaler Répondre
avatar
Gone-69 le 17/10/2025 à 09:03
Ex Précisions a écrit le 17/10/2025 à 07h39

Il est jeune ça lui passera, lui aussi plus tard il mènera une politique uniquement pour défendre ses intérêts personnels comme tout "bon" politique ;-)

Alors que vous, bien sûr, vous ne le feriez pas, bien entendu !

Signaler Répondre
avatar
roco le 17/10/2025 à 09:00

le jeune homme n a pas compris que la politique c est de faire passer son intérêt personnel pour de l intérêt général Quand au maire actuel il devrait ce coup ci descendre de son cocotier si son adversaire et à la hauteur !

Signaler Répondre
avatar
Paqrul le 17/10/2025 à 08:48

Les magistrats suspectent le duo Buzyn-Salomon d’avoir supprimé l’entièreté de leur conversation entre le 13 septembre 2019 et le 11 avril 2020.
https://www.lejdd.fr/Societe/manque-danticipation-crucial-un-rapport-choc-etrille-la-gestion-du-covid-19-par-le-gouvernement-163050

Signaler Répondre
avatar
Dehors le 17/10/2025 à 08:29

Un vieux boomer de droite qui fait du clientélisme et qui s'accroche à son poste, comme c'est étonnant. Ça dégage.

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 17/10/2025 à 07:46

Maire depuis 46 ans et parant pour un 9ème mandat. C'est l'image de quelqu'un qui ne veux pas lâcher la place d'autant qu'il est également conseiller métropolitain.
Les indemnités sont bonnes, cumulées avec sa retraite et ses frais de représentation il ne doit pas trop se faire de soucis.
Et l'élu démissionnaire a raison, il y a partout des adjoints qui n'ont pas de couilles et peur de perdre leurs indemnités. C'est comme pour les députés qui craignent de Boris vallaud de perdre leur précieux siège.
Voila à quoi est réduite la politique aujourd'hui.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/10/2025 à 07:39

Il est jeune ça lui passera, lui aussi plus tard il mènera une politique uniquement pour défendre ses intérêts personnels comme tout "bon" politique ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.