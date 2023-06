Max Vincent : "La Voie Lyonnaise à Limonest, une discrimination des transports collectifs"

Limonest fait encore office d'exception sur le territoire métropolitain. Avec son maire élu depuis 1979 et sa faible densité d'habitants, elle a une zone d'activités importante avec ses 70 hectares. L'édile Max Vincent rappelle que la commune "compte plus de salariés que d'habitants".

"On a essayé de faire "Limonest l'harmonieuse"", selon lui. Un plan remis en question par les écologistes ? Le projet de Voie Lyonnaise entre Lissieu et Villeurbanne ne le fait pas chavirer de bonheur : "On n'est pas contre le vélo. Mais on n'est pas pour que le vélo prime sur tout. (...) La Voie Lyonnaise n°4 assure une discrimination vis à vis des transports collectifs. Vous aurez une seule voie bus-voitures et une voie réservée aux cyclistes. Aucune étude d'impact n'a été faite sur le report de la circulation !", s'emporte Max Vincent.

Proche d'Edouard Philippe qu'il avait d'ailleurs reçu l'an dernier, le maire de Limonest en fait son champion pour 2027 : "Edouard Philippe a une belle expérience de Premier ministre et d'élu local. C'est l'homme de la situation".

00:00 Evolution de l'Ouest lyonnais

02:52 Pistes cyclables/Voies Lyonnaises

05:36 Améliorations des relations avec les Verts ?

07:53 Lyon-Turin

09:54 Edouard Philippe

10:50 Loi Maptam