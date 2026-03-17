Adversaires à Vénissieux, alliés à la Métropole ? Le cas Picard-Boumertit rend l'union de la gauche et LFI difficile

Or, le temps presse, puisqu'il faut déposer les listes avant ce mardi soir, mais aussi imprimer les professions de foi ce même jour !

Il n'y a que la circonscription Rhône Amont et le cas Hélène Geoffroy qui pose souci pour faire l'union avec LFI. Certes, la maire PS de Vaulx-en-Velin rejette cette optique puisque le parti mélenchoniste lui met des bâtons dans les roues aux municipales. Elle a d'ailleurs déjà mené de son côté une alliance avec Abdelmajid Benyoub et sa liste citoyenne qui avait atteint les 8,63% des voix au premier tour. Et c'est ce cas qui a été dénoncé publiquement par le chef de file LFI Florestan Groult lundi.

Mais la circonscription Portes du Sud est aussi épineuse de par le profil des candidats de l'union de la gauche et de LFI.

L'insoumis Idir Boumertit est arrivé 2e avec 23,71% des voix, derrière la candidate Grand Coeur Lyonnais Nathalie Frier (24,07%), et devant la candidate de Bruno Bernard, Michèle Picard (22,19%).

Or, Idir Boumertit et Michèle Picard sont les grands rivaux de l'élection municipale à Vénissieux, premiers qualifiés dans un second tour en quadrangulaire. Si l'insoumis arrive devant la communiste dans la circonscription, la maire sortante devance son adversaire à Vénissieux.

Peuvent-ils décemment faire alliance pour les métropolitaines et continuer à s'affronter aux municipales ? Cette situation impose à Bruno Bernard d'être diplomate et tenter de convaincre l'un et l'autre de se retirer dans au moins un scrutin.