Corbas : un cirque installé sans autorisation, la mairie annonce des contrôles renforcés

La mairie de Corbas monte au créneau après l’installation du Cirque franco-belge sur son territoire.

Dans un communiqué, le maire Benoît Eraclas indique que l’établissement s’est installé le 31 août sur une propriété privée "sans autorisation préalable".

La Ville précise qu’aucune autorisation municipale n’a, à ce stade, été délivrée pour l’installation ou l’exploitation du cirque.

L’exploitant convoqué en mairie

L’exploitant a depuis été convoqué par la municipalité afin de fournir les documents nécessaires. Ceux-ci sont actuellement examinés par les services municipaux. La mairie indique également avoir interdit immédiatement la distribution de tracts devant les écoles, organisée le jour de la rentrée scolaire, faute d’autorisation.

Elle assure qu’il n’y aura "pas de régularisation a posteriori", considérant qu’"une activité ne peut s’installer sans respect des procédures".

Des contrôles sur les installations et les animaux

La police municipale doit désormais effectuer des passages réguliers sur le site, en lien avec les services de l’État compétents. Ces contrôles porteront sur la conformité de l’installation mais également sur "les conditions de détention et de bien-être des animaux".

La municipalité affiche sur ce point une position particulièrement ferme : "Les cirques avec animaux ne sont pas les bienvenus à Corbas".

Le maire affirme enfin que "la loi sera appliquée avec rigueur, sans aucune complaisance", tout en indiquant vouloir respecter les procédures et les compétences des différents services concernés.

De son côté, le Cirque franco-belge a annoncé vouloir rester jusqu'au 20 septembre.