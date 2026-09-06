Vénissieux : le casque bientôt obligatoire pour les utilisateurs de trottinettes électriques

Vénissieux va durcir ses règles concernant les trottinettes électriques. Le maire LFI Idir Boumertit a annoncé vendredi soir qu’il signerait dans les prochains jours un arrêté imposant le port du casque sur le territoire communal.
Cette décision intervient après un accident survenu dans l'après-midi dans le secteur de Grand Parilly. Un jeune homme d’une vingtaine d’années circulant à trottinette a été percuté par une voiture. Les circonstances de la collision restent à déterminer.
Une campagne de prévention annoncée
Idir Boumertit estime que les comportements dangereux restent nombreux, citant notamment la circulation sur les trottoirs, les vitesses excessives, les engins débridés ou encore le non-respect du code de la route.
"Le casque ne suffit pas", reconnaît toutefois le maire, qui appelle également les utilisateurs à respecter les piétons et les limitations de vitesse.
L’arrêté doit être accompagné d’une campagne de communication et de prévention.
Vénissieux deviendrait ainsi la deuxième commune de la Métropole de Lyon à imposer le casque à trottinette électrique après Villeurbanne, où cette obligation est entrée en vigueur le 1er septembre.
On prend les paris :Signaler Répondre
Aucune sanction , aucun contrôle ........ils ne veulent pas mettre le feu aux minguettes !
Eh ... doudou LYON C´est pour quand ?Signaler Répondre
Merci au maire de Venissieux de m'avoir permis de démarrer ma journée en rigolant !!!!Signaler Répondre
Le port du casque n'est pas respecté en moto alors que c'est obligatoire dans le code de la route, alors l'obligation du port du casque en trottinette pris par un arrêté... J'attends de voir les sanctions et surtout le règlement des amendes !
Il faudrait déjà que les automobilistes roulent avec un permis et une assurance !Signaler Répondre
1- A Vénissieux j'aimerai bien voir ça, ou alors les amendes ne seront jamais payées...Signaler Répondre
2- C'est à l'État de faire un décret pour que ce soit appliqué de partout avec les vélos, les gyropodes et les patins à roulettes/skateboards. Si chacun fait sa propre loi dans sa ville c'est le principe du far west, quoique on n'en est pas loin on a déjà des indiens et des cowboys, surtout à Vénissieux et Villeurbanne où c'est appliqué ;-)
Mdr !!!Signaler Répondre
La plus grosse blague de la journée !!!
Merci pour cette tranche de rire.
Je ne suis pas vraiment un soutien de ce Maire LFI, j'habite LYON, mais cette mesure est une mesure médicalement censée, et qui répondu aux alertes médicales des secouriste et équipes médicales, qui voient réellemnt les dégats des accidentsSignaler Répondre
Bravo Monsieur le Maire, reste maintenant l'application sur le terrain
Ces politiciens irresponsables mettent 6 ans à prendre les mesures les plus basiques…6 années pour décréter l’obligation de port du casque, ça en dit très long !Signaler Répondre
Il leur faudra encore un mandat pour admettre que ces mesures ne sont pas respectées. Qu’ils n’ont fait que de la com et ne se sont jamais donné les moyens de réprimer les contrevenants, ça ils ne le diront jamais.
Enfin, peut-être que d’ici 12 ans, ils mettront fin aux contrats avec les entreprises commerciales de trottinettes en libre service qui pourrissent le paysage urbain et l’usage piéton de la voirie, pénalisent les personnes en situation de handicap et mettent en danger les séniors. Échange de bons procédés entre le capitalisme et la démagogie électoraliste, régressive et mortifère (données hospitalières à l’appui).
En attendant, il va encore falloir supporter les gogolitos de 15 à 50 ans avec leurs engins déployés en pleine heure de pointe sur les quais et dans les rames du métro. On a bien entendu pendant quelques semaines un message rappelant l’obligation de les plier… Mais c’était juste avant les élections, évidemment !
À présent, le message n’est plus diffusé et les employés des TCL les regardent passer sans lever le petit doigt, trop occupés à houspiller les travailleurs qui essayent d’avancer tant bien que mal au milieu des décérébrés perfusés de TikTok 24/7.
"Villeurbanne, où cette obligation est entrée en vigueur le 1er septembre."Signaler Répondre
Dans les faits cela n'a pas changé grand chose de ce que j'ai pu voir.
Ça roule sans casque, n'importe comment, en roue arrière, à 2 dessus, sur les trottoirs, ou quand c'est sur la route ça tourne d'un coup à 90° pour prendre un passage piéton...