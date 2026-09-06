Vénissieux : le casque bientôt obligatoire pour les utilisateurs de trottinettes électriques

Vénissieux va durcir ses règles concernant les trottinettes électriques. Le maire LFI Idir Boumertit a annoncé vendredi soir qu’il signerait dans les prochains jours un arrêté imposant le port du casque sur le territoire communal.

Cette décision intervient après un accident survenu dans l'après-midi dans le secteur de Grand Parilly. Un jeune homme d’une vingtaine d’années circulant à trottinette a été percuté par une voiture. Les circonstances de la collision restent à déterminer.

Une campagne de prévention annoncée

Idir Boumertit estime que les comportements dangereux restent nombreux, citant notamment la circulation sur les trottoirs, les vitesses excessives, les engins débridés ou encore le non-respect du code de la route.

"Le casque ne suffit pas", reconnaît toutefois le maire, qui appelle également les utilisateurs à respecter les piétons et les limitations de vitesse.

L’arrêté doit être accompagné d’une campagne de communication et de prévention.

Vénissieux deviendrait ainsi la deuxième commune de la Métropole de Lyon à imposer le casque à trottinette électrique après Villeurbanne, où cette obligation est entrée en vigueur le 1er septembre.