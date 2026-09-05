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Rhône : une entreprise braquée à Montagny, une salariée séquestrée

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Rhône : une entreprise braquée à Montagny, une salariée séquestrée

 La société DM Dorure, implantée à Montagny au sud de Lyon, a été la cible d’un braquage lundi matin. Une employée a été séquestrée et les auteurs sont toujours recherchés.

Une entreprise spécialisée dans le traitement de surface par électrolyse a été visée par un braquage lundi 31 août, vers 6h, à Montagny.

Selon le Progrès, les malfaiteurs auraient séquestré une salariée de DM Dorure avant de prendre la fuite. Le montant du préjudice n’a pas encore été communiqué.

Les suspects font actuellement l’objet de recherches par les forces de l’ordre.

L’un des responsables de l’entreprise assure à nos confrères que les locaux ne contenaient pas les biens que les braqueurs semblaient rechercher.

DM Dorure avait déjà été victime d’un important cambriolage en février 2024, avec le vol de 600 kilos de métaux.

Une tentative de vol avait également eu lieu deux ans auparavant.

Tags :

DM Dorure

montagny

1 commentaire
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Ex Précisions le 05/09/2026 à 12:05

Les métaux précieux sont à la mode chez les délinquants vu les prix qui ont explosés.
Arrachage de colliers/bracelets avec violence pour la racaille de base en situation irrégulière ou pas.
Cambriolages de boutiques par la suite, voir home-jackings chez les particuliers.
Et pour finir des casses de ce type.
Ils savent qu'ils ne risquent pas grand chose en France, 5 ans maximum, l'État est même capable de perdre leur dossier...

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