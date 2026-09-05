Rhône : une entreprise braquée à Montagny, une salariée séquestrée

Une entreprise spécialisée dans le traitement de surface par électrolyse a été visée par un braquage lundi 31 août, vers 6h, à Montagny.

Selon le Progrès, les malfaiteurs auraient séquestré une salariée de DM Dorure avant de prendre la fuite. Le montant du préjudice n’a pas encore été communiqué.

Les suspects font actuellement l’objet de recherches par les forces de l’ordre.

L’un des responsables de l’entreprise assure à nos confrères que les locaux ne contenaient pas les biens que les braqueurs semblaient rechercher.

DM Dorure avait déjà été victime d’un important cambriolage en février 2024, avec le vol de 600 kilos de métaux.

Une tentative de vol avait également eu lieu deux ans auparavant.