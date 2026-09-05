Bron : un incendie ravage le toit du crématorium, l’activité suspendue

Le crématorium de la Métropole de Lyon, situé dans le cimetière communautaire de Bron, a été touché par un important incendie ce vendredi 4 septembre.

Vers 18h30, environ 300 m² de toiture avaient déjà été détruits par les flammes. Une vingtaine de sapeurs-pompiers et quatre véhicules ont été mobilisés pour combattre le sinistre, finalement circonscrit environ une heure plus tard.

Aucune victime n’est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Les fours du crématorium ont notamment été endommagés et l’activité du site est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Des travaux en cours sur la toiture

L’incendie a provoqué un épais panache de fumée noire, visible à plusieurs kilomètres.

Selon les premières informations, des travaux étaient en cours sur la toiture du bâtiment et pourraient être liés au départ de feu. L’origine exacte du sinistre reste toutefois à déterminer.

Présent sur place, le maire de Bron Jérémie Bréaud a confirmé que le feu était maîtrisé vendredi soir et salué l’intervention des sapeurs-pompiers.