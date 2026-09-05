Bron : un incendie ravage le toit du crématorium, l’activité suspendue

Le crématorium de la Métropole de Lyon, situé dans le cimetière communautaire de Bron, a été touché par un important incendie ce vendredi 4 septembre.
Vers 18h30, environ 300 m² de toiture avaient déjà été détruits par les flammes. Une vingtaine de sapeurs-pompiers et quatre véhicules ont été mobilisés pour combattre le sinistre, finalement circonscrit environ une heure plus tard.
Aucune victime n’est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Les fours du crématorium ont notamment été endommagés et l’activité du site est suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Des travaux en cours sur la toiture
L’incendie a provoqué un épais panache de fumée noire, visible à plusieurs kilomètres.
Selon les premières informations, des travaux étaient en cours sur la toiture du bâtiment et pourraient être liés au départ de feu. L’origine exacte du sinistre reste toutefois à déterminer.
Présent sur place, le maire de Bron Jérémie Bréaud a confirmé que le feu était maîtrisé vendredi soir et salué l’intervention des sapeurs-pompiers.
Un peu de décence, tu arrives a comprendre?Signaler Répondre
Un incendie dans un crématorium ! Ça c'est une info 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Ca n'arrête pas en ce moment entre établissements et la nature, ça brûle de partout.Signaler Répondre
Avec toutes les sécurité qui existe, comment cela peut il encore se produire. On voit tout de suite la compétence des travailleurs sur le toit. A l'image de la France lamentable.Signaler Répondre
Probablement une cigarette comme à Notre DameSignaler Répondre
Ce ne sont pas les restes de silicone et de plastique mal brûlés de défunts qui ont pris feu ?Signaler Répondre
Avec le développement de la chirurgie plastique et toutes les injections qui se font maintenant de 15 à 99 ans ;-)
Aucune victime à déplorer dans un crematorium c'est rassurant..🤣🤣Signaler Répondre