Faits Divers

Bron : un incendie ravage le toit du crématorium, l’activité suspendue

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Bron : un incendie ravage le toit du crématorium, l’activité suspendue
DR

Un incendie s’est déclaré ce vendredi en fin d’après-midi sur la toiture du crématorium de Bron. Le feu, qui a généré un important panache de fumée noire visible depuis Lyon, a été maîtrisé sans faire de victime.

Le crématorium de la Métropole de Lyon, situé dans le cimetière communautaire de Bron, a été touché par un important incendie ce vendredi 4 septembre.

Vers 18h30, environ 300 m² de toiture avaient déjà été détruits par les flammes. Une vingtaine de sapeurs-pompiers et quatre véhicules ont été mobilisés pour combattre le sinistre, finalement circonscrit environ une heure plus tard.

Aucune victime n’est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Les fours du crématorium ont notamment été endommagés et l’activité du site est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Des travaux en cours sur la toiture

L’incendie a provoqué un épais panache de fumée noire, visible à plusieurs kilomètres.

Selon les premières informations, des travaux étaient en cours sur la toiture du bâtiment et pourraient être liés au départ de feu. L’origine exacte du sinistre reste toutefois à déterminer.

Présent sur place, le maire de Bron Jérémie Bréaud a confirmé que le feu était maîtrisé vendredi soir et salué l’intervention des sapeurs-pompiers.

Tags :

bron

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
le ba ba le 05/09/2026 à 12:12
Dupon a écrit le 05/09/2026 à 09h07

Aucune victime à déplorer dans un crematorium c'est rassurant..🤣🤣

Un peu de décence, tu arrives a comprendre?

Signaler Répondre
avatar
Dan le 05/09/2026 à 11:46

Un incendie dans un crématorium ! Ça c'est une info 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 05/09/2026 à 11:39

Ca n'arrête pas en ce moment entre établissements et la nature, ça brûle de partout.

Signaler Répondre
avatar
lululaberlue le 05/09/2026 à 11:36

Avec toutes les sécurité qui existe, comment cela peut il encore se produire. On voit tout de suite la compétence des travailleurs sur le toit. A l'image de la France lamentable.

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 05/09/2026 à 09:32

Probablement une cigarette comme à Notre Dame

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 05/09/2026 à 09:23

Ce ne sont pas les restes de silicone et de plastique mal brûlés de défunts qui ont pris feu ?
Avec le développement de la chirurgie plastique et toutes les injections qui se font maintenant de 15 à 99 ans ;-)

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 05/09/2026 à 09:07

Aucune victime à déplorer dans un crematorium c'est rassurant..🤣🤣

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.